- Ce viteza impresionanta are Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, a apreciat ironic jurnalistul Cristian Tudor Popescu, comentand faptul ca instituția citata s-a autosesizat in legatura cu unele declarații facute marți la Digi24 despre premierul desemnat, Viorica Dancila.

- Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa. "E prea devreme sa ne asumam o pozitionare. Suntem in expectativa. Vrem sa adunam informatii, sa cunoastem mai bine situatia, sa cunoastem persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul, adica ce doresc sa faca fata…

- Premierul desemnat Viorica Dancila este, inainte de toate, una dintre slugile cele mai vizibil subjugate de mintea perfida a lui Soros, scrie Ninel Peia, deputat PSD in legislatura trecuta, pe contul sau de Facebook.

- Cristian Tudor Popescu a fost citat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), dupa ce a comparat coafura premierului desemnat, Viorica Dancila, cu cea a unei maimuțe. Alaturi de jurnalist, a fost citat și postul Digi 24, acolo unde au fost facute afirmațiile considerate jignitoare…

- CExN al PSD a decis, la ultima sedinta, ca viitorul premier PSD, respectiv Viorica Dancila, sa nu mai solicite avize de la serviciile de informatii in ceea ce priveste ministrii din Cabinet, a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu.

- Premierul desemnat Viorica Dancila s-a înhamat la o misiune dificila, aceea de a face fața riscurilor economice uriașe cu care România se confrunta la începutul anului 2018.

- Fostul premier și președinte al PSD – l-am numit pe Adrian Nastase – analizeaza, pe blog, atat recentele disensiuni din principalul partid de guvernamant, cat și nominalizarea noului premier, Viorica Dancila. Nastase susține ca, pe fundalul tensiunilor Dragnea-Tudose, ”prietenii” PSD și-ar fi dorit…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila drept candidat pentru postul de prim-ministru avertizand totodata ca este timpul ca guvernarea PSD sa inceapa sa performeze si sa...

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu. Potrivit acesteia,…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan. "Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Cristian Tudor Popescu lanseaza un nou atac la adresa premierului desemnat al Romaniei, Viorica Dancila. Dupa ce marți seara, la Digi 24, a asemanat-o cu o maimuța, acum CTP spune ca Dancila e o ”vida”, pentru ca e din Videle. Jurnalistul il critica și pe președintele Klaus Iohannis pentru ca a desemnat…

- Premierul propus de PSD, europarlamentarul Viorica Dancila, a ajuns in urma cu putin timp la Palatul Cotroceni, unde poarta discutii cu presedintele Klaus Iohannis.Potrivit Romania TV, seful statului a dorit sa aiba o intrevedere cu Viorica Dancila inainte de a face declaratii cu privire la…

- Andreea Esca și Cristian Tudor Popescu au discutat pe www.stirileprotv.ro, despre scandalul momentului din politica. Cei doi jurnaliști au vorbit despre criza politica cu care se confrunta Romania in prezent, dupa ce PSD a decis sa-și demita pentru a doua oara propriul premier.Cristian Tudor…

- Trecerea de la demnitatea de europarlamentar la aceea de prim-ministru implica si un dezavantaj, in ceea ce priveste salariul primit. Premierul desemnat Viorica Dancila castiga, ca europarlamentar, un salariu anual net de 78.174 de euro, potrivit declaratiei de avere. Asadar, salariul lunar net era…

- Sefa organizatiei nationale de femei propusa de PSD pentru a prelua functia de premier, Viorica Dancila, poarta din 2017 si haine traditionale gorjenesti, asta dupa ce a vazut-o pe prietena sa, Elvira Sarapatin, imbracata cu asa ceva. Deputata...

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Nicolae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, în situatia în care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier. El a declarat, marti seara, la postul de televiziune…

- Fotoliul de la Palatul Victoria este ocupat de Mihai Fifor. Decretele privind încetarea funcției de prim-ministru a lui Mihai Tudose și pentru desemnarea lui Mihai Fifor ca premier interimar au fost semnate de președintele Klaus Iohannis și publicate în Monitorul Oficial. Klaus…

- Ca europarlamentar, Viorica Dancila a aparat in Parlamentul European actiunile PSD-ALDE privind justitia, in mai multe cuvantari. In 1 februarie 2017, in Parlamnetul European, Viorica Dancila a anuntat ca in Romania au avut loc proteste violente, cu petarde si pietre aruncate.

