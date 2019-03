Stiri pe aceeasi tema

- Caravana Alianței 2020 USR PLUS se afla intr-un turneu prin țara și diaspora in perioada campaniei de strangere de semnaturi pentru alegerile europarlamentare - și ajunge sambata, 16 martie, la Buzau, impreuna cu doi dintre candidații PLUS la alegerile europarlamentare : Bogdan Deleanu și Ștefan Palarie.…

- Partidul Național Liberal voteaza, joi, lista finala cu candidații pentru alegerile europarlamentare. La cele doua foruri ale partidului va participa și realizatorul TV Rareș Bogdan, inscris recent in partid și vehiculat ca fiind primul de lista, scrie Mediafax.Liberalii decid joi cine va…

- Partidul National Liberal a batut in cuie lista candidatilor pentru alegerile europarlamentare. Intr-un final, presedintele PNL, Ludovic Orban, a batut palma cu jurnalistul Rares Bogdan, acesta urmand sa ocupe primul loc pe lista la alegerile din 26 mai. The post PNL si-a decis candidatii pentru europarlamentare.…

- Discuțiile au ajuns și la alegerile europarlamentare de pe 26 Mai 2019 și la listele de candidație ale partidelor. ”Am mai auzit un lucru. Ca joia viitoare PSD anunța candidații la europarlamentare. Am vorbit cu toți PSD-iștii - ca vorbesc cu toți PSD-iștii - și le-am zis ”uite, pun pariu…

- Cu trei luni inaintea alegerilor pentru Parlamentul European, candidatii se lupta sa adune semnaturile necesare pentru a se putea inscrie in cursa. In timp ce partidele politice au organizatii in spate care ajuta candidatii, pentru cei care vor sa ajunga la Bruxelles pe cont propriu e ceva mai complicat.…

- Parlamentul European a indicat miercuri, cu 100 de zile inaintea alegerilor europene, ca va difuza constant previziuni, va organiza o dezbatere si va alimenta website-urile dedicate pentru incurajarea cetatenilor sa mearga la vot, transmite AFP. Cu 373 milioane de alegatori din 27 de state, dintre care…

- Presedintele ALDE Dambovita, Ionel Petre, a sustinut o conferinta de presa in cadrul carei a prezentat cele 10 criterii pentru stabilirea listei de candidati la alegerile europarlamentare. Cele 10 criterii, au ponderi diferite in luarea deciziei privind lista finala a ALDE la alegerile europarlamentare.…

- Miscarea Vestelor Galbene din Franta a numit 10 candidati pentru alegerile europarlamentare din mai, insa sustine ca doreste sa extinda lista la 79, scrie BBC, relateaza News.ro.Miscarea de protest a inceput din cauza taxelor aplicate carburantilor. Candidatii au varste intre 29 si…