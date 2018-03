CNN: FBI investigheaza afacerile fiicei lui Donald Trump, Ivanka

Stiri pe aceeasi tema

- FBI cerceteaza finantarea privind Trump International Hotel si Trump Tower din Vancouver, in care este implicata Ivanka Trump, fiica presedintelui american. Informatia a fost confirmata pentru CNN de un oficial american si un fost oficial.

- Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump , nu mai are acces la informatiile strict secrete de la Casa Alba dupa ce au fost revizuite procedurile in vigoare. Jared Kushner, care este casatorit cu Ivanka Trump, fiica cea mai mare a presedintelui SUA, se ocupa de procesul de pace israeliano-palestinian,…

- Ivanka Trump, fiica presedintelui SUA, Donald Trump, si un important consilier, a parasit Coreea de Sud fara sa se intilneasca cu o delegatie nord-coreeana, potrivit unui oficial american, citat de agentia DPA. Fiica presedintelui, a carei activitate in calitate de consilier nu este platita, a plecat…

- Ivanka Trump, fiica presedintelui SUA, Donald Trump, si un important consilier, a parasit Coreea de Sud fara sa se intalneasca cu o delegatie nord-coreeana, potrivit unui oficial american, citat de agentia DPA. Fiica presedintelui, a carei activitate in calitate de consilier nu este platita,…

- Coreea de Nord este dispusa sa inceapa discutii directe cu Statele Unite, anuntul venind dupa ce o delegatie importanta de la Phenian a fost prezenta la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice, scrie The Guardian. Phenianul a spus, de asemenea, ca relatiile inter-coreene precum si cele dintre SUA…

- Ivanka Trump, in Coreea de Sud in vederea participarii la ceremonia de incheiere a Jocurilor Olimpice de Iarna"Suntem foarte, foarte fericiti sa asistam la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, sa incurajam Team USA si sa ne reafirmam angajamentul puternic si durabil in favoarea locuitorilor…

- Sanctiuni mai dure pot pune in pericol cea mai recenta detensionare in relatiile dintre cele doua Corei care se pregatesc sa creeze conditiile necesare organizarii unui summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in. Un oficial important din cadrul administratiei…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Ivanka Trump, fiica președintelui SUA, așteptata la ceremonia de inchidere. Fata lui Donald Trump va fi duminica la Pyeongchang, pentru festivitatea de incheiere a Jocurilor Olimpice invernale. Cel puțin asta a comunicat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe…

- Procurorul special Robert Mueller, care investigheaza amestecul Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA, investigheaza eforturile lui Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump, de a atrage capital strain, inclusiv rus si chinez, pentru afacerile sale imobiliare, in timpul perioadei de…

- Biroul Federal de Investigatii e sub tirul criticilor, dupa ce s-a aflat ca autoritatile din Florida stiau, de mai bine de un an, ca tanarul, care miercuri a ucis 17 oameni, are porniri criminale.

- Fiica preferata a lui Donald Trump ne-a obișnuit deja cu aparițiile ei sofisticate, in haine de brand, la fel ca soția președintelui american Donald Trump. Ivanka este o cocurenta apringa la titlul de una dintre cele mai bine imbracate femei din SUA, iar cea mai recenta apariție a sa in Washington,…

- Comitetul pentru informatii al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA a votat pentru publicarea raspunsului democratilor la un document al Partidului Republican, declasificat vineri, care sustine ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) si Departamentul Justitiei au comis erori in ancheta cu privire…

- Liderul Casei Albe, republicanul Donald Trump, este angrenat intr-o noua disputa cu Biroul Federal de Investigatii (FBI) din SUA din cauza anchetei privind presupusele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a transmis miercuri o atentionare presedintelui si colegilor sai republicani din Congres, care insista pentru difuzarea documentului de patru pagini elaborat de membri republicani ai Comitetului pentru servicii secrete din Camera Reprezentantilor.'FBI…

- Un memoriu secret al republicanilor, care ar arata actiuni desfasurate de FBI impotriva campaniei presedintelui Donald Trump inaintea alegerilor prezidentiale, ar urma sa fie difuzat joi, a anuntat un oficial al administratiei Trump, un demers care insa ar plasa Casa Alba intr-o confruntare directa…

