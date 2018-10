Stiri pe aceeasi tema

- Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza (SPP) in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestora se reuneste marti in prima sedinta.

- Victor Ponta a lamurit de unde a pornit conflictul dintre Liviu Dragnea și directorul Serviciului de Protecție și Paza, Lucian Pahonțu. Totul s-a intamplat la sfarșitul lunii ianuarie 2017, cand premier era Sorin Grindeanu.Conform lui Ponta, inainte ca guvernul sa adopte celebra OUG 13, Dragnea…

- Intr-o postare pe Facebook, Victor Ponta acuza PSD de politizarea structurilor ministerului de Interne și spune ca liderii politici social-democrați sunt preocupați de propriile interese in detrimentul siguranței cetațenilor. Intr-o postare in care face referire la atacul cu arma alba din Braila, Victor…

- Amnesty International Moldova este profund ingrijorata de pericolul iminent pentru viața și securitatea persoanelor, precum și de incalcarea drepturilor fundamentale ale omului, in privința administrației rețelei de licee „Orizont". Potrivit lor, colaboratorii Serviciului de Informații și Securitate…

- Dezvaluire exploziva din interior! S-a aflat ce salariu are noul iubit al fostei șefe a Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. O cunoscuta televiziune din Romania a facut public faptul ca Laura Codruța Kovesi se iubește cu un ofițer SPP.Surse din interiorul Serviciului de Paza și Protecție…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in l-a inlocuit vineri pe seful Comandamentului de Aparare si Securitate (DSC, serviciile de informatii militare si securitate), in urma unor scandaluri rasunatoare, si a ordonat crearea unui nou comandament care 'sa rupa definitiv cu trecutul' acestei institutii,…

- Autoritatile din Germania iau in considerare adoptarea unor legi care sa permita combaterea activa a atacurilor cibernetice din alte tari, a declarat Horst Seehofer, ministrul german de Interne, ca raspuns la un raport al Serviciului de Informatii, relateaza Reuters.