- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni ca nu face invitatii la televizor nimanui, cu atât mai putin UDMR, fata de care are un mare respect ca partener de dialog si colaborare în Parlament. El a subliniat ca nu a avut nicio discutie pâna…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei a ramas stupefiata in fața ultimelor declarații ale președintelui Senatului și de asemenea președinte ALDE, Calin Popescu Tariceanu.Acesta a declarat ca fiind oportuna aducerea UDMR-ului la guvernare ținand cont ca este anul Centenarului și,…

- Persoanele cercetate penal pot intra in Guvern, a anuntat Liviu Dragnea, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, potrivit stiripesurse.ro. Declaratia are la baza faptul ca DNA a solicitat la ICCJ redeschiderea unui dosar vechi de opt ani pentru Paul Stanescu, iar o decizie in acest sens va fi anunțata…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au declarat, dupa o întrevedere în care au discutat despre programul de guvernare și Declarația 600, ca amâna aplicarea ultimei. Liviu Dragnea a precizat ca termenul de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, recunoaste ca PSD ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, în cazul în care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru propus de actuala majoritate parlamentara, scrie adevarul.ro "Mergem…

- Liderii partidelor maghiare sunt șocați de cele declarate de premierul Mihai Tudose, care a spus ca daca steagul secuiesc va flutura pe instituții, atunci toți vor flutura lânga ele. Kelemen Hunor, liderul UDMR, s-a aratat șocat: ”Absolut inacceptabile.…

- Calin Popescu Tariceanu îi cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel în justitie. Într-un mesaj postat pe Facebook, președintele Senatului face referire la cererea exprimata de Victor Alistar în cadrul CSM, de a…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la atacurile președintelui Klaus Iohannis la adresa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Social-democratul a subliniat ca Iohannis „a ramas la aceeași teza ca toata…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati, informeaza Administrația Prezidențiala.

- Ce sume uriașe le intra in buzunar parlamentarilor incepand cu 1 ianuarie 2018 Parlamentarii au votat pe banda rulanta și la viteza maxima bugetul pe anul 2018. Nu s-au abținut de la vot nici demnitarii din opoziție! Este un comportament firesc, dat fiind ca aleșii sunt primii beneficiari ai legii salarizarii…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, vineri, ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a desprins ulterior cauza Microsoft.

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, vine cu o noua serie de acuzatii uluitoare. Acesta spune ca 'binoul SRI-DNA', ar fi ascultat o serie de zeci de persoane publice in frunte cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Citeste si: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce bugetul pe 2018 a…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat joi ca proiectul care vizeaza Casa Regala nu este unul prin care se vor da bani, ci presupune o recunoastere si constituirea unui aparat de lucru. Declaratia vine in contextul in care Guvernul nu va aviza pozitiv proiectul.

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…

- Eforturile tuturor organizatiilor si personalitatilor membre CNMR s-au concretizat in multe actiuni de constientizare a identitatii poporului roman: a culturii, istoriei, limbii, modelelor si mentorilor natiunii romane de-a lungul timpului. Astazi, de 1 Decembrie 2017, zeci de actiuni ale reprezentantilor…

- Sedinta plenului Senatului a fost suspendata dupa ce parlamentarii PNL, USR si PMP au parasit sala, in semn de protest fata de declaratia transmisa, in numele Parlamentului, de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu catre Departamentul de Stat al SUA. 0 0 0 0 0 0

- PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Si…

- PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, informeaza…

- Mai multi deputati de la PNL, USR si PMP s-au delimitat miercuri, in plenul Camerei, de declaratia transmisa, in numele Parlamentului, de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu catre Departamentul de Stat al SUA, spunand ca actiunea celor doi presedinti ai legislativului este un abuz si cerand…

- Un gest riscant și neinspirat al președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și al președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Un gest facut rapid, care insa nu a luat in calcul toate variabilele și care ar putea determina apariția chiar a unui nou dosar penal, scrie bugetul.ro.Vezi…

