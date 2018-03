Stiri pe aceeasi tema

Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu le-a marturisit jurnalistilor ca a discutat in urma cu putin timp cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Seful Senatului sustine ca nu s-a discutat nimic altceva decat despre raportul MCV si despre solutii pentru a implementa masurile impuse de Comisia Europeana.

Vesti de ultim moment pentru bugetari! Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni, 12 martie, legea prin care Vinerea Mare devine zi libera. Seful statului a semnat decretul pentru modificarea Codului Muncii, astfel ca angajatii din sistemul bugetar vor avea o mini-vacanta de 4 zile cu ocazia Pastelui.

De ziua Internationala a Femeii, pensionarele din orasul Sankt Petersburg au primit in dar jucarii spinner. Cadourile neobisnuite au fost oferite de autoritatile locale, dupa un concert organizat special pentru ele.

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea care prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina.

Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina. Reprezentanții organizațiilor unioniste considera ca acesta este primul pas oficial catre idealul…

Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de azi, la propunerea MDRAP, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform noului act normativ, in perioada 2018-2019 unitatile administrativ-teritoriale…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din România…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea…

Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) condamna deciziile Senatului privind taierea padurilor virgine si arborarea drapelului national, potrivit unui comunicat de presa al organizatiei transmis joi. In data de 21 februarie 2018 Senatul Romaniei a adoptat un amendament la Legea nr. 51/2006…

Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

Ordonanta de urgenta prin care autoritatile locale pot folosi, in acest an, excedentul bugetar pentru finantarea cheltuielilor de personal a fost adoptata joi de Guvern. "O ordonanta de urgenta privind noi masuri bugetare pentru autoritatile publice locale. Se instituie posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform actului normativ, se instituie…

La pronuntarea solutiilor in procesele penale trebuie sa se faca abstractie de informatiile furnizate de probele declarate nule, se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) cu privire la neconstitutionalitatea unor dispozitii din Codul de procedura penala referitoare la administrarea...

Procedura legala de achizitie a primelor trei sisteme de rachete "HIMARS" a fost finalizata luni prin semnarea scrisorii de oferta si acceptare (Letter of Offer and Acceptance - LOA) specifica Programului Foreign Military Sales - FMS, in prezenta secretarului de stat Mircea Dusa si a sefului Statului…

Serviciile de Securitate din Ucraina au prezentat intențiile autoritaților ruse, de incendiere a școlilor cu predare in limba romana de pe teritoriul sau.

Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) a adoptat sambata in unanimitate o rezolutie care cere o incetare a focului in Siria pentru o perioada de cel putin 30 de zile.

Autoritatile publice locale acuza un control administrativ excesiv. De asemenea, se plang pe lipsa angajatilor in cadrul administratiilor locale, din cauza salariilor mici. Acestea solicita descentralizarea politicii de cadre si a sistemului de remunerare.

Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea OUG nr.70/2017 privind modificarea si completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic...

Autoritățile din Romania au descoperit ca pot promova la Targul de Turism și altceva decat tratamentele balneoclimaterice. Așa ca anul acesta, parca s-au trezit și au inceput sa puna mai mult accent pe rusticul romanesc, acel tradițional cautat de straini cand ajung pe meleaguri carpato-danubiene. Standurile…

Premierul Viorica Dancila i-a transmis un mesaj ministrului Tudorel Toader, inainte ca acesta sa faca anuntul cu privire la decizia luata in cazul scandalului din DNA. Prim-ministrul le-a spus jurnalistilor ca nu va discuta cu ministrul Justitiei inainte, pentru a nu fi acuzata ca a intervenit, insa…

Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei este onorata sa anunțe astazi, numirea in funcția de Vicepreședinte CNMR in sectorul pentru Strategii și Dezvoltare Organizaționala a lui Remus Borza.Interesul acordat catre respectarea Constituției, actele legislative și aportul lor asupra statului…

Uniunea Liceenilor Maghiari din Romania ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa nu intarzie promulgarea legii privind infiintarea liceului romano-catolic din Targu Mures.

Gata. Ionuț Lupescu (49 de ani) a luat decizia, va candida la șefia Federației Române de Fotbal, potrivit marturiilor obținute de www.realitatea.net. Anunțul oficial va fi facut, cel mai probabil, la finalul acestei luni.

Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

Desi sunt actiuni simbolice, Igor Dodon condamna declaratiile de unire semnate de catre autoritatile locale a cinci sate din Republica Moldova. Seful statului sustine ca orice tentative care au drept scop acapararea sau instrainarea teritoriului tarii, orientate spre lichidarea statului, vor primi un…

Fiecare judet din Romania va avea, pana la sfarsitul acestui an, cate doua containere de cautare-salvare in caz de cutremur, a anuntat marti, la Pitesti, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat.

Noul termen de depunere a declaratiei 600, privind venitul asupra carora se vor declara si plati contributiile sociale si de sanatate pentru veniturile extrasalariale mai mari de 1.900 de lei pe luna va fi amanat pana la 31 martie, au declarat surse pentru ECONOMICA.NET.