- Un memoriu secret al republicanilor, care ar arata actiuni desfasurate de FBI impotriva campaniei presedintelui Donald Trump inaintea alegerilor prezidentiale, ar urma sa fie difuzat joi, a anuntat un oficial al administratiei Trump, un demers care insa ar plasa Casa Alba intr-o confruntare directa…

- Un memoriu parlamentar confidential agita apele la Washington. Este vorba despre un document intocmit de o comisie a Congresului condusa de un membru al Partidului Republican si care ar arata ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) ar fi comis abuzuri in privinta unor operatiuni de supraveghere ce aveau…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a transmis miercuri ca are "ingrijorari serioase" cu privire la "omisiunile" care afecteaza "acuratetea" unui memoriu parlamentar confidential ce releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a lui Donald Trump din 2016, transmit…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a precizat miercuri ca are "ingrijorari serioase" cu privire la "omisiunile" care afecteaza "acuratetea" unui memoriu parlamentar confidential ce releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a lui Donald Trump din 2016,…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a precizat miercuri ca are "îngrijorari serioase" cu privire la "omisiunile" care afecteaza "acuratetea" unui memoriu parlamentar confidential ce releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri în supravegherea campaniei…

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) a publicat documente cu privire la rezultatul prelimar in cazul Mihail Lesin, un apropiat al presedintelui Vladimir Putin, care a fost gasit mort, in anul 2015, in camera sa de hotel, informeaza site-ul postului BBC.

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat in general este legat de criticile la adresa lui McCabe din partea…

- Adjunctul directorului FBI Andrew McCabe, criticat de presedintele Donald Trump, a demisionat cu cateva saptamani inainte de data la care urma sa se retraga din functie, dezvaluie luni seara NBC News, citand surse la curent cu dosarul, scrie Reuters.McCabe urma sa plece din functia de la Biroul…

- Adjunctul directorului FBI Andrew McCabe, criticat de presedintele Donald Trump, a demisionat cu cateva saptamani inainte de data la care urma sa se retraga din functie, dezvaluie luni seara NBC News, citand surse la curent cu dosarul, scrie Reuters.McCabe urma sa plece din functia de la…

- In timpul relatiei pe care a avut-o cu Katerina, Kirill Shamalov a fost catapultat in randul celor mai bogati oameni din Rusia, evident, cu putin ajutor din partea prietenilor socrului sau, presedintele Vladimir Putin.

- Un antreprenor în domeniul online acuzat de faptul ca a orchestrat una dintre cele mai mari încalcari ale drepturilor de autor din istorie da în judecata guvernul neozeelandez pentru 6,8 miliarde de dolari, echivalentul a 3,5% din PIB-ul tarii, din cauza ca acesta i-ar fi distrus…

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) verifica daca bancherul rus Aleksandr Torsin, un apropiat al Kremlinului, a trimis bani Asociatiei Nationale pentru Arme de foc (NRA) pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa castige scrutinul prezidential din SUA, afirma surse de la Washington.

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) verifica daca bancherul rus Aleksandr Torsin, un apropiat al Kremlinului, a trimis bani Asociatiei Nationale pentru Arme de foc (NRA) pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa castige scrutinul prezidential din SUA, afirma surse de la Washington. - continua…

- Biroul Federal de Investigații din SUA (FBI) il investigheaza pe un binecunoscut bancher rus, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, pe care il suspecteaza ca a transferat sume de bani in contul „Asociației Naționale a Armelor” din SUA (NRA), intr-un efort de spirjinire financiara a lui Donald…

- Toate acuzatiile impotriva Rusiei privind presupuse ingerinte in afacerile interne ale SUA si ale unor state din Europa sunt nefondate si dauneaza relatiilor bilaterale Moscova-Washington, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- In Statele Unite, Biroul Federal de Investigatii (FBI) a deschis o ancheta legata de speculatiile ca Fundatia familiei Clinton ar fi primit donatii in schimbul unor favoruri politice din partea lui Hillary Clinton, cand era secretar de stat in primul mandate Obama.

