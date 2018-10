CNAS: Cancerul de sân poate fi vindecat numai dacă este descoperit într-un stadiu incipient Reprezentantii CNAS indeamna femeile sa mearga la controale periodice si sa se inscrie in programe de screening. "Ce poti face? In primul rand, sa-ti verifici regulat sanii si daca observi noduli sau schimbari neobisnuite in aspectul lor sa te prezinti la doctor. De asemenea, poti face controale medicale periodice si te poti inscrie in programe de screening oncologic. Trebuie sa stii ca riscul cancerului de san creste odata cu varsta si daca exista precedente oncologice in familie, daca nu ai dus o sarcina la termen pana la 30 de ani si daca nu ai alaptat. Insa exista si alti factori… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