Dat afara de CSM Roman, la fete, tehnicianul Constantin Ștefan se intoarce in Ștefan cel Mare, visand sa devina campion cu Dinamo. Constantin Ștefan revine pe banca celor de la Dinamo dupa o pauza de trei ani. In tot acest timp, tehnicianul a antrenat echipe de fete, pregatind pe HCM Rm. Valcea și CSM…

Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic, care prevede obligatia autoritatilor locale de a achizitiona mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30% din necesarul achizitiilor viitoare.…

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat."Din moment ce PSD si-a retras sprijinul politic, e absolut…

In batalia pe legile justiției se investesc sume masive de catre oameni de afaceri interesați intr-o tabara sau alta, susține Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO. In aceasta batalie, cei mai vizibili oameni -…

„O inițiativa a celor de la Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei pe care o aplaud și o susțin cu toata convingerea. UDMR se afla in afara Constituției prin faptul ca primește direct și indirect fonduri de la un guvern strain pentru a urmari o agenda facuta la Budapesta, dar incalca…

Pawel Adamowicz, primarul orașului polonez Gdansk, capitala principalului port maritim din țara, a oferit un interviu pentru portalul UNIMEDIA. Primarul a vorbit despre proiectele implementate in oraș, dar și despre viziunea asupra Chișinaului, rolul autoritaților locale in europenizarea orașelor și…

Miercuri, 3 ianuarie, Instanța Curții de Apel incestita cu soluționarea apelului in cazul "Lotului Ostaficiuc" s-a pronunțat. Iata sentința: Tip solutie: Condamnare fara acord de recunoastere Solutia pe scurt: I. In baza art. 297 al. 1 din C.pen. rap. la art. 309 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr.…

Conform unei Directive a Uniunii Europene, de la 1 aprilie 2018 autoritațile locale nu mai pot oferi subvenție la gigacalorie, ceea ce inseamna ca prețurile cu incalzirea vor exploda, in mod special in București, acolo unde sunt cei mai mulți beneficiari. Cei mai multi romani care beneficiaza de subventionare…

Autoritățile locale din Runcu au lansat focul de artificii, in noaptea de Revelion, de pe un munte din zona, in prezența a peste o mie de persoane, localnici și turiști cazați la pensiunile din comuna. Locul de intalnire a fost amenajat cu ghirlande luminoase, la poalele muntelui, iar pana la momentul…

Conform informatiilor obtinute de la autoritatie locale pana la acest moment, in urma accidentului noua persoane au fost ranite - una dintre ele a fost spitalizata, iar celelalte opt au leziuni minore. Reprezentantii MAE spun ca persoana internata la spital - o femeie - este in afara oricarui pericol.…

„A fost un vot destul de consistent, care arata increderea unei majoritați serioase din Parlament in proiectul bugetului de stat. Pe masura ce vor trece lunile, incet, incet o sa ințeleaga manipularea care a fost folosita. Nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in 2017, iar cel tarziu la rectificarea…

Primariile nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in acest an, cel tarziu la rectificarea din vara se va lua in calcul eventuala suplimentare a sumelor in functie de excedentul pe 2017 si executia bugetara din acest an, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, vineri, el adaugand…

- „A fost un vot destul de consistent, care arata increderea unei majoritați serioase din Parlament in proiectul bugetului de stat. Pe masura ce vor trece lunile, incet, incet o sa ințeleaga manipularea care a fost folosita. Nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in 2017, iar cel tarziu la rectificarea…

Seful comisiei juridice din Senat vine cu o solicitare de ultim moment pentru judecatori. Senatorul Serban Nicolae le transmite acestora, printr-o postare pe Facebook, sa explice public care este pozitia lor in privinta separari carierelor intre judecatori si procurori. "As vrea sa știu daca celor…

Unitatile administrativ-teritoriale vor avea de anul viitor un buget minim de functionare de 750 lei pe locuitor, conform unui articol al Legii bugetului pe 2018 adoptat luni in Parlament, suma care nu era precizata in proiectul anterior, potrivit unor surse din Ministerul Finantelor Publice (MFP).

Plenul

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 a fost adoptata miercuri, 13 decembrie, de Camera Deputaților. Deputatul dejean Cornel Itu a votat „pentru” adoptarea acestei legi. Legea…

- “Este un buget prin care nu cresc veniturile oamenilor, nu cresc salariile nici in sectorul privat, nici in sectorul public. Ce sa mai vorbim de promisiunea de crestere cu 25% (a salariilor - n.r.), care nu este onorata. De asemenea, nu cresc pensiile, este un buget care nu are un fundament serios…

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au adoptat, vineri, un amendament la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018, in baza caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100%, pentru a compensa diminuarea cotei de impozitare a…

- Scaderea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10% va cauza pierderi consistente in visteriile oraselor din Romania. Pentru a echilibra balanta, comisiile reunite de Buget din Parlament au decis transferul in proportie de 100% al cotelor defalcate din impozitele pe venit catre bugetele locale. Pana…

- Amendamentul propus de UDMR si adoptat cu sustinerea reprezentantilor PNL, USR, UDMR si cu votul lui Eugen Teodorovici (PSD), are urmatoarea forma: "In anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 si art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile…