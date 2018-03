Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba, a declarat ca dezbaterea sesizarii care ii vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis si pe procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a fost amanata luni pentru data de 26 martie pentru…

- Tariceanu: Iohannis sa aleaga daca vrea sa fie credibil sau sa fie presedintele statului paralel Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, referitor la eticheta de ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis, ca acesta nu are cultura politica, iar daca ignora incalcarile…

- Președintele Klaus Iohannis și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au mai fost reclamati la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii fiindca au folosit in public, in mod repetat, etichetele "penali" și "inculpați". Sesizarea a fost depusa de publicatia "Lumea Justitiei".

- "Referitor la termenul de 'inculpati', asta este termenul pe care il are o persoana care este trimisa in judecata. In ceea ce priveste 'penal', conceptul in sine, care are probleme cu legea sau care a incalcat legea. Nu mi se pare ca e o forma de discriminare folosirea acestor apelative", a spus…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, ca in ziua in care presedintele Klaus Iohannis va anunta ca nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, 39; 39;isi va semna singur sentinta 39; 39;, 39; 39;nu va mai castiga al doilea mandat 39; 39;, informeaza Agerpres.ro Am avut un…

- Intrebat daca a citit raportul prin care se cere revocarea procurorului-șef al DNA, Frans Timmermans a raspuns: "Am fost informat și am vazut raportul, dar eu nu sunt un judecator al acestei chestiuni, nu vreau sa fiu eu cel care spune ca ceva e greșit sau nu, dar, din principiu, daca exista acuzații…

- Procurorul sef al DNA va prezenta raportul de activitate al DNA pentru anul 2017, miercuri, la o zi de la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de a o revoca din functie. La sedinta si-a anuntat participarea presedintele Klaus Iohannis, in…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader și procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, se confrunta in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Kovesi susține ca raportul lui Tudorel Toader conține acuzații extrem de grave, dar pentru care nu exista nicio proba.”Acuzațiile pe care domnul…

- "Parerea mea personala este ca-n momentul in care președintele Klaus Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, avand in vedere raportul devastator- nu sunt cuvinte mari, am vazut ca foarte multa lume a folosit acest cuvant, dar intr-adevar acest raport realizat de Tudorel Toader este devastator…

- Propunerea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA a fost facuta pe baza unui “raport care invoca texte de lege, care invoca Constitutia”, a declarat, luni, la Parlament, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a afirmat ca “legea este aplicabila pentru toti”. „Eu am vazut un raport care…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una care trebuie sa se incadreze din punct de vedere juridic si sa respecte Constitutia, punctand faptul ca raportul ministrului…

- Un fost președinte al Curții Constituționale, profesorul Ioan Vida, susține ca președintele Klaus Iohannis este obligat sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. „Atunci cand s-a facut Constitutia asta, din care eu am scris o parte buna, s-au stabilit competentele legate. Aceste competente…

- Ce sfat ii da Viorica Dancila lui Iohannis, in privința revocarii șefei DNA: Sa citeasca cu foarte multa atentie acest raport, toate privirile, acum, sunt indreptate catre domnia sa, a spus aceasta la Romania TV. Premierul a mai aratat ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat ca nu se teme ca va fi revocat din functie. Totodata, el a spus din nou canu exista temei legal pentru schimbarea din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Intr-un interviu acordat Realitatea TV, Augustin Lazar a fost intrebat despre propunerea…

- Mesajul temporar oprit a aparut pe site-ul Ministerului Justitiei vineri dupa-amiaza, la aproape 20 de ore de la anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Site-ul, unde Tudorel Toader spunea ca va fi postat raportul…

- Procurorul general anunța ca va face un anunț. Deocamdata, dat fiind faptul ca raportul anunțul de Tudorel Toader nu a fost publicat, Augustin Lazar afirma ca punctul oficial de vedere nu poate fi...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu va fi chemat in coalitia de guvernare pentru a prezenta un punct de vedere privind DNA. Intrebat daca ministrul Justitiei va fi chemat in coalitia de guvernare sa prezinte o situatie…

- Una dintre aceste imagini infațișeaza niște oameni in varsta care stau cu mainile intinse pentru a primi o plasa de portocale. In dreptul fotografiei distribuita masiv pe Facebook se afla urmatoarea descriere: "Luați dobitocimii dreptul de vot și Romania va cunoaște calea dezvoltarii economice…

- „Festivalul infractorilor disperați” și ”niște penali”. Sunt doua dintre etichetele folosite, de Codruța Kovesi, șefa DNA, dar și de președintele Klaus Iohannis in cadrul unor declarații de presa, la adresa unor politicieni și a unor oameni de afaceri cercetați in diverse dosare. Astfel, redacția Lumea…

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza (17 februarie), in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului „o acopera" pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef…

- Klaus Iohannis a fost intrebat joi seara, intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, despre acuzatiile lui Liviu Dragnea cu privire la seful SPP, Lucian Pahontu. Acesta a avut un raspuns ferm: "Mi se pare o aflare in treaba politicianista.

- Președintele Iohannis reacționeaza in scandalul momentului, legat de procurorii din Direcția Naționala Anticorupție. Administrația Prezidențiala a anunțat ca șeful statului va face la la ora 20.15 declarații la Palatul Cotroceni. Este prima declarație a președintelui, dupa apariția dezvaluirilor fostului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA.…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- 'Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt si chestiuni practice, toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorul si personalul…