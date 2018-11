Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta penala a fost lansata cu privire la acuzatii de antisemitism in interiorul Partidului Laburist, principalul partid de opozitie in Regatul Unit, a anuntat joi Scotland Yard, relateaza AFP.

- Incidentul a avut loc in satul Sundhimunda din India. Poliția l-a arestat pe frate copilului și pe unchiul lui cu privire la crima odioasa. Decapitarea ar fi facut parte dintr-un ritual de sacrificiu inchinat zeitații hinduse Durga, cunoscuta și ca Shakti sau Devi. Unul dintre criminali și-a recunoscut…

- UPDATE: Ana R., de 12 ani, a fost adusa la Compartimentul de Primiri Urgente al spitalului din Barlad, unde a fost supusa unor ample investigatii medicale. Cea mai importanta era analiza investigatiei la Computerul Tomograf (CT) care a scos in evidenta ca fata a scapat ca prin urechile acului, nevatamata.…

- Femeia din Alaska, USA, a fost acuzata ca și-a ucis, la doi ani distanța, cei doi copii. Autoritațile au descoperit ca ea a cautat pe Google modalitați de a ucide fara sa fie prinsa de poliție. In luna noiembrie a anului 2017, Stephany Lafountain, 23 de ani, a sunat la serviciul de urgența spunand ca…

- Un barbat cu permisul anulat s-a ales cu dosar penal dupa ce a lovit o mașina in timpul unei depașiri neregulamentare, cerandu-i celuilalt șofer sa nu anunțe poliția. Duminica noaptea, in jurul orei 23:20, Secția 11 Poliție Rurala Pojorata a fost sesizata prin „112” de un barbat de 46 de ani, din comuna…

- Politia norvegiana ancheteaza disparitia unui cofondator WikiLeaks. Este vorba despre un expert olandez in securitate cibernetica, asociat al lui Julian Assange, scrie digi24.ro.Barbatul a fost vazut ultima data in august, in nordul Norvegiei.

- Poliția tanzaniana a anunțat vineri ca a deschis o ancheta dupa profanarea mormantului unui albinos, al carui cadavru a fost furat, o infracțiune atribuita credințelor in superstiții, scrie AFP.

- 100 DE ANI, 100 DE MESAJE PREVENTIVE PENTRU HUNEDORENI”-PREVENIREA FURTURILOR DIN BUZUNARE, GENȚI, POȘETE Acest tip de infracțiune este frecventa in locurile aglomerate ca piețe, gari, autogari, magazine, centre comerciale și mijloace de transport in comun. Recomandari: Nu țineți…