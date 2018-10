Președintele columbian Juan Manuel Santos va pleca din funcție cu doar o mica parte a populației susținand acordul de pace cu rebelii FARC. Acesta lasa in urma o rata record a producției de cocaina in țara și avertismente ONU privitoare la violența tot mai crescuta din Columbia. Pacea pentru care Santos a primit un premiu Nobel nu s-a transformat in realitate, scriu cei de la DW .