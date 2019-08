Stiri pe aceeasi tema

- CNAS anunța ca specialiștii inca lucreaza pentru a remedia problemele la sistemul informatic și, pana cand neregulile nu vor fi rezolvate integral, nu va fi declarata incetarea starii de indisponibilitate și vor ramane in vigoare excepțiile de la termenele de raportare a serviciilor medicale, relateaza…

- Ministrul interimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, a anunțat marți ca are mandat din partea premierului sa inițieze „un proces radical de lupta impotriva criminalitații și de reformare a sistemului.” „Am preluat interimatul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a solicitarii Prim-ministrului…

- O familie de polonezi a alertat salvamontistii si jandarmii dupa ce s-a ratacit pe un traseu din Maramures. Doi adulti si cei doi copii ai lor au pornit cu masina echipata pentru circuite off road pe un traseu care, potrivit calculelor lor, ar fi trebuit parcurs in 30 de minute. Trei ore au incercat…

- Decontarea serviciilor se va face pe baza raportarilor ulterioare atunci cand Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) nu functioneaza, anunța Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-un comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO.CNAS precizeaza ca la ora actuala…

- Vestea momentului pentru milioane de romani, dupa ce Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate nu a funcționat in ultimele zile! Oamenii au intampinat probleme cu cardurile de sanatate, motiv pentru care oficialii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) au decis sa faca un anunț important.…

- Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este indisponibila, potrivit unui anunt publicat pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS). "Urmare a unor probleme tehnice, care au condus la intreruperi in functionarea Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate (PIAS), serviciile…

- Centrul Infotrafic anunta ca pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, intre localitatile Perisoru si Stefan cel Mare, judetul Calarasi, pe tronsonul kilometric 124+600 – 131+200 de metri, se executa lucrari de reparatii pe toate benzile sensului de mers catre Constanta, circulatia fiind deviata pe celalalt…

- Premiera in Justitie pentru pacienti. Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti a fost obligata de judecatori sa deconteze 15.000 de euro unei paciente care s-a tratat la particular dupa ce un spital de stat a refuzat sa o interneze, anunța siteul www.antena3.ro . Pacienta se afla in coma…