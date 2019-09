Stiri pe aceeasi tema

- Mii de vieti au fost salvate in acest an, datorita operatiilor de succes facute la inima. Peste 3.300 de persoane au beneficiat in perioada ianuarie-iunie de interventii pe cord, acoperite de Compania Naționala de Asigurari in Medicina. Alti peste 3.

- Aproape 40 de mii de oamenii, din 13 sate din raionul Hincești, risca sa ramana fara singurul spital rural din țara. Asta dupa ce ieri, Compania Naționala de Asigurari in Medicina a reziliat contractul de finanțare a spitalului din comuna Carpineni.

- Noi demisii și numiri in cadrul Guvernului condus de Maia Sandu. Doua agenții au ramas fara directorii generali, iar la Compania Naționala de Asigurari in Medicina a fost numit noul șef. Totodata, doua ministere s-au ales cu noi secretari de stat.

- Andrei Matei a fost numit, în cadrul ședinței Guvernului din 1 august, în funcția de director general al Companiei Naționale de Asigurari în Medicina. De profesie este economist. A facut masteratul în Australia în domeniul Economie în sanatate, o specialiatate…

- Aproape 319 milioane de lei s-au alocat de la inceputul anului pentru medicamente compensate. Suma este in crestere cu 46 de milioane de lei fata de aceeasi perioada a anului trecut, anunta Compania Nationala de Asigurari in Medicina.

- Mai multe spitale din țara, dar și instituții importante responsabile de diverse domenii ale Sanatații sunt conduse acum de directori interimari. Printre acestea spitale raionale, municipale și chiar republicane, precum și Agenția Naționala pentru Sanatate Publica, dar și Compania Naționala de Asigurari…

- In luna aprilie, Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța cu mare fast impreuna cu Compania Naționala de Asigurari in Medicina ca pacienții cu diabet zaharat vor primi glucometre, teste și lanțete gratuit, iar instituția care le va livra este Poșta Moldovei. Oficialii au vorbit despre…

- Acțiuni indreptate impotriva medicilor de la spitalul din satul Carpineni, rn Hancești, ar fi demarat la scurt timp dupa ce prin instituție a inceput sa circule o declarație de susținere a noii guvernarii, transmite JurnalTV.