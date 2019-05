CNN: Boeing stia de problemele modelului 737 Max cu un an inainte de prabusirea primului avion, dar a ales sa nu ia masuri

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou comunicat al Boeing sugereaza ca firma stia problemele modelului de avion 737 MAX cu mult inainte de prabusirea fatala in octombrie 2018 a zborului Lion Air, insa a decis sa nu ia masuri, informeaza CNN, conform news.ro.Boeing a recunoscut in trecut ca un sistem de alerta AOA „nu era…

- Boeing a recunoscut in trecut ca un sistem de alerta AOA „nu era functional pe toate avioanele". Insa comunicatul publicat duminica arata ca firma era la curent cu problemele aeronavei cu un an inainte ca un model 737 MAX sa se prabuseasca. Alerta AOA functioneaza pe aeronava doar in cazul in caree…

- "Ce știu despre branding?", a declarat președintele intr-un tweet trimis luni dimineața. "Poate nimic (dar eu am devenit președinte!), dar daca aș fi fost la Boeing, aș repara Boeing 737 MAX, aș adauga cateva caracteristici extraordinare, și aș REBRENDUI avionul cu un nume nou. Niciun produs nu a…

- Directorul companiei, Tewolde Gebremariam a promis, de asemenea, ca va colabora indeaproape cu anchetatorii in privința accidentului din 10 martie. Boeing se afla in centrul unor investigații dupa accident, cel de-al doilea din ultimele cinci luni care a implicat noul model 737 MAX 8. Cu toate…

- CHIȘINAU, 18 mart – Sputnik. În timp ce piloții petrec de obicei ore întregi de antrenament pe simulatoare de zbor sofisticate si scumpe, mulți piloți ai avioanelor Boeing 737 Max foloseau doar un iPad în acest scop, potrivit New York Times.CC BY 2.0 / Paul Lucas / Boeing…

- Ancheta cu privire la cauzele accidentului avionului Boeing 737 MAX 8 in Etiopia, soldat cu 156 de morti si care a determinat consemnarea la sol a acestui tip de aparat in foarte multe tari, va dura ‘un timp considerabil’, a declarat sambata ministrul etiopian al transporturilor, Dagmawit Moges, transmite…

- CHIȘINAU, 15 mart – Sputnik. La trei minute dupa decolare, pilotul avionului Boeing 737 MAX, care s-a prabușit duminica, în Etiopia, a cerut cu „o voce panicata” întoarcerea la aeroportul de unde decolase, scrie New York Times, referindu-se la o sursa apropiata cazului.…

- Autoritatile americane vor obliga compania Boeing sa faca modificari la aparatele de zbor 737 MAX 8 si 737 MAX 9, dar nu vor consemna la sol aceste avioane, dupa accidentul produs duminica in Etiopia. Un avion 737 MAX 8 al companiei Ethiopian Airlines s-a prăbuşit duminică la sud-est…