CNN: Influenţa lui Trump se răspândeşte ca un virus În 1981, Donald Trump si-a dezvaluit viziunea despre viata, când a declarat pentru revista People: "Omul este cel mai viciat dintre toate animalele, iar viata este o serie de batalii care se termina în victorie sau înfrângere. Nu poti sa lasi oamenii sa faca un fraier din tine". Trump, care a împartasit sentimente similare înca din noiembrie trecut, are o viziune sumbra asupra omenirii - iar acest lucru se reflecta atât în efortul sau compulsiv de a crea conflicte, cât si în politica sa brutala. De asemenea, se pare ca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

