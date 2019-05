Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a anuntat, joi, ca a introdus o actiune in instanta pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul unui parlamentar.



"Note de Constatare - Colaboratori ai Securitatii: Colegiul a aprobat Nota de Constatare si a dispus introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a actiunii in constatare pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii, pentru urmatoarea categorie de persoane: art. 3 lit. b, art. 5 alin.1 (deputat sau senator in Parlamentul Romaniei,…