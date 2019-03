CNPP: Peste 4,68 milioane de pensionari, la finele lunii februarie 2018; pensia medie, 1.181 de lei

Un numar de 4.680.445 pensionari era inregistrat la finele lunii februarie 2019 in Romania, in scadere cu 5.509 de persoane fata de luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.181 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).



Numarul celor care s-au pensionat la limita de varsta era de 3.565.817 persoane, dintre care 1.983.566 femei, in timp ce pensia medie se situa la 1.339 de lei.



Pensie anticipata au primit, in februarie 2019, un numar de 20.192 persoane (1.421 lei, pensie medie), pensie anticipata partiala 88.785 de persoane (1.023…