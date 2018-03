Stiri pe aceeasi tema

- El a contestat pana si nominalizarea acestuia la o reuniune culturala in capitala Albaniei in calitate de presedinte al CJ. „Poate pana la 20 aprilie n-o sa mai fie presedinte. De ce sa fie trecut si numele?", a intrebat Manolache. Pana la urma, i s-a precizat ca, daca Maricel Popa nu va putea sa mearga…

- In cele trei luni pana la finele lunii februarie, primul trimestru al exercitiului fiscal al H&M, profitul operational a scazut cu 61% pana la 1,26 miliarde coroane suedeze, comparativ cu 3,21 miliarde coroane in perioada similara a anului trecut. Stocul de haine nevandute a crescut cu 7% in ultimul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca nimic nu este mai important decat 'a face o descentralizare profunda', a delega responsabilitatile la nivel local. 'Am vazut declaratia domnului Dragnea, cred ca e nevoie sa facem o discutie si sa ne spuna exact ministrii care vad…

- Acuzatiile Marii Britanii ca Moscova s-ar afla in spatele operatiunii de otravire a fostului dublu spion rus Serghei Skripal in Anglia "sunt la granita cu banditismul", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat duminica de agentia de presa RIA, potrivit Reuters. …

- Astrologii alcatuiesc liste de combinații de zodii care sunt compatibile sau incompatibile. Insa nimeni nu spune ca sunt modalitați prin care o incompatibilitate zodiacala poate fi depașita daca ambii membri ai cuplului iși doresc acest lucru. Iata cum sa faci sa funcționeze 16 combinații de zodii incompatibile.…

- Potrivit MEN, miercuri, s-au aprobat cifrele de scolarizare propuse pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat, in anul scolar/universitar 2018 - 2019. "Cifra de scolarizare totala pentru invatamantul preuniversitar se mentine la nivelul celei aprobate pentru anul scolar precedent, cu urmatoarea…

- Cifrele de scolarizare in anul 2018 – 2019 pentru invatamantul prescolar, primar, gimnazial, de arta si sportiv, precum si pentru clasele de inceput din invatamantul liceal si profesional (inclusiv invatamant dual) raman la nivelul anului scolar anterior, reprezentand in total ...

- Secretarii de stat Doru Vișan și Andrei Maioreanu sunt așteptați vineriin județul Gorj, mai exact la Motru, acolo unde va avea loc o intalnire de lucru la care au fost invitați sa participe primari, dar și reprezentanți ai Complexului Energetic Oltenia. La discuții vor lua parte și parlamentarii PSD…

- La Craiova, la sediul Societații „Media Sud Europa S.A.”, a avut loc o intalnire la care au participat peste 20 de ziariști craioveni, ocazie cu care s-a constituit Grupul de lucru Craiova-Dolj al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) si Ministerul Culturii au stabilit infiintarea unui grup de lucru mixt pentru cultura si identitate nationala, in contextul sarbatoririi a 100 de ani de la Marea Unire. O delegatie a CNMR, condusa de presedintele acesteia, Alexandru…

- „Build your robot” , provocare pentru studenții clujeni VIDEO Studentii interesati de software, inginerie electronica și design mecanic sunt provocați, pentru al doilea an consecutiv, sa construiasca un robot funcțional in cadrul programului de internship platit demarat de Stratec Biomedical Romania.…

- Grupul consilierilor PNL din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Vrancea solicita eliberarea lui Marian Oprisan din functia de presedinte al institutiei si au initiat in acest sens un proiect de hotarare, care a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, relateaza Agerpres. Oprisan spune, in…

- Entitati din domeniul forestier ce provin din toate regiunile de dezvoltare vor face parte din doua grupuri de lucru cu scopul de a analiza problematica din acest sector, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Ministerului Apelor si Padurilor (MAP), transmis marti AGERPRES. Decizia a fost luata…

- Delegația CNMR condusa de Alexandru Cumpanașu in calitate de președinte și delegația Ministerului Mediului condusa de doamna viceprim-ministru Grațiela Gavrilescu au stabilit constituirea Grupului de Lucru comun pentru mediu și schimbari climatice, ce va avea intalniri lunare și va fi compus din…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a solicitat Comisiei Europene, prin intermediul deputatei Cristina Pruna, sa includa Valea Jiului in Grupul de lucru pentru bazinele carbonifere aflate in tranzitie, se arata intr-un comunicat de presa al formatiunii remis luni Agerpres. "Printr-o scrisoare adresata…

- Maia Sandu a reacționat la declarația lui Igor Dodon, in care spune ca liberalismul, toleranța și egalitatea de gen sunt "invațaturi false". "Este probabil cel mai rușinos lucru pe care-l poate spune un președinte de stat in secolul XXI", a scris lidera PAS.

