CNN: Mesajele de WhatsApp ale lui Jamal Khashoggi ar putea oferi noi indicii despre uciderea sa

- O organizatie pentru drepturile omului a cerut Argentinei sa utilizeze o lege din constitutia sa privind crimele de razboi pentru a investiga rolul printului saudit Mohammed bin Salman in posibilele crime impotriva umanitatii din Yemen si uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters, potrivit…

- O organizatie pentru drepturile omului a cerut Argentinei sa utilizeze o lege din constitutia sa privind crimele de razboi pentru a investiga rolul printului saudit Mohammed bin Salman in posibilele crime impotriva umanitatii din Yemen si uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters,…

- Un influent senator american a denuntat marti optiunea lui Donald Trump de a-l exonera pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, de uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, afirmand ca presedintele a jucat rolul unei "agentii de relatii publice", relateaza AFP. Donald Trump a declarat…

- 'Recentele informatii potrivit carora guvernul american a ajuns la o concluzie definitiva sunt inexacte', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Washington, Heather Nauert. 'Raman numeroase intrebari fara raspuns referitoare la uciderea lui Jamal Khashoggi', a adaugat ea. Potrivit cotidianului…

- Jamal Khashoggi a fost ucis in data de 2 octombrie, in consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, unde se afla pentru formalitați administrative. Dupa ce a negat inițial crima, autoritatea saudita a recunoscut in cele din urma ca editorialistul a murit intr-o operațiune "neautorizata". Mai mult de…

- Potrivit uneia din sursele citate, dovada audio este 'convingatoare' si ar putea pune o presiune suplimentara asupra Statelor Unite pentru a face Arabia Saudita raspunzatoare pentru moartea lui Khashoggi. Ramane neclar deocamdata cine i-a pus la dispozitie Ginei Haspel inregistrarea audio. Relatare,…

- Gina Haspel, sefa CIA, a calatorit in Turcia pentru a ajuta investigatia privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, scrie Reuters, potrivit news.ro.Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este…

- Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este liderul de facto al Arabiei Saudite, este responsabil de disparitia lui Khashoggi, pentru ca el supervizeaza serviciile secrete saudite, insa nu au dovezi in acest sens.…