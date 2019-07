Programul National de Boli Cardiovasculare (gestionat de CNAS) nu are o reducere de fonduri in anul 2019, fata de 2018, a precizat joi CNAS intr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, in anul 2019 acest program beneficiaza de un buget de 172 milioane lei, cu circa 8% mai mare fata de cel de anul trecut […] Articolul CNAS: Programul National de Boli Cardiovasculare nu are reducere de fonduri in 2019 apare prima data in Mesagerul de Covasna .