CNN: Moartea este ultima pe lista tragediilor care au lovit familia Kennedy Moartea nepoatei lui Robert F. Kennedy se adauga la o serie de tragedii care au lovit timp de generații proeminenta dinastie politica a Americii. Saoirse Kennedy Hill a murit joi în casa familiei din Hyannis Port, Massachusetts. Mama ei, Courtney Kennedy Hill, era unul din cei 11 copii ai candidatului decedat la președinție și ai soției sale Ethel Kennedy, activista pentru drepturile omului. Familia nu a dezvaluit cauza morții lui Saoirse. Ea avea 22 de ani. Nenorocirile au avut loc în serie pentru familia Kennedy.



Asasinate

Președintele John F. Kennedy și fratele sau, Robert… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

