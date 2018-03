Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului a validat miercuri noua componența a Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, din care face parte și Cazimir Ionescu, propus de PSD, care este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitații in Dosarul "Mineriadei". Din acest motiv, parlamentarii…

- Plenul Parlamentului a numit miercuri cu 252 voturi 'pentru' noua membri in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, pentru un mandat de sase ani, votul fiind exprimat prin apel nominal. Plenul comun a acordat miercuri vot favorabil pentru Valentin Blanariu, Mihai…

- PMP Cluj a transmis, miercuri, ca informatia potrivit careia fostul membru al filialei clujene Rares Rusu ar fi demisionat impreuna cu 150 de membri este „neadevarata”, precizand ca acesta a fost exclus din partid inca din anul 2017.

- El a contestat pana si nominalizarea acestuia la o reuniune culturala in capitala Albaniei in calitate de presedinte al CJ. „Poate pana la 20 aprilie n-o sa mai fie presedinte. De ce sa fie trecut si numele?", a intrebat Manolache. Pana la urma, i s-a precizat ca, daca Maricel Popa nu va putea sa mearga…

- Toți candidații propuși pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii au fost validați de comisiile juridice din Parlament fara a fi audiați, așa cum era programat, dupa ce presedintele comisiei juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, a precizat ca grupurile parlamentare…

- Comisiile juridice reunite au validat, marti, propunerile de membri pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, fara insa a-i audia pe cei nominalizati, urmand ca raportul sa ajunga in plenul Parlamentului.

- Partidul Social Democrat nu da semne deloc ca are vrea sa schimbe ceva in Romania dupa 30 de ani de la Revolutie, ba chiar mai mult toate indiciile ne duc catre fostul regim totalitar dinainte de 1989. Iata inca o mostra de orientare comunista a PSD-ului care l-a nominalizat pe Cazimir Ionescu pentru…

- Birourile reunite au decis, luni, convocarea plenului reunit miercuri,la ora 14:00, pentru a vota componenta Colegiului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii si a Consiliului de Administratie al SRTV, urmand ca propunerile sa fie dezbatute initial in comisiile parlamentare de specialitate.

- Mai mulți membri ai organizației PMP din comuna Baia au revenit asupra demisiilor pe care le-au anunțat in cadrul ședinței Conferinței Județene de Alegeri. Președintele PMP Suceava, Marian Andronache, a declarat ca in prima ședința a noului Comitet Executiv Județean s-a luat in discuție cererea de ...

- Actionarii Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, vor sa revoce trei membri din Consiliul de Administratie, carora le expira mandatele, si sa numeasca administratori provizorii. Subiectul va fi supus…

- 6 membri ai clanului Saceanu din Piața Chiliei au fost reținuți ieri de oamenii legii. Suspecții sunt banuiți de șantaj, camata, influențarea declarațiilor, fals în înscrisuri sub semnatura privata, complicitate la înșelaciune și înșelaciune. Cei 6 au fost ridicați dupa ce…

- Intalnirea de luni a reprezentanților confederațiilor sindicale cu membrii Misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) a fost una tensionata. Sindicaliștii au atras atenția asupra problemelor economiei romanești și cauzelor reale ale acestora. La capitolul CFR Calatori, viitorul apropiat, spun sindicaliștii,…

- Congresul PSD de sambata a reprezentat trecerea pe linie moarta a unor fosti lideri social democrati. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu nu au avut nicio sansa la fotoliul de numar 2 la PSD si s-au retras din cursa. Nici Codrin Stefanescu nu a avut nicio sansa in alegeri.Citeste si:…

- Patru persoane sunt date disparute dupa ce o nava container a companiei Maersk, cu 27 de membri ai echipajului la bord, intre care si un roman, a luat foc in timp ce naviga in Marea Arabiei, in apropiere de insulele indiene Lakshadweep, au anuntat miercuri oficiali, citati de agentia DPA.Un…

- Patru militanti irakieni, presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic, acuzati ca intentionau sa atace ambasada SUA din Ankara, au fost arestati preventiv luni de serviciile de securitate turce, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Cei patru suspecti au fost arestati in orasul…

- Alianța Renault-Nissan-Mitsubishi anunța accelerarea procesului de consolidare intre cei trei membri ai sai, prin reducerea costurilor și creșterea profiturilor. Pana in 2022, alianța vrea sa ajunga la vanzari totale de 14 milioane de mașini pe an.

