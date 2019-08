CNBC: Cum au atins cheltuielile militare globale un nivel-record Cheltuielile militare globale s-au marit pâna la un nivel-record de 1,8 trilioane dolari în 2018 - cea mai mare suma de dupa razboiul rece, scrie Rador, citând CNBC.



Sunt cu aproximativ 75% mai mari decât minimul atins dupa razboiul rece, în 1998.



Aceste cifre privind cheltuielile provin de la Institutul International de Cercetare a Pacii din Stockholm, un grup suedez de reflectie care publica date privind cheltuielile generale globale înca din anii '60. Maririle de buget operate de cei mai mari doi cheltuitori militari ai lumii - SUA (41%)… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

