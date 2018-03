Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitați economice sau alte categorii de venituri vor depune la ANAF o singura declarație – Declarația Unica – care cuprinde toate informațiile necesare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate și asigura

- „Am promis ca Declarația 600 va disparea. Am cerut o noua reglementare sa vina in sprijinul contribuabilului prin simplificare și justificare raționala a procedurilor. Vom adopta ordonanța prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS și CASS. In primul rand, persoanele…

- Un contribuabil poate beneficia de o reducere de 5% a contributiilor platite catre stat daca plateste anticipat pana la finalul anului si inca 5% daca depune declaratia unica online, reducerea totala fiind de 10%, iar cei care sunt si salariati vor fi scutiti de plata CAS si CASS in cazul veniturilor…

- Klaus Iohannis retrimite Parlamentului legea ANI privind conflictul de interese in perioada 2007 – 2013, una care a generat multe controverse in ultima perioada . Klaus Iohannis, Președintele Romaniei, a trimis miercuri, 14 martie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea Legii nr.…

- Un proiect al Guvernului Dancila va modifica din nou Codul Fiscal. Executivul a gasit o modalitate prin care persoanele neasigurate sa plateasca mai puțin, in cazul in care vor sa beneficieze de seviciile medicale de stat. Romanii fara venituri vor avea varianta asigurarii anuale prin plata a CASS pentru…

- Comisia pentru munca, familie si protectie sociala a Senatului a dat marti raport de admitere la un proiect de lege pentru modificarea Legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri prin care se introduce posibilitatea prelungirii termenului de la 90 de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis la Legea pentru modificarea Legii 161/2003, constatand ca sunt neconstitutionale modificarile prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant…

- Exista o vorba: „Sunt lucruri care se fac și lucruri care nu se fac…“ Bineințeles ca se refera la anumite alegeri morale pe care majoritatea dintre noi trebuie sa le ia cateodata. In ultima vreme, in centrul atenției televiziunilor a fost un caz cel puțin absurd. Iar de la acest caz au mai aparut și…

- Persoanele fizice vor depune anul acesta un singur formular privind veniturile realizate, iar de la 31 martie 2019 acest lucru se va putea face exclusiv online, potrivit unui document al Ministerului Finantelor Publice (MFP). În ceea ce priveşte plăţile pe care o persoană trebuie…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj va organiza cursuri de calificare/recalificare pentru someri sau persoane in cautarea unui loc de munca in urmatoarele meserii: sudor, fierar-betonist, contabil, camerista, confectioner asamblor articole textile (croitor). „Persoanele…

- Premierul Viorica Dancila a declarat la inceputul ședinței de guvern ca executivul a lansat in dezbatere publica noul proiect al declarației 600. In noua forma, contribuabilii vor putea depune o singura declarație, iar plațile se vor face potrivit estimarilor pentru anul curent și nu luand in calcul…

- Guvernul propune o noua "Declaratie 600" pentru impozitarea unor venituri Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Guvernul lanseaza în dezbatere publica o noua varianta a Declaratiei 600 care vizeaza…

- "Guvernul va introduce azi in dezbatere public o varianta a declaratiei, urmand ca cele mai bune propuneri sa fie incluse in proiectul final. Sunt convinsa ca e o veste buna. Contribuabilii depun o singura declaratie in loc de 7. Platile pentru impozit, CAS si CASS se fac pentru venitul anului curent,…

- București, 23 februarie 2018 Domnului Calin Popescu-Tariceanu Președintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata, formulez urmatoarea CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de…

- Guvernul ar urma sa adopte, in sedinta de joi, o noua Ordonanta de Urgenta, de aceasta data pentru a rezolva problemele din Legea salarizarii legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale, in conditiile in care persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii…

- Mai mulți cititori, beneficiari ai indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap, ne intreaba daca este adevarat ca, incepand din acest an, aceste ajutoare financiare au fost majorate, și daca da, de cand se vor acorda, in noul cuantum, indemnizațiile pentru persoanele cu handicap . Intr-adevar, potrivit…

- Fostul premier PSD Victor Ponta a declarat, luni, ca SPP nu ii comunica unde merg ministrii din Guvernul pe care l-a condus, daca ar fi dorit sa intrebe acest lucru, el apreciind ca infiintarea unei comisii parlamentare privind situatia SPP e „inca una dintre pacaleli”. “N-am avut nicio problema…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri, pentru data de 6 martie, luarea unei decizii in cazul sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de…

- Guvernul a decis, in ultimele zile ale mandatului lui Tudose, trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor construcții și amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Naționale, situate in mai multe județe intre care si Aradul. Cu…

- CCR: Modificarile la legea ANI, constituționale Curtea Constitutionala a României. Foto: Agerpres. Curtea Constitutionala a respins, astazi, sesizarea referitoare la proiectul deputatului social-democrat, Florin Iordache, de modificare a legii Agentiei Nationale de Integritate, prin…

- Guvernul va amana termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului. Read More...