- Șefii celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, raspund dur Departamentului de Stat al SUA, cel care cerea legislativului de la București sa respinga proiectele de modificare ale legilor justiției pe motiv ca submineaza lupta contra corupției. "Parlamentul…

- Tariceanu, discuții cu ministrul de Externe, la Senat; Se pregatește un raspuns la comunicatul Departamentului de Stat al SUA, potrivit unor surse. La biroul președintelui Senatului a ajuns in cursul dimineții și secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu și președintele executiv al PSD, Nicolae…

- Atat Liviu Dragnea cat și Calin Popescu Tariceanu au decis sa refuze invitația președintelui Klaus Iohannis și nu vor fi prezenți in tribuna, alaturi de personalitați. Atat șeful Camerei Deputaților cat și al Senatului vor sta in mulțime, in zona Arcului de Triumf, in dreptul sediului ALDE,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a anunțat, marți, dupa ieșirea din biroul președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca Parlamentul urmeaza sa transmita o comunicare publica, referitor la mesajul Departamentului de Stat al SUA.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu pe tema intenției președintelui Klaus Ioahnnis de a-i invita anul acesta pe liderii PSD și ALDE la festivitațile de Ziua Naționala.Digi24: Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat…

- Curtea Constitutionala a respins sesizarea depusa de catre presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in legatura cu Dosarul Belina, privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern.

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins joi cererea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și a constatat ca nu exista conflict juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor Executivului prin care parți din insula Belina și brațul Pavel au trecut…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cere CSM sa faca verificari cu privire la atacurile constanete la adresa institutiei lansate de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. DNA spune ca gravitatea atacurilor lui Tariceanu sporeste zi de zi si, in pofida faptului ca, prin hotarari…

- Direcția Naționala Anticorupție cere Consiliului Superior al Magistraturii sa efectueze verificari cu privire la afirmațiile facute miercuri de președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Suspendarea presedintelui Klaus Iohannis nu se afla pe agenda coalitiei de guvernare, a afirmat miercuri presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Intrebat, la Parlament, daca aceasta tema se afla pe agenda coalitiei, Tariceanu a negat, potrivit Agerpres.

- Reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei i-au solicitat vineri președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in cadrul unei intalniri care a avut ca tema ordonanța privind modificarea Codului fiscal, sa acorde atenție unor probleme ce ar putea sa produca "dezechilibre și distorsiuni"…

- Curtea Constitutionala discuta joi sesizarea presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cu privire la un presupus conflict juridic între puterea judiciara si cea executiva determinat de deschiderea de catre DNA a dosarului Belina.

- „Eu nu cred ca exista vreun membru din conducerea PSD care sa nu aiba un dosar facut. Nu mai cred asta. Nu cred ca exista", a spus Dragnea la Romania Tv. La remarca moderatorului ca acest lucru este naucitor, Dragnea a comentat: „Este ingrozitor, nu naucitor". „Sper sa nu fie asa...…

- Cooperarea parlamentara și subiecte specifice diplomației parlamentare in vederea consolidarii dialogului politic bilateral, al relațiilor economice și al cooperarii pe teme de securitate și aparare au constituit subiectele abordate de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la intrevederea…

- Plenul Parlamentului se va reuni marți, de la ora 13,00, in ședința comuna, pe ordinea de zi fiind inclusa numirea președintelui Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), au decis Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților. "Mâine,…

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, ii raspunde printr-o scrisoare deschisa președintelui Romaniei Klaus Iohannis care azi in cadrul unei declarații publice de la Palatul Cotroceni a calificat declarațiile șefului Senatului ca fiind ale unui om ”obsedat”. Tariceanu susține in…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat ca președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este obsedat de tema justiției, iar aceasta obsesie a aparut dupa ce procurorii l-au deferit justiției.

- Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a lui Calin Popescu Tariceanu, se afirma ca atât el, ca presedinte al Senatului, cât si ALDE vor face uz de toate mijloacele constitutionale pentru ca România sa redevina un stat de