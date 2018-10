CNN: Agent secret saudit, suspectat de coordonarea complotului n cazul jurnalistului disident

Stiri pe aceeasi tema

- Un agent secret saudit si fost diplomat, Maher Abdulaziz Mutreb, a jucat un "rol central" în aparenta asasinare a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, afirma surse din cadrul comisiei de investigatie din Turcia citate de CNN.

- Politia turca efectueaza, miercuri dupa-amiaza, perchezitii la resedinta consulului saudit din Istanbul, in ancheta privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul cotidianului Hurriyet.

- Unul dintre barbatii identificati de autoritatile turce ca facand parte dintre cei responsabili de disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza marti The New York Times, citat de AFP. Potrivit…

- Politia turca va percheztiona locuinta consulului saudit la Istanbul, a anuntat marti postul NTV, ca parte a anchetei privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.NTV a informat ca anchetatorii sunt asteptati sa efectueze marti inca…

- Lovitura de teatru în cazul jurnalistului saudit disparut în urma cu doua saptamâni. Riadul ar putea recunoaste ca Jamal Khashoggi a murit în consulatul saudit din Istanbul, așa cum acuza autoritațile turce.

- Arabia Saudita inca nu coopereaza in ancheta privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la consulatul din Istanbul si trebuie sa le permita anchetatorilor turci sa intre in cladire, a declarat sambata ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, transmite AFP. ''Inca nu am vazut…

- Ancheta Turciei asupra disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a dus la descoperirea unor inregistrari facute cu ceasul sau Apple care ar indica ca barbatul a fost torturat si ucis, informeaza sambata un ziar turc preluat de Reuters. Informatiile din ziarul proguvernamental Sabah, care nu au…