- In aceasta saptamana, CNAS are o serie de intalniri cu organizatiile patronale, sindicale si profesionale reprezentative din domeniul medical pentru discutarea proiectului normelor metodologice de aplicare in acest an a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale,…

- Investigațiile paraclinice de care poate beneficia orice contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate sunt decontate de catre CAS Vaslui doar daca acestea sunt efectuate la laboratoare de analize medicale și radiologie imagistica din județul nostru. Și asta dupa ce guvernul a prorogat,…

- Directorul general al Casei de Asigurari de Sanatate a judetului Constanta, George Mirel Cristescu, a vorbit, ieri, in cadrul unei conferinte de presa, despre contractele care au fost incheiate in anul 2018 cu furnizorii de servicii medicale. Astfel, potrivit acestuia, pentru asigurarea accesului asiguratilor…

- Fonduri europene in valoare de 71 milioane de euro, din cadrul politicii de coeziune, vor asigura cofinanțarea unui proiect major in Bulgaria ce vizeaza eficientizarea serviciilor de asistența medicala de urgența și facilitarea accesului la acestea. Prin intermediul acestui proiect, toate cele 237 de…

- • Servicii medicale profilactice. • Servicii medicale curative precum: serviciile medicale de urgența altele decat cele finanțate direct de Ministerul Sanatații; serviciile medicale acordate persoanei bolnave pana la diagnosticarea afecțiunii: anamneza, examen clinic, examene de investigații paraclinice;…

- Brandul, spitalele și serviciile medicale ACIBADEM au fost desemnate drept alegerea numarul 1 de catre participanții turci la un sondaj QUDAL, in cadrul caruia au fost intrebați despre preferințele lor in ceea ce privește serviciile medicale private. Peste 1.200 de persoane (peste 15 ani) au fost intervievate…

- Proiectul are ca obiectiv general formularea si promovarea de propuneri alternative viabile la politicile de sanatate publica initiate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, propuneri care sa creasca accesibilitatea și calitatea actului medical catre populatie. Reprezentanții…

- Sanatatea trebuie privita ca o resursa pentru viata de zi cu zi Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) include in definiția starii de sanatate și o componenta sociala deoarece a fi sanatos nu inseamna doar a nu fi bolnav, ci se refera la o stare completa de bunastare fizica, mentala si sociala. Sanatatea,…