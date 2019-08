CNDR propune adoptarea unor măsuri care să prevină concedierea asistenţilor persoanelor cu handicap In petitia adresata celor doi ministri, Consiliul National al Dizabilitatii din Romania subliniaza ca intarzierea adoptarii acestei masuri va conduce la efecte 'dezastruoase' pentru viata si autonomia persoanelor cu dizabilitati din Romania. Potrivit CNDR, 'abuzurile si efectele negative' generate de prevederile legislative actuale sunt inregistrate in fiecare zi de la organizatiile membre ale CNDR si de la persoanele cu dizabilitati din intreaga tara, iar ritmul si volumul acestor 'masuri abuzive este in crestere rapida', ceea ce a condus la solicitarea CNDR de aprobare si adoptare cat mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

