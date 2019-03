CNPP: 9.273 de beneficiari de pensii de serviciu, la finele lunii februarie 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Mai bine de 9.100 de persoane beneficiau de pensii speciale, mai exact pensii de serviciu, in ianuarie 2019, iar cei mai mulți dintre aceștia sunt foști judecatori sau procurori. Pensia medie in cazul acestora a fost de 17.735 lei. Urmeaza la o distanța destul de mare, diplomații, unde pensia medie…

- Cei mai multi, respectiv 3.629, erau beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in cazul acestora a fost de 17.537 lei (17.132 lei in noiembrie), din care 16.302 lei (15.897 lei in noiembrie) cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta din bugetul…