- Premierul irlandez Varadkar dezbate viitorul Europei cu deputații Premierul (Taoiseach) Republicii Irlanda Leo Varadkar va fi primul lider european care va dezbate viitorul UE cu deputații, miercuri dimineața. Deputații dezbat summitul UE și Brexit Marți dimineața, deputații dezbat rezultatele intalnirii…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu va demisiona din functia pe care o detine si ca aceasta decizie o poate propune premierul Mihai Tudose si aprobata de liderii coalitiei de guvernare. Intrebat daca functia sa de ministru este printre cele posibil remaniabile, Teodor Melescanu…

- Cazul polițistului pedofil a deschis un adevarat razboi politic. Dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan i-a propus premierului sa-l demita pe șeful Poliției Romane a inceput scandalul. Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful poliției și ar forța demiterea lui Carmen Dan.Citește și: Dezvaluire…

- In acest context, ziaristul a facut referire și la gestul sau de protest pe care l-a facut la B1 TV, in direct, vizavi de Șerban Nicolae. Vazand dialogul spumos dintre deputata USR și senatorul PSD, avut chiar in Parlament, Liviu Mihaiu s-a intors cu spatele. "Și doamnei Chichirau a inceput…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri o discutie telefonica cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, in care seful statului roman a spus ca pozitia tarii noastre fata de statutul orasului Ierusalim ramane conforma cu cea stabilita prin rezolutiile Consiliului de Securitate ...

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa sesizeze Curtea Constitutionala in ce priveste Legea privind organizarea judiciara, a doua lege adoptata de Parlament dupa cea privind Statutul Magistratilor.

- Deputatul USR Cosette Chichirau a depus plângeri împotriva senatorului PSD Șerban Nicolae la Comisia de disciplina a Senatului și la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, susținând ca acesta i-a adresat injurii în

- Deputata USR Cosette Chichirau a depus plangere impotriva senatorului PSD Șerban Nicolae la Comisia de disciplina a Senatului și la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii.Citeste si: Un fost ministru al Justitiei, atac FARA PRECEDENT: 'Romania, asediata de grupul de crima organizata…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene s-a autosesizat privind accidentul din aceasta dimineața din Județul Harghita, Romania. Ambasada Republicii Moldova la București este in contact permanent cu autoritațile romane.

- Poliția malteza a arestat luni opt suspecți in cazul asasinarii jurnalistei anticorupție Daphne Caruana Galizia, a anunțat prim-ministrul maltez Joseph Muscat, la aproape doua luni dupa ce victima a fost ucisa cu ajutorul unei incarcaturi explozive plasate sub automobilul pe care il conducea, transmite…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, a calificat drept un "act violent" care "nu poate fi tolerat" tirul cu racheta efectuat in primele ore ale zilei de miercuri de Coreea de Nord si a lansat un apel la o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP."Nu vom ceda niciodata…

- Faptul ca nu se prea mai gasesc politisti trasi printr-un inel, cu inaltime de peste 1,80 m, care sa poata fi folosiți in filmele turnate la Hollywood, a determinat autoritatile centrale sa ia masuri. Dar nu doar asta! Carmen Dan, ministrul Afacerilor si Internelor, nota pe o retea de socializare:…

- Laurențiu-Teodor Mihai a fost numit in funcția de membru al Consiliului de Administrație și de președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a prim-ministrului Mihai Tudose. Decizia a fost publicata miercuri seara in Monitorul Oficial....

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat miercuri ca nu a fost nicio surpriza pentru nimeni condamnarea la inchisoare pe viata pentru genocid a fostului lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, amintind insa ca exista posibilitatea apelului, transmite dpa. "Toata lumea stia care urmeaza…

- Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei (CCR) au amanat, joi, pentru 23 noiembrie pronunțarea asupra cererii președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor Executivului prin care…

- Va prezentam textul integral al cererii: ________________București, 8 noiembrie 2017 Domnului Nicolae-Liviu DRAGNEAPreședintele Camerei Deputaților In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata,formulez urmatoarea CERERE DE…

- Consiliul de Presa din Republica Moldova face apel catre toate instituțiile media care au ales sa reflecte in materialele lor cazul de abuz al minorei din Ialoveni, sa relateze faptele cu maxima atenție și responsabilitate, pentru a nu dauna victimei abuzului și a proteja consumatorii de presa. "Imaginile…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, Cristian Șuța, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca instituția s-a sesizat din oficiu și a deschis un dosar penal in rem pentru neglijența in serviciu dupa ce, pe canalele media, a aparut informația ca un deținut de la…

- Consiliul National al IMM critica modificarile fiscale propuse de Guvern Presedintele Consiliului National pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, Florin Jianu. Foto: https://www.facebook.com/florin.jianu.5 Consiliul National al Întreprinderilor Mici si Mijlocii critica modificarile…

- Un profesor de la Facultatea de Facultatea de Stiinte Politice a Universitatii Bucuresti, fostul jurnalist Florin Diaconu, a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii dupa ce le-a sugerat la doua studente, care provin din familii de refugiați din Siria, sa nu se mai afiseze…

- Consiliul National pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) nu este de acord cu noua contributie asiguratoare pentru munca de 2,25%, intrucat acesta va creste fiscalitatea, a declarat recent secretarul general al Consiliului, Liviu Rogojinaru, in cadrul unei conferinte de presa."CNIPMMR…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui țara va deține președinția semestriala prin rotație a Consiliului UE in primele șase luni ale anului viitor, a dat asigurari vineri ca Bulgaria va susține puternic in aceasta perioada continuarea proceselor de integrare europeana ale țarilor din Balcanii de…