- Site-ul Titularizare 2018 a fost lansat. Cei interesati pot gasi acolo ordinul de ministru din 18 ianuarie 2018 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018 –・2019, calendarul si metodologia cadru privind…

- Sindicalistii din invatamant sustin ca au primit promisiuni de la ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru rezolvarea a trei dintre problemele ridicate, dar nu si in cazul grilei de salarizare, cea de-a patra solicitare a Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) . "Doamna…

- CHIȘINAU, 20 feb – Sputnik. Examenul de bacalaureat va putea fi susținut repetat cu achitarea unei taxe, în caz de nepromovare a celei de-a doua sesiuni de examinare desfașurate dupa modelul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii. Un proiect de lege în acest sens,…

- Seful forului administrativ s-a intalnit la primele ore ale diminetii, la sediul institutiei, cu primarii localitatilor dambovitene si constructorii care au contracte de lucrari pentru obiective de investitii cu finantare prin OUG 28/2013 si PNDL 2. Seful administratiei judetene a solicitat o mobilizare…

- Oana Zamfir a prezentat in emisiunea "Exces de putere”, un document oficial care raspunde unei chestiuni importante din scandalul uriaș iscat in DNA. Fostul adjunct al Poliției Prahova a spus la Antena 3 ca toate instituțiile statului au știut de grupul infracțional de la Ploiești, insa Laura…

- „Cred ca fiecare ministru, cand vine, are constiinta ca nu va sta mult in scaun si atunci incearca sa ia masuri administrative altfel decat cel anterior (...) Toti au luat masuri de genul... cum sa dam altfel Bacul, Capacitatea, ca sa le ramana numele", spune Oana Moraru, expert in educatie, potrivit…

- Intr-o postare pe Facebook, vicepreședintele PNL Raluca Turcan a solicitat guvernului sa se revina la plata salariilor profesorilor de catre autoritațile locale. Cererea liberalilor vine dupa ce mai mulți profesorii și-au primit salariile cu intarziere iar cotabilii inspectoratelor școlare au reclamat…

- Prima zi de lucru a noului președinte al Consiliului Județean Dambovița , Daniel Comanescu, a inceput in forța. Șeful forului administrative s-a intalnit la primele ore ale dimineții, la sediul instituției, cu primarii localitaților dambovițene și constructorii care au contracte de lucrari pentru…

- Presedintele Federatiei Spiru Haret Marius Nistor a declarat la RFI ca probele orale ale Bacalaureatului, care incep luni, sunt in afara legii, intrucat, potrivit Legii educatiei, examenul poate fi sustinut doar de absolventi, iar la acest moment elevii de clasa a XII – a nu pot fi considerati absolventi.…

- "Legea salarizarii nu ii afecteaza pe bugetarii care lucreaza part-time. In sectorul bugetar sunt angajati part-time, iar ministerele de resort vor putea sa ii angajeze la 8 ore. Pentru cei care nu se poate, vom da OUG prin care sa rezolvam problemele acestea. Sa gasim o modalitate sa rezolvam problema.…

- Problemele lui Ilie Nastase continua. Suspendat pana in decembrie 2020 dupa incidentele de la meciul cu Marea Britanie din aprilie anul trecut, fostul capitan nejucator al echipei de FED Cup a Romaniei nu va putea urmari din tribuna meciul contra Canadei de la finalul acestei saptamani. Chiar daca a…

- Trei membri ai fostului executiv catalan destituit, incarcerati in prezent intr-o inchisoare din Madrid, au sesizat Grupul de lucru al ONU privind detentiile arbitrare, au anuntat joi avocatii reclamantilor, intr-o conferinta de presa la Londra, relateaza AFP si Reuters. Oriol Junqueras,…

- Sindicalistii din Federatia Spiru Haret au pichetat Ministerul Educatiei. Aproximativ 40 de membri ai Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” pichetau miercuri, 30 ianuarie, in jurul orei 12.00, sediul Ministerului Educatiei Nationale (MEN). „Este vorba despre niste comasari abuzive dispuse…

- Aproximativ 100 de persoane, membri ai sindicatului Spiru Haret, picheteaza miercuri Ministerul Educatiei, intre orele 11:00 - 13:00, acestia fiind nemultumiti ca unitatile de invatamant trebuie sa se incadreze in costuri standard, costuri ce sunt insuficiente pentru functionarea in conditii normale…

