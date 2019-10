Stiri pe aceeasi tema

- Cazarea la Spitalul Județean de Urgența Vaslui costa mai mult decat la un hotel de lux. Cheltuielile nu includ medicamentele, tratamentul medical sau hrana bolnavului, ci numai dreptul de a sta in patul de spital. Pentru asta, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate deconteaza chiar și 525 de lei pe…

- Casa Nationala de Sanatate (CNAS) urmareste sa dubleze valoarea acordata decontarii serviciilor stomatologice. Anuntul a fost facut chiar de presedintele institutiei, Vasile Ciurchea, care insa nu a dat alte detalii si nici nu a estimat o data pentru aceasta masura.

- Bugetul Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Suceava a fost suplimentat cu 21,7 milioane lei, a informat, vineri, directorul general al institutiei, Claudiu Cobuz. Potrivit sursei citate, bugetul alocat initial pentru anul 2019 pentru servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale a fost suplimentat…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) are obligația sa comunice pacienților asigurați lista cu deconturile efectuate pentru serviciile medicale si medicamente de care au beneficiat in anul precedent, prevede o propunere legislativa adoptata miercuri de Camera Deputaților. Astfel, pacienții…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, propunerea legislativa care prevede obligatia Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sa comunice pacientului asigurat lista cu deconturile efectuate pentru serviciile medicale si medicamente de care a beneficiat in anul precedent. Propunerea legislativa are…

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in vederea stabilirii unor modalitati de comunicare, catre asigurati, a informatiilor privind deconturile efectuate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru…

- Incepand din data de 25 iulie 2019, o echipa mixta formata din specialisti IT din sistemul de sanatate si parteneri care au contribuit la punerea in functiune a sistemului informatic lucreaza pentru a remedia disfunctionalitatile aparute la Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS). In…

