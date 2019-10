Stiri pe aceeasi tema

- Aproape trei sferturi dintre antreprenorii romani sustin ca sunt impotriva reintroducerii raspunderii penale pentru neplata impozitelor si contributiilor, potrivit unui sondaj derulat de Consiliul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), dat publicitatii marti.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vrea inchisoare de pana la 6 ani pentru cei care nu si platesc impozitele si contributiile. Neplata la timp a contributiilor a mai fost considerata infractiune in Romania pana in 2015, an in care Curtea Constitutionala a identificat elemente neconstitutionale…

- "Ma opresc din promovarea proiectului dde lege privind pedeapsa cu inchisoarea pentru evaziune pana vor fi stranse 10.000 de semnaturi de sprijin al lui de catre mediul de afaceri", a declarat Eugen Teodorovici, citat de Economica.net. Teodorovici, despre proiectul care condamna datornicii…

- "Nu am datorii la stat. Eu, ca persoana fizica, nu fac oprire la sursa. Nu fac obiectul acestei legi, nu am datorii la stat. Proiectul de lege se adreseaza acelor situatii unde se fac opriri la sursa. Sunt in anexe la lege 12 astfel de situatii", a aratat Teodorovici la Parlament.Retinerea…

- Inițiativa legislativa a ministrului de Finanțe propune modificarea si completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. „Art. 6 - Constituie infracțiune și se pedepsește cu inchisoare de la 1 an la 6 ani reținerea și neplata, incasarea și neplata, ori, dupa…

- "Discutiile au vizat proiectele bancii in tara noastra si viitoarea strategie a BERD pentru perioada urmatoare, precum si despre strategia nationala de dezvoltare a pietei de capital in Romania", informeaza Ministerul de Finante, intr-un comunicat. De asemenea, ministrul Finantelor publice, Eugen Teodorovici,…

- "Tinand cont de declaratiile publice ale domnului ministru facute pana acum, dar mai ales de faptul ca, in ultima perioada, au fost numeroase tentative ale domniei sale de a schimba din mers obligatiile pe care a promis ca le respecta, in numele comunitatii Sectorului 3 va adresam public urmatoarea…