- Doua sute cincizeci si sapte de membri afiliati au drept de vot la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, programate la 18 aprilie, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele in functie, Razvan Burleanu. "Acum 2 luni erau 260 de membri afiliati la Federatia Romana…

- Membri ai delegatiei la nivel inalt a Coreei de Nord prezente la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, in Coreea de Sud, au declarat ca Phenianul este deschis pentru discutii cu SUA, a indicat duminica biroul de presa al presedintiei sud-coreene, transmit Yonhap, Reuters si…

- Biroul Judetean al PNTCD Arad a inceput in forta anul Centenar, cu actiuni dedicate aniversarii a 100 de ani de la Marea Unire si primiri de noi membri. Dezbaterile s-au desfasurat in municipiul si judetul Arad. La intrunirile din filialele PNTCD au participat si membri ai Biroului Judetean, Ilarion…

- Raidul aerian efectuat de SUA a avut loc in apropierea orasului Jilib, situat la 370 de kilometri sud-vest de Mogadishu. Operatiunea SUA a fost in coordonare cu Guvernul Somaliei, a comunicat Comandamentul american pentru Africa. Trei militanti Al-Shabaab au fost ucisi in raidul aerian.…

- Aproximativ 300 de persoane au fost arestate dupa proteste de la Teheran, iar cinci membri ai fortelor de securitate au murit in timpul confruntarilorMai multi adepti ai sectei sufiste Gonabadi Darvesh s-au strans in fata unei sectii de politie din nordul capitalei iraniene, cerand eliberarea…

- Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii Mamaia S.A., legal si statutar intrunita, in sedinta din data de 04.01.2018, prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 1990, republicata, modificata si completata, precum si a procesului verbal de sedinta, asupra ordinii de zi,…

- Politia turca a retinut 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care ar fi pregatit un atac , informeaza Agerpres citand agentiile de presa internationale. Politia a efectuat raiduri la sase adrese din trei districte din Istanbul, de ...

- CONCURS… Primaria Vaslui, in calitate de actionar unic la societatea de transport in comun a municipiului, Transurb SA, cauta cinci noi membri pentru Consiliul de Administratie, acestia urmand sa indeplineasca un mandat de 4 ani. Din cei cinci membri, cel putin unul trebuie sa fie absolvent de studii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va intalni luni cu Papa Francisc, context in care autoritatile au interzis timp de 24 de ore protestele in centrul Romei, pe fondul tensiunilor provocate de ofensiva antikurda a Ankarei in nordul Siriei, informeaza site-ul postului France 24.

- Serviciile de securitate irakiene au publicat duminica pentru prima data numele a 60 de persoane cautate pentru apartenenta la gruparile Statul Islamic (SI), Al Qaida sau la Partidul Baas ( (Partidul Socialist al Renasterii Arabe - n.r.), al fostului dictator irakian Saddam Hussein, informeaza AFP.…

- Dupa ce noua localitați din R. Moldova au semnat pentru UNIREA cu România, Dodon a decis ca va acorda distincții de stat prietenilor sai socialiști care au rupt odata harta României Mari în Plenul Parlamentului. Se acorda „Ordinul „Gloria Muncii”: -…

- Membri ai Romanian Business Leaders (RBL), cu afaceri cumulate de 3,5 miliarde de euro si peste 30.000 de angajati, vad cu optimism foarte rezervat urmatoarele 12 luni, iar 60% dintre respondentii la un studiu vad un curs de schimb de peste 4,7 lei/eure in urmatoarele 12 luni, potrivit rezultatelor…

- CS Minaur Baia Mare are doi noi membri in Consiliul de Administratie. Este vorba despre Vasile Viman si Adi Popovici, ambii fosti handbalisti la Minaur. Acestia au fost votati in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local, desfasurata marti, 30 ianuarie. Practic, cei doi vor fi reprezentantii Consiliului…

- Plenul Parlamentului s-a intrunit, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern, dupa ce ministrii propusi sa faca parte din Cabinetul Viorica Dancila au fost audiati, astazi, in comisiile parlamentare de specialitate și avizați, cu toții, favorabil.

