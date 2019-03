CNN: Navă de război americană în carantină pe mare din cauza unui focar de virus O nava de razboi americana este plasata în carantina pe mare, de peste doua luni, si nu a reusit sa stationeze în port din cauza izbucnirii unei infectii virale similare cu oreionul. Douazeci si cinci de marinari si puscasi marini de la bordul navei de razboi amfibie USS Fort McHenry au fost diagnosticati cu parotita, care provoaca simptome asemanatoare cu oreionul, potrivit oficialilor militari americani. Pâna când a întrebat CNN, armata americana nu a dezvaluit acest incident. Boala a aparut pentru prima data în decembrie, cel mai recent caz fiind raportat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, flota militara a Rusiei a efectuat exerciții comune cu navele marinei turcești in Marea Neagra și continua sa iși consolideze poziția militara la marginea spațiului NATO. Incepute prin anexarea Crimeei, provocarile din Marea Neagra ale Rusiei s-au intensificat in ultimul…

- Gianni Infantino, președintele FIFA, a declarat ca analizeaza posibilitatea cresterii numarului echipelor participante la Cupa Mondiala din 2022, de la 32 la 48. O decizie finala ar putea fi luata la reuniunea din aprilie, de la Miami, sau, cel mai tarziu, in iunie, la Paris. Inițial, Infantino afirma…

- In data de 27 februarie 2019, o delegație de experți din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultura participa la reuniunea tehnica a Comisiei Generale pentru Pescuit in Marea Mediterana (General Fisheries Commission for the Mediterranean - GFCM) din cadrul Grupului de lucru al Comisiei…

- "Fiecare vizita aici ne ofera unica posibilitate de cooperare cu partenerii nostri maritimi", a declarat comandorul Mathew Powell. In comunicatul Flotei a VI-a a SUA se subliniaza ca prezenta distrugatorului in Marea Neagra va consolida stabilitatea in regiune. De asemenea, "Donald Cook" va desfasura…

- Ministrul ungar al Afacerilor Externe si Comertului, Peter Szijjarto, s-a intalnit miercuri cu secretarul american pentru energie Rick Perry, ocazie cu care Szijjarto i-a cerut oficialului american sa intervina pe langa ExxonMobil, pentru ca grupul petrolier american sa demareze, impreuna cu partenerul…

- A fost cutremur in Romania in aceasta noapte. Al doilea in 12 ore si al 12 lea dupa un lung sir de cutremure in Marea Neagra.Cutremurul din judetul Buzau a fost inregistrat la 63 de kilometri adancime, in judetul Buzau, la ora 03.03, si a avut mgnitudinea de 2.6 grade.Inainte acestuia fusese inregistrat…

- Decizia OMV Petrom de a amâna investițiile în Marea Neagra din cauza masurilor fiscale ale Guvernului PSD – ALDE este un mare eșec al actualului Guvern, spune europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.”Investițiile în Marea Neagra sunt de o importanța strategica…

- Un submarin german care facea parte din "flota pierduta a lui Hitler" a fost descoperit in Marea Neagra la 70 de ani de la scufundare. Submarinul - model U23 - a fost descoperit la 40 de metri sub apa in largul coastei turce, in apropiere de Agva, o statiune populara aflata la 97 de km de Istanbul,…