- Sindicalisti din Educatie picheteaza la MEN pentru "blocarea comasarilor abuzive de clase, grupe si unitati de invatamant" Aproximativ 40 de membri ai Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" picheteaza, la ora transmiterii stirii, sediul Ministerului Educatiei Nationale (MEN). "Este…

- Ioan Stefan Groza, profesor al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, a fost numit secretar de stat in Ministerul Educatiei. Groza, care a mai lucrat pe un post de director in Ministerul Educatiei in perioada in care ministru al Educatiei era Sorin Campeanu, a fost acuzat…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti si fost ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, a anuntat ca demisioneaza din toate functiile pe care le ocupa in cadrul CNATDCU, decizia fiind urmare a declaratiilor facute de ministrul desemnat, Valentin Popa, din timpul audierilor din Parlament. „Va rog sa luati…

- Lucian Sova, propus pentru functia de Ministru al Transporturilor, a evitat sa dea termene si sa inainteze estimari de km de autostrada pe care ar putea sa ii deschida in acest an, motivind ca nu a studiat situatia din Transporturi decat doua zile. Sova a sustinut, in cadrul audierilor din Parlament,…

- Elevii sunt mult mai interesati decat profesorii de schimbarile din sistemul de invatamani din Romania. Este doar una dintre concluziile trase in urma dezbaterii organizate, la Timișoar, de asociatia „Initiativa in Educatie”, pe tema programelor-cadru pe care Ministerul Educatiei le propune pentru schimbarea…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat luni, la Targu-Jiu, ca joi va fi data Hotararea de Guvern care va reglementa toate sporurile in sistemul de invatamant preuniversitar. Pop a precizat ca, din datele pe care le are in acest moment, exista toate avizele pentru respectiva reglementare, punctand…

- Grupul de Lucru pentru Evaluarea Periodica Universala al Consiliului pentru Drepturile Omului din cadrul ONU a inaintat Romaniei peste 200 de recomandari cu privire la situatia drepturilor omului, iar statul roman va trebui sa le analizeze si sa formuleze o pozitie pana in luna iunie a anului 2018.

- In anul 2013, pe baza unui chestionar complex, Primaria Timisoara a identificat tipurile de zone defavorizate din cadrul orasului. In toate acestea, problemele sociale depistate sunt numeroase, referindu-se in principal la urmatoarele aspecte: supra-aglomerarea spatiului de locuit, conditii proaste,…

- Grupul de initiativa civica „Impreuna pentru A8" organizeaza intre orele 11.00 -14.00, la Hotel Unirea Iasi o intalnire de lucru in care isi propune sa reafirme sustinerea pentru construirea A8 - Autostrada Marii Uniri - pe traseul „Ungheni – Iasi – Targu Mures". UPDATE La intalnirea de lucru pe proiectul…

- Grupul de initiativa civica „Impreuna pentru A8” anunta o intalnire prin care isi propune sa „reafirme sustinerea pentru construirea A8 - Autostrada Marii Uniri - pe traseul «Ungheni – Iasi – Targu Mures»”.

- Mariana Gheorghe a renuntat la mandatul de Presedinte al Directoratului si CEO al OMV Petrom, anunta compania. Potrivit unui comunicat, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit-o, marti, pe Christina Verchere (46 de ani) in functia de Presedinte al Directoratului si Director General Executiv…

- Sindicalistii din invatamantul preuniversitar iesean sunt nemultumiti ca le-a fost schimbata data de virare a salariilor fara sa fi fost anuntati in prealabil in timp util, a declarat luni, pentru AGERPRES, Laviniu Lacusta, liderul USLIP Iasi. Reprezentantul sindical a precizat ca abia vineri, 5 ianuarie,…

- Centrul Național pentru Evaluare și Examinare (CNEE) a finalizat procedura de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice in vederea utilizarii in invațamantul preuniversitar. Rezultatele sunt publicate aici: http://rocnee.eu/node/199 Rezultatele aferente sesiunii de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru Economia…

- Președintele Societații Naționale de Medicina de Familie, Rodica Tanasescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este ilegal ca CNAS sa nu prelungeasca contractele și cu medicii de familie care nu au semnat actele adiționale, precizand ca protestul se va incheia in curand, dar fara niciun rezultat. „La nivelul…

- Vedeta are grija mai mult ca oricand de sanatatea sa. Mihaela Borcea a gasit leacul pentru a avea energia necesara pentru a doua zi. Mihaela Borcea s-a confruntat in ultimii ani cu mai multe probleme de sanatate. Totul a inceput in 2011, atunci cand a fost la un pas de moarte, in urma unei intoxicații…