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, vineri, pe blogul sau, ca pana la aceasta data 182 de membri FRF i-au trimis propuneri de a candida pentru un nou mandat. ''In doar 14 zile, sunt deja 182 de membri FRF care si-au aratat sustinerea ca sa continuam…

- Radulescu a spus ca in sedinta de luni a PSD va fi facuta o analiza a ministerelor si a fiecarui ministru, dupa care se va stabili ce ministri vor ramane si vor urma negocieri cu filialele pentru desemnarea noilor ministri. "Cam un sfert dintre ministri vor pleca si vor fi inlocuiti. Cred…

- Trei membri ai trupei The Smiths se vor reuni pe scena pentru prima data dupa o pauza de 30 de ani, insa din acest trio de muzicieni nu vor face parte solistul Morrissey si chitaristul Johnny Marr, informeaza Press Association. Basistul Andy Rourke, tobosarul Mike Joyce si chitaristul…

- Danuț Lupu (50 de ani) face un rechizitoriu dur fotbalului romanesc, atacand fara menajamente. "A fost o generație mai buna decat altele, dar n-a luat nicio medalie", a spus fostul internațional, care vorbește de pile și de prietenii. Glezna fina la vremea lui, inca mai știe sa mangaie mingea la meciurile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul.

- Zicala „fug de munca mai ceva ca dracul de tamaie!” li se potrivește manușa asistaților sociali din Barlad, beneficiari ai Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. Le place nevoie mare sa primeasca in fiecare luna bani de la stat fara sa faca nimic, apa ca nici prin cap nu le trece sa-și…

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto si mai multi membri ai cabinetului sau au suferit iritatii oculare severe dupa ce au participat la un eveniment saptamana trecuta in statul Queretaro (centru), a anuntat intr-un comunicat duminica seara biroul presedintelui, informeaza luni Reuters, citeaza…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova se declara impotriva suspedarii repetate a președintelui țarii, Igor Dodon, precum și investirii noilor membri ai Guvernului. De asemenea anunța ca la primele ședințe plenare ale sesiunii de primavara-vara a parlamentului, PSRM va veni cu inițiativa de a…

- Cineaștii Sergiu Prodan și Alexandru Vasilache, care au facut parte din comisia de selectare a directorului Centrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova, concurs organizat de Ministerul Culturii in 2016, iși retrag votul oferit lui Valeriu Jereghi. Aceștia iși motiveaza gestul simbolic…

- Doi subofiteri absolventi ai Scolilor Militare de Subofiteri Jandarmi "Petru Rares" Falticeni si "Grigore Alexandru Ghica Dragasani au fost repartizati la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta. Ceremonia de numire in functie a sergentilor majori Mihai Miruna Maria si Papa Florin Catalin, ambii…

- Potrivit The Spokesman-Review, procurorii au renuntat la acuzatiile de rapire si viol, citand „bunavointa" presupusei victime. „Credem ca este rezultatul unei analize mai atente a noilor dovezi", a spus avocatul chitaristului Waclaw Kieltyka. Avocatii apararii au pus sub semnul intrebarii credibilitatea…

- Social-democratul Adrian Tudor este de parere ca anul acesta PSD Targu-Jiu ar trebui sa treaca printr-o reorganizare serioasa, iar anumiți membri de partid sa faca un pas in lateral. Viceprimarul social-democrat susține ca, numai in acest fel organizația va ieși intarita pentru alegerile care urmeaza.…

- Elena Udrea i-a atacat dur, miercuri, pe cei care o contesta, spunand ca are dosare penale pentru ca a sprijinit diferite persoane pentru a obtine functii in politica sau in presa, personaje care acum transmit mizerii despre ea.

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Liviu Dragnea a declarat, joi seara, la Romania Tv ca mai mulți membri din PSD au fost informați din „zone oculte” ca ar putea sa fie președinți ai partidului. Șeful PSD a spus ca printre aceștia ar putea fi doi membri ai Guvernului, dar chiar și Sorin Grindeanu și Mihai Tudose.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca unor membri ai Guvernului Tudose li s-a spus ca ar sunt buni sa devina presedinti ai PSD si i-a indemnat pe acestia sa spuna public din partea cui au venit aceste cuvinte, in caz contrar va spune el. "De la inceput, imediat dupa alegeri,…