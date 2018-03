Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii va discuta in ședința de luni sesizarea redactiei Lumea Justitiei privind etichetele “penali” și “inculpați” folosite de Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi in ultimele lor aparții publice. Toate parțile implicate au fost citate. Consiliul National…

- Sesizarea a fost depusa in luna februarie. Asztalos a precizat ca, asa cum prevede procedura in cazul sesizarilor depuse la CNCD, au fost citate toate partile, pentru luni, 12 martie. Sesizarea a fost depusa in 19 februarie si vizeaza etichetele "penali" si "inculpati" puse de Klaus Iohannis si Codruta…

- Eticheta „penali”, folosita de presedintele Klaus Iohannis si de sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi luata luni in discutie de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD).

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a inceput investigarea cazului de discriminare sesizat la 19 februarie 2018 de publicatia Lumea Justitiei, dupa ce presedintele Romaniei Klaus Iohannis si procurorul sef al DNA Laura Kovesi au folosit in cadrul unor conferinte de presa etichetele de…

- Scandal total in justitia din Romania. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, politicienii ies la atac. Desi presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu sunt motive de revocare ale lui Kovesi, cei de la PSD s-au dezlantuit.Citeste si:…

- Magistratul care a judecat, imediat dupa evenimentele din 1989, fosta conducere a Partidului Comunist, a venit cu verdictul in scandalul momentului. Citeste si: Cristoiu devoaleaza PLANUL lui Tudorel Toader: Ce ar fi URMARIT ministrul Justitiei prin cererea de revocare a sefei DNA Fostul…

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, miercuri, la prezentarea bilantului pe 2017, ca aproximativ 1.000 de inculpati au fost trimisi in judecata, printre ei fiind trei ministri, 5 deputati, un senator si doi secretari de stat. Ea a mentionat ca urmare a deciziei CCR pe abuzul in serviciu au fost…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii Constitutionale a Romaniei, atributul de a o revoca sau nu pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni ca, daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale, transmite Agerpres.

- Intrebat daca este mulțumit despre activitatea Guvernului Dancila, Liviu Dragnea a raspuns ferm: "Da! Da!". Ce spune Dragnea despre miniștri La intrebarea unui jurnalist, daca este mulțumit și de miniștrii "necuvantatori, fara activitate vizibila", președintele PSD a raspuns: "Au fost…

- Klaus Iohannis a precizat, in legaura cu raportul prezentat de Tudorel Toader, ca este lipsit de claritate iar ministrul nu a aratat motive temeinice pentru revocarea șefei DNA. Prezent la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a precizat ca raportul și motivele prezentate de Tudorel Toader, pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut-o praf astazi pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Intr-o conferinta extrem de lunga, Toader a prezentat mai multe argumente si i-a cerut lui Klaus Iohannis sa o revoce pe Kovesi. Un coleg al ministrului Justitiei il desfiinteaza pur si simplu pe Toader.Vezi…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) discuta, marti , despre declaratiile premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept „autisti“ pe cei care „dezinformeaza UE in ciuda faptului ca stiu adevarul“. Conform presedintelui CNCD, Asztalos Csaba, Dancila nu a confirmat prezenta…

- Audierea Vioricai Dancila la CNCD a fost amanata. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Ferenc Asztalos, a anunțat la Digi 24 ca audierea premierului Viorica Dancila a fost amanata pentru data de 27 februarie 2018. „Premierul Viorica Dancila a depus un punct…

- Csaba Asztalos, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, a precizat luni ca punctul de vedere al premierului a fost depus la CNCD in cursul zilei, iar in aceste conditii audierea, care este programata marti, la ora 9.30, poate avea loc si in absenta Vioricai Dancila, care…

- Premierul Viorica Dancila a depus un punct de vedere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind declaratiile in care ii numeste ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'', a declarat pentru Agerpres presedintele CNCD, Asztalos Csaba.Citește și: Ministrul Sanatații…

- Scriitorul Gabriel Liiceanu a afirmat zilele trecuta ca Laura Codruta Kovesi ar fi cel mai bun presedinte al Romaniei. Sperantele acestuia sunt curmate de presedintele PNL, Ludovic Orban, care reafirma ca liberalii il vor tot pe Klaus Iohannis la Cotroceni si dupa 2019."PNL are o decizie a…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o intalnire, vineri, cu mai multe organizații non-guvernamentale care se ocupa de copii cu nevoi speciale, precum autismul, sindromul down dar și boli grave. Despre audierea la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, dupa afirmația nefericita…

- „Festivalul infractorilor disperați” și ”niște penali”. Sunt doua dintre etichetele folosite, de Codruța Kovesi, șefa DNA, dar și de președintele Klaus Iohannis in cadrul unor declarații de presa, la adresa unor politicieni și a unor oameni de afaceri cercetați in diverse dosare. Astfel, redacția Lumea…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat in ceea ce priveste declaratiile premierului Viorica Dancila - care i-a numit ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'' -, sefa Executivului urmand sa fie citata pentru audieri marti, a declarat presedintele CNCD, Asztalos...

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla obiectia de neconstitutionalitate…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla obiectia de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de…

- „Acceptam scuzele exprimate public de fostul premier, Mihai Tudose, care deși au fost formulate dupa decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, reprezinta un gest de normalitate fața de comunitatea noastra. Constatam totodata cu regret ca nici pana in acest moment, niciun politician…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- Mihai Tudose are mari probleme! Fostul premier s-a ales cu o citație și va fi audiat dupa declarațiile referitoare la steagul secuiesc. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a informat, vineri, pentru AGERPRES, prin presedintele institutiei, Asztalos Csaba, ca Tudose va fi audiat,…

