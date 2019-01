In momentul de fața, Compania Naționala de Investiții (CNI) are in derulare patru proiecte la nivelul județului Arad. Dintre acestea, insa, doar la doua se lucreaza propriu-zis, celelalte trei aflandu-se in procedura de achiziție publica. Un centru cultural la Santana, reabilitarea altui centru cultural la Savarșin, reabilitarea Spitalului Orașenesc Lipova și modernizarea și extinderea unui complex sportiv in același oraș. Acestea sunt cele patru proiecte ramase in derulare in județul Arad, dupa ce Compania Naționala de Investiții a finalizat, anul trecut, proiectele Bazinului de Polo și reabilitarea…