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la inceputul primei sedinte a Cabinetului sau, ca va fi adoptata OUG privind prorogarea termenului pentru depunerea declaratiei 600 de la 31 ianuarie, pana in 15 aprilie. Ministerul Finantelor va trebuie apoi sa gaseasca o solutie permanenta care sa…

- Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00. Luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, Viorica Dancila a avut o intalnire la Palatul Victoria cu noii ministri, carora le-a cerut sa ii prezinte lunar un raport privind stadiul implementarii programului…

- In ultimele zile, in pofida declaratiilor oficiale privind posibilitatea renuntarii la Formularul 600, sute de aradeni au mers la ghiseele AJFP cu documentul completat, in timp ce zeci de persoane s-au prezentat marti, dupa anuntul ministrului de Finante potrivit caruia formularul nu mai trebuie…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut miniştrilor, luni seară, în prima întâlnire în această…

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici a anuntat, marti, ca Formularul 600 nu mai trebuie depus si ca Guvernul va gasi alte solutii. ”La sedinta de Guvern de maine, va fi discutata o OUG prin care vom amana acest formular pana la final de martie, timp in care vom incerca sa gasim cea mai buna solutie…

- Parlamentarii francezi au votat pentru un articol emblematic intr-o noua lege care va oferi cetațenilor „dreptul de a face greșeli” in relațiile cu guvernul, fara a fi pedepsiți in mod automat, scrie AFP. Legea face parte din reformele pe care președintele Emmanuel Macron le-a promis in timpul campaniei…

- Ministerul Finanțelor cauta soluții astfel incat cei afectați de Declarația 600 sa poata efectua plați doar pe baza codului numeric personal (CNP), autoritațile analizand posibilitatea extinderii termenului de depunere pana la 25 mai sau 1 iulie, a declarat, la Parlament, Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor.…

- Astfel, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care, in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile…

- Guvernul face un pas inapoi și va modifica declarația 600. Termenul de depunere al formularului va fi prelungit pana la 1 martie. Liderul PSD Liviu Dragnea a fost cel care a facut anunțul. Social-democratul a recunoscut ca s-a comunicat foarte prost pe aceasta tema. Declarația 600 trebuie completata…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, ieri, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in urma unei…

- Un nou termen de depunere a Declarației 600 și alte modificari care sa fie operate in cazul acestui formular, precum creșterea plafonului de venituri, sunt variantele discutate astazi de ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, cu liderul PSD, Liviu Dragnea, potrivit unor surse oficiale, citate de Profit.ro.…

- Declarația 600 trebuia depusa pana la 31 ianuarie 2018 de catre cei care, in 2017, au obținut venituri din activitați independente, chirii, drepturi de autor, din agricultura, echivalente cu cel puțin 12 salarii minime pe an, indiferent daca au obtinut si venituri de natura salariala. Citeste…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care incaseaza dividende risca sa fie amendați daca nu vor depune declarația 600 privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) pana pe 31 ianuarie 2018. Oficiali din Ministerul de Finanțe și ANAF s-au aratat deciși sa mearga…

- De la 1 ianuarie 2018, valoarea sprijinului financiar pentru persoanele cu dizabilitati a crescut cu circa 25%, urmand ca o a doua crestere sa se inregistreze in luna iulie a acestui an, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind…

- Absolventii care isi continua studiile NU mai primesc somaj De la 1 ianuarie 2018, au intrat in vigoare o serie de modificari la Legea șomajului și la actul normativ privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Printre modificarile aduse de OUG 95/6 decembrie…

- Absolventii care isi continua studiile nu vor beneficia de indemnizatie de somaj Absolventii care, la data solicitarii somajului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant nu vor beneficia de indemnizatie de somaj, dupa intrarea in vigoare a unor modificari la Legea somajului. "Printre…

- 'Printre modificarile aduse de OUG nr. 95/6 decembrie 2017 se numara faptul ca nu vor beneficia de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant, organizate si/sau acreditate, dupa caz, in conditiile legii', se…

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri extrasalariale trebuie sa plateasca dupa ele CAS și CASS. Pana cand se face estimarea la FISC In cazul in care o persoana fizica realizeaza venituri extrasalariale anuale ce depasesc 22.800 de lei, adica 12 salarii minime pe economie, trebuie ca pana pe 31…

- Incepand de miercuri, 10 ianuarie 2018, se pot face incasari in contul impozitelor si taxelor locale aferente anului 2018, datorate in conditiile Legii 227/2015– privind Noul Cod fiscal, si a HCL 217/2017 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. Pentru plata integrala…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, 5 ianuarie, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, prin care se infiinteaza Avocatul Copilului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului. „Domeniul…

- In perioada 30 decembrie 2017 – 3 ianuarie a.c., peste 200 de polițiști au acționat in medie, zilnic, pentru a se asigura ca trecerea dintre ani nu este marcata de evenimente neplacute. Au fost sesizate prin 112 un numar de 520 de evenimente, fiind necesara intervenția la peste 300. In urma verificarilor,…

- In conformitate cu legislatia in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat joi, prin Memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform art.…

- Anul 2017 nu a fost nici pe departe unul al pacii sociale, revendicari si nemultumiri venind dinspre majoritatea sindicatelor. Marsurile si mitingurile de protest la adresa Legii salarizarii sau a modificarilor la Codul Fiscal s-au intetit in special dupa a doua jumatate a anului. Sindicatele…

- Guvernul a aprobat miercuri, 20 decembrie, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte. Astfel, potrivit initiativei legislative inaintate de un grup de sapte deputati democrati, din buletinul de identitate, pasaport, pasaportul…

- Au votat in favoarea raportului 12 de deputati, iar doi deputati au votat impotriva. Parlamentarii comisiei nu au adus modificari capitolului referitor la Inspectia Judiciara, proiectul ramanand in linii generale in forma adoptata de Camera Deputatilor. Astfel, Inspectia Judiciara functioneaza…

- Cu privire la calatoriile, dupa data de 01 ianuarie 2018, ale persoanelor beneficiare de facilitati in baza biletelor de calatorie gratuite si a cupoanelor-talon, CFR Calatori Galati face urmatoarele precizari: Veteranii si vaduvele de razboi, beneficiari ai Legii nr. 44/1944- Biletele de calatorie…