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, are de acum un birou la Casa Alba, chiar daca ea nu este angajata de catre guvern, relateaza AFP si Reuters. De la depunerea juramintului de catre Donald Trump la 20 ianuarie, Ivanka Trump (35 de ani) a fost vazuta de numeroase ori in celebra…

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste 'afacerile interne' ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Reuters. Riabkov a declarat ca…

- Președintele american Donald Trump l-a repudiat public pe Steven Bannon, fostul sau consilier strategic și șef de campanie, dupa apariția unei noi carți in care Bannon a facut comentarii controversate și foarte personale despre unii consilieri ai președintelui, inclusiv membri ai familiei, potrivit…

- Vizita surpriza a fiicei lui Donald Trump, Ivanka Trump, la o scoala din Connecticut a determinat unii parinti sa-si transfere copiii din clasa, relateaza The Independent. Fiica presedintelui Statelor Unite...

- "In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat trei indivizi suspectati de infectarea unor sisteme cibernetice prin transmiterea unui virus informatic CTB-Locker (...). Alti doi suspecti din acelasi grup infractional au fost arestati la Bucuresti in cadrul unei investigatii paralele care are…

- Ivanka Trump, fiica si consilierul prezidential al lui Donald Trump, precum si sotul ei, Jared Kushner, consilier la Casa Alba, au fost dati in judecata sub acuzatia ca au omis sa isi declare toate bunurile in declaratia de avere, scrie Politico.

- Ivanka Trump, fiica si consilierul prezidential al lui Donald Trump, precum si sotul ei, Jared Kushner, consilier la Casa Alba, au fost dati in judecata sub acuzatia ca au omis sa isi declare toate bunurile in declaratia de avere, scrie Politico, scrie digi24.ro.

- Cercetatorii de securitate din cadrul ESET, in colaborare cu Microsoft și agențiile de aplicare a legii - Biroul Federal de Investigații (FBI), Interpol, Europol și alți factori interesați in securitatea informatica - au doborat o operațiune botnet importanta, cunoscuta sub numele de Gamarue /TrojanDownloader.Wauchos),…

- Președintele american Donald Trump a scris duminica pe contul sau de Twitter ca nu i-a cerut niciodata fostului director al Biroului Federal de Investigații (FBI), James Comey, sa stopeze anchetarea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn.

- Presedintele american Donald Trump a scris pe contul sau de Twitter ca nu i-a cerut niciodata fostului director al Biroului Federal de Investigatii (FBI), James Comey, sa stopeze anchetarea fostului sau consilier pe probleme de securitate nationala Michael Flynn, informeaza duminica Reuters si AFP. …

- Președintele american Donald Trump a scris pe contul sau de Twitter ca nu i-a cerut niciodata fostului director al Biroului Federal de Investigații (FBI), James Comey, sa stopeze anchetarea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn, informeaza duminica Reuters și AFP.…

- Unul dintre cei mai experimentați agenți ai Biroului Federal de Investigații (FBI, poliția federala) al SUA, Peter Strzok, suspectat ca a scris mesaje în care l-a criticat pe președintele Donald Trump, a fost exclus din ancheta sensibila privind ingerința Moscovei în alegerile prezidențiale…

- Donald Trump a vorbit din nou despre fostul sau consilier, generalul Michael Flynn, care a fost inculpat în dosarul privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din SUA. Președintele american a scris pe Twitter ca a fost nevoit sa-l concedieze pe Flynn, deoare acesta l-a mințit…

- Donald Trump a vorbit din nou despre fostul sau consilier, generalul Michael Flynn, care a fost inculpat in dosarul privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din SUA. Președintele american a scris pe Twitter ca a fost nevoit sa-l concedieze pe Flynn, deoare acesta l-a mințit pe vicepreședintele…

- Președintele american Donald Trump a scris sambata pe contul sau de Twitter ca a fost nevoit sa-l concedieze pe generalul Michael Flynn, care era consilier pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, pentru ca acesta l-a mințit pe vicepreședintele Mike Pence și Biroul Federal de Investigații…

- Dosarul rus a intrat vineri intr-o noua etapa odata cu inculparea lui Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, care a recunoscut ca a mintit Biroul Federal de Investigatii (FBI) si a acceptat sa coopereze cu justitia.