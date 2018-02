Stiri pe aceeasi tema

- Gripa a cauzat inca un deces Înca o persoana a murit din cauza gripei, bilantul deceselor din acest sezon ajungând, astfel la 30, anunta Centrul de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultima victima este o femeie de 88 de ani, din Bucuresti, care avea si alte boli…

- MODIFICARI… Noul Contract-cadru din domeniul sanitar, care va intra in vigoare in luna aprilie, contine o serie de prevederi menite sa creasca accesul persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, sa reduca birocratia, sa faca mai transparenta activitatea furnizorilor de servicii medicale…

- Potrivit primarului Ion Georgescu, unul dintre proiectele importante ale administrației din Mioveni il reprezinta modernizarea unui dispensar pentru locuitorii cartierului Colibasi. Cladirea a fost cumparata de catre Consiliul Local Mioveni, a fost dat recent in folosinta, iar aici isi desfasoara activitatea…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) schimba Contractul-cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, pentru anul 2018. Proiectul, postat pe pagina de internet a instituției…

- Racelile de sezon, ignorate și tratate dupa ureche de mulți timișeni, s-au dovedit mai periculoase decat pareau la prima vedere. Zeci de persoane au ajuns la spital in ultima saptamana, fiind vorba de 40 de persoane cu infecții respiratorii acute și 44 cu pneumonie. Potrivit Direcției de Sanatate Publica…

- Ministrul Sanatații a facut un apel la medicii de familie pentru continuarea vaccinarii antigripale. Florian Bodog spune ca mai sunt disponibile aproape 300 de mii de doze gratuite in cabinetele medicilor de familie. Ministrul Sanatații a facut un apel la medicii de familie pentru ca aceștia sa continue…

- Medicii de familie si asistentii medicali care participa la activitatea centrelor de permanenta beneficiaza de tarif orar majorat, transmite Casa de Asigurari de Sanatate Alba. In judet, sunt patru astfel de centre, in zona Muntilor Apuseni si la Ocna Mures. Potrivit CAS Alba, zilele trecute a fost…

- Reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate Alba au precizat, pentru Alba24, ca toate contractele de furnizare servicii de asistența medicala primara vor fi semnate pana la sfarsitul zilei de miercuri, astfel incat activitatea sa se desfasoare in conditii normale la cabinetele medicilor de familie…

- Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti a anuntat marti ca in perioada 16 - 25 ianuarie 2018 va avea loc o sesiune speciala de contractare pentru furnizorii din asistenta medicala primara, asistenta clinica in ambulatoriu si medicina dentara.

- Repercusiunile problemelor din sistemul de sanatate se rasfrang asupra pacienților, aceștia fiind cei care sufera cel mai mult. Medicii de familie, nemulțumiți de modul in care sunt platiți de...

- Inceputul de an a ieșit la rampa cu conflictul dintre medicii de familie și CJAS. Pana la urma, toți cei 159 de medici de familie vasluieni au semnat actele adiționale la contractele de prestari servicii. Deși nemulțumirile raman, ei spun ca niciun pacient nu va fi pus sa plateasca pentru consultații…

- Medicii de la Ambulanta, dar si cei din Camerele de Garda ale spitalelor lucreaza la foc continuu. Motivul: ca sa nu plateasca retetele si consultatiile, pacientii nu mai apeleaza la medicii de familie dupa scandalul dintre acestia si reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

- Saptamana aceasta, medicii de familie au anunțat ca nu mai acorda retete gratuite si compensate si nici trimiteri catre specialisti pana ce Ministerul Sanatații nu le va auzi și nu le va rezolva din cerințele pe care le au.

