- La nivelul Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) a fost constituita o echipa de cercetatori din zona educaționala, sanatate, statistica și folosirea capitalului uman. Echipa a analizat Indicele Capitalului Uman (HCI) realizat de Banca Mondiala la nivel internațional pentru 157 de…

- Romania s-a clasat pe locul 67 – in spatele vecinilor sai din UE – in noul Index al Capitalului Uman (HCI), lansat de Grupul Bancii Mondiale. Romania a ajuns pe locul 67, in urma unor țari cu venituri mult mai mici pe cap de locuitor, cum ar fi Ucraina (50), Albania (56) și Georgia (61). […]

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat asupra riscului izbucnirii unui razboi in Balcani, daca UE ar lasa sa se estompeze sperantele de aderare a tarilor din aceasta regiune, relateaza AFP. "Dacă luăm Balcanilor perspectiva unei aderări, vom cunoaşte acolo…

- Cinci tari din Balcani si Europa de Est au aderat joi, la Viena, la tratatul Uniunii Europene care permite fortelor de politie sa faca schimb de informatii privind ADN-ul, amprentele si vehiculele, transmite dpa preluata de Agerpres. In cadrul unei conferinte privind migratia si securitatea,…

- BCR lanseaza o campanie de educatie financiara pentru imbunatatirea increderii romanilor in deciziile lor financiare. Programul va incepe pe 9 august si se va derula pe parcursul a zece saptamani, el urmand sa fie sustinut de peste 1.000 de angajati ai institutiei, din 100 de sucursale BCR.…

- Iunie 2018 a fost a cincea luna consecutiva in care Romania a avut cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei…

- Stacheta pentru statele membre ale Uniunii Europene din Europa de Est care vor sa adere la moneda euro a fost ridicata putin mai sus, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Bulgaria este ultima ţară din fostul bloc socialist care vrea să adere la euro, după ce săptămâna…