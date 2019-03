Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost, in februarie 2019, de 1.058.563 persoane, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).



Din totalul beneficiarilor de indemnizatie sociala inregistrati in septembrie, 872.632 erau pensionari din sistemul public si 185.931 pensionari agricultori.



In cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizatiei suportate de la bugetul de stat a fost de 225 de lei. Cele mai mari valori au fost inregistrate in judetele Bistrita-Nasaud - 262 lei, Cluj - 260 lei si…