- Medicii de familie cer demisiile responsabililor din Sanatate. Conflictul dintre cele doua parti a ajuns la cote alarmante. O mare parte dintre medicii de familie au refuzat semnarea unui contract cu Casa de Asigurari de Sanatate si ii fac responsabili pentru acest esec pe oficialii din ministerul Sanatatii.…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis în care îl informeaza ca medicii de familie sunt în conflict deschis cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)

- De vineri, 5 ianuarie 2018, galatenii asigurati medical la stat se pot intoarce in cabinetele medicilor de familie si vor primi gratuit atat consultatii, cat si retete gratuite si compensate. Asta deoarece medicii de familie si-au incheiat "protestul", care a fost mai degraba un semnal de alarma. Timp…

- Pacienții din Timiș nu trebuie sa-și faca griji ca nu vor primi rețete sau trimiteri daca se adreseaza medicilor de familie din județ, in ciuda protestului anunțat la nivel național. Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Timiș anunța ca a incheiat semnarea actelor adiționale cu medicii de familie…

- Veste buna pentru pacienti. Medicii de familie elibereaza din nou retete compensate si gratuite dupa cateva zile de pauza. Potrivit CNAS; perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat,…

- In urma discutiilor purtate intre reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate Iasi si ai Societatea Nationala a Medicilor de Familie si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie, in spiritul deschiderii si transparentei fata de asigurati ale caror interese interese le reprezentam, anuntam…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca perioada semnare a actelor aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, documentele fiind semnate de peste 75% din medicii de familie. "Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale…

- Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, insa cei care nu le-au semnat vor putea intra in relatii contractuale cu CJAS in baza unor contracte cu durata determinata (pana la 31 martie),…

- O parte dintre medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistem, refuzand sa acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacienții nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate. Unii medici au renunțat…

- Potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. „Avand in vedere situatia creata la semnarea actelor aditionale…

- In jur de 30 la suta din medicii de familie nu și-au prelungit contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate. Prin urmare, nu mai elibereaza trimiteri catre specialiști și nici rețete compensate. Iar pentru consultatii, pacientii platesc chiar si o suta de lei.

- Conform centralizarii efectuate de CNAS, pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate, potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS).

- CNAS cere medicilor de familie "maxima responsabilitate" fata de pacientii pe care-i au in ingrijire. "Pentru CNAS si casele de asigurari de sanatate subordonate respectarea drepturilor asiguratilor reprezinta o preocupare constanta. De aceea, institutia precizeaza ca in relatia cu medicii…

- Ministrul Sanatații cere respectarea dreptului la servicii medicale compensate și subliniaza, in contextul protestului medicilor de familie, ca 60% dintre cadrele medicale au semnat deja actele adiționale pentru prelungirea contractelor cu CNAS. Bodog face și precizari cu privire la revendicarile medicilor…

- Președintele CNAS, Laurențiu Teodor Mihai, afirma ca programul de lucru al Casei va fi prelungit pentru medicii de familie care doresc sa semneze contractele-cadru, precizand ca aceste cadre medicale vor beneficia de asistența din partea instituției. Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS) a transmis,…

- Medicii de familie protesteaza miercuri pentru ca sunt nemultumiti de faptul ca nu sunt suficienti bani pentru cabinete, iar statul nu face nimic pentru a reduce birocratia din sistem, potrivit Digi24.

- Sistemul sanitar de stat intra colaps, iar pacientii platesc tot. Medicii de familie nu mai acorda retete gratuite si compensate si nici trimiteri catre specialisti. Este modul lor de a protesta pentru ca nu au semnat contractele cu CNAS, nici dupa zeci de runde de negocieri cu reprezentantii Ministerului…

- Medicii de familie și autoritațile din Sanatate nu au ajuns la un numitor comun, astfel ca, de astazi, pacienții celor care nu au semnat actele adiționale a contractul cu CNAS nu vor mai primi trimiteri și nici rețete compensate sau gratuite.

- Medicii de familie au anuntat, vineri, ca vor continua protestele, intrucat ”nu s-a finalizat niciuna dintre problemele pentru care protesteaza de mai bine de o luna” si ca nu vor mai oferi servicii decontate pana cand revendicarile lor nu vor fi luate in...

- Medicii de familie ramân fermi pe poziție. Ei nu s-au înțeles cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate și amenința în continuare ca nu vor mai acorda servicii medicale gratuite din 2018.

