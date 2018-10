CNIPMMR: Membrii conducerii Fondului Suveran nu au criterii de performanta, restrictii la salarii si nici responsabilitati

Stiri pe aceeasi tema

- Infiintarea unui Fond Suveran de Dezvoltare si Investitii nu este neaparat o idee rea, insa actualul proiect de ordonanta de urgenta privind infiintarea acestuia ignora guvernanta corporativa, sustine Fondul Proprietatea, informeaza Agerpres. „Fondul Proprietatea isi exprima ingrijorarea majora…

- Guvernul reia proiectul pentru inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), de data aceasta sub forma unei ordonanțe de urgența (OUG), dupa ce, in aceasta vara, proiectul de lege inițiat in Parlament pe aceeași tema a fost declarat neconstituțional. Președintele Curții Constituționale…

- Guvernul reia proiectul pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, de data aceasta prin ordonanta de urgenta, dupa ce, in vara, proiectul de lege initiat in Parlament pe aceeasi tema a fost declarat neconstitutional, presedintele CCR, Valer Dorneanu, explicand ca acest fond nu…

- Fondul a fost infiintat atunci prin lege promovata de Parlament deoarece doi premieri, Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, nu au dorit sa semneze actul. Fostul premier Victor Ponta a sustinut ca Mihai Tudose, fost ministru al Economiei si prim-ministru, i-ar fi spus ca nu a semnat proiectul Fondului…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a adus luni critici colegului de Guvern de la Ministerul Justiției, Tudorel Toader, aratand ca „intre doua evaluari și doua plecari” ale acestuia nu s-a reușit obținerea avizului pentru modificarile la Legea insolvenței și pentru legislația privind inființarea…

- "Se lucreaza in cadrul Guvernului ca sa iesim cu acest Fond Suveran in prima parte a lunii septembrie”, a declarat Darius Valcov, la Antena 3. La jumatatea lunii iulie, CCR a discutat pe marginea sesizarilor depuse de PNL, USR, PMP si de catre presedintele Klaus Iohannis la Legea de infiintare…

- Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului, a declarat sambata ca proiectul pentru inființarea Fondului Suveran facut de Guvern va fi gata la inceptul lui septembrie. In luna iulie, CCR a decis ca Legea de infiintare a Fondului Suveran de Investitii este neconstitutionala, potrivit…

- Victor Ponta saluta decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutionala legea privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii. Fostul premier sustine ca astfel a a fost oprit pentru moment "cel mai mare jaf din avutia Romaniei de dupa 1989". Mai mult, Ponta acuza ca infiintarea…