- De doua luni, doctorii spun ca nu mai pot practica medicina in condițiile actuale, timp in care Guvernul chiar a propus o majorare a fondurilor, respinsa insa de partea beligeranta. Ieri s-au mai intalnit o data, dar, din nou, degeaba. Așa ca din ianuarie vizitele la medicul de familie ne-ar putea costa

- Deputatul Vass Levente, membru in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, a declarat miercuri, intr-o intalnire cu presa, la Targu Mures, ca medicii de familie au dreptate sa se revolte, insa nu trebuie sa foloseasca pacientul pentru a-si castiga drepturile in fata Ministerului Sanatatii si a…

- Mesele de Craciun mult prea imbelșugate le-au stricat sarbatorile multor bucureșteni. Peste 340 de persoane au sunat la ambulanța dupa ce au mancat peste masura. De altfel, in ultimele 36 de ore, peste 1700 de bucuresteni au avut nevoie de asistența medicala de urgența.

- Daca nu se va ajunge la o ințelegere cu medicii de familie, o parte a populației va muri cu zile, iar spitalele vor fi sufocate de bolnavii care in lipsa medicului de familie vor merge direct la Urgențe. Medicii de familie sunt deciși ca incepand cu data de 3 ianuarie 2018 sa […]

- Potrivit unui comunicat al CNAS, interesul pacientilor este primordial, iar anuntarea unei asemenea intentii, ca "mijloc de presiune" in cursul unor negocieri, induce "nelinisti nejustificate" practic intregii populatii a Romaniei."Conducerea institutiei a avut mai multe runde de discutii…

- Sistemul de sanatate este si va ramane mult si bine pe butuci, iar pe langa hartuirea medicilor de elita(cati mai profeseaza in tara, cei mai tineri au luat drumul strainatatii, unde sunt respectati si platiti cu bani grei), o noua lovitura il arunca in haos: medicii de familie au anuntat ca din 3 ianuarie…

- Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Potrivit HotNews.ro, anuntul lui Bodog vine ...

- Sistemul de sanatate va deveni si mai haotic daca medicii de familie vor refuza sa mai acorde servicii gratuite pacientilor. Presiunea va cadea pe sistemul de urgenta pentru ca putini vor fi dispusi sa scoata bani din buzunar pentru retete.

- Medicii de familie au anuntat ca, din 3 ianuarie, nu mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate (CAS), deoarece n-au fost semnate actele aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii incheiate cu casele judetene. La ...

- Anunțul a fost facut in urma unei runde dediscuții cu reprezentanții Casei de asigurari, medici ide familie fiind nemulțumiți ca rezolvarea revendicarilor lor nu se regasește in cotnractul cadru pe care trebuie sa il semnezep enteu anul viitor. Dupa protestele de la jumatatea lunii trecute, in urma…

- "Am avut o prima intalnire in calendarul consultarilor. Am transmis aseara modificarile pe care le dorim la proiectul de contract-cadru. (...) Nu am terminat, nu am semnat niciun proces verbal, nu am obtinut nimic. (...) Daca nu se rezolva revendicarile noastre la 1 ianuarie, noi nu mai semnam act…

- Trei persoane din comuna Apa, judetul Satu Mare, au fost gasite moarte, vineri dimineata, in propria locuinta, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al IPJ Satu Mare, Alina Tinca. In casa au fost gasiti decedati un barbat, sotia acestuia si mama femeii.ULTIMA ORA - Medicii…

- Medicii se implica implicați in educația pentru vaccinare. Educația pentru a ințelege rostul vaccinarii trebuie sa vizeze cu precadere parinții, personalul medical, dar și copiii. Educația trebuie sa fie continua și sa se faca atat in cabinetul medicului de familie, a celui din școli, dar și din spitale,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose si-a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate de reprezentanții medicilor de familie, intre care reducerea birocrației activitații cadrelor medicale și creșterea fondurilor alocate funcționarii cabinetelor medicale. Declaratiile…

- Intalnirile regulate intre medicii specialisti ai spitalului oașenesc si cei de familie au continuat și luna aceasta la Cugir. Desi poate multi ar spune ca au devenit obisnuite, aceste intalniri moderate de dr. chirurg Terezia Muresan(director medical la Spitalul Cugir), nu fac decat sa stranga legatura…