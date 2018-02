Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis luni seara un comunicat in care anunta ca circulatia rutiera de pe DN 5, intre Bucuresti si Giurgiu este inchisa din cauza viscolului puternic si vizibilitatii reduse.

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, si pe DN22C si pe DN 2A, din cauza viscolului, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Astfel, incepand cu ora 20.00, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22C, intre Cernavoda…

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe autostrada A2, intre Bucuresti si Cernavoda, pe ambele sensuri de mers, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea, dar si pe DN 3, intre Ostrov si Murfatlar, a informat, luni seara, Compania Nationala de Administrare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a intervenit luni cu 775 de autoutilaje si a raspandit 1.475,08 tone de materiale antiderapante, la nivel national, in intervalul orar 12:00 - 17:00. Potrivit unui comunicat de presa al CNAIR remis AGERPRES, reprezentantii…

- Circulatia rutiera s-a inchis, de la ora 17:00, pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 51, pe sectorul de drum cuprins intre Izvoarele si Zimnicea, si pe DN 5A, intre localitatile Falastoaca si Izvoarele (judetul Giurgiu), din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul de autostrada cuprins intre Cernavoda si Constanta, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, se arata intr-un comunicat de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ii sfatuiește pe șoferi sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate și doar daca au mașina echipata de iarna. Conducatorii auto ar trebui sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si numai daca au autovehiculele echipate…

- Asociația Pro Infrastructura a dat in judecata, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dupa ce institutia a refuzat sa comunice documentul prin care s-a reziliat contractul cu asocierea Salini-Impregilo. Potrivit unui anunt al ONG-ului, CNAIR a argumentat refuzul de a prezenta…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a platit ilegal experți externi in securitate și sanatatea muncii de 2.200 euro pe luna, deși contractul in cadrul caruia aceștia au fost platiți nu includea astfel de servicii.Paguba totala se cifreaza la 26.000…

- O noua etapa a lucrarilor de montare a parapetelor de beton pentru separarea fluxurilor de trafic va fi demarata miercuri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe zona mediana a DN39, intre km 32+700 - 33+700. Potrivit unui comunicat al CNAIR, transmis…

- La nivel național, in perioada 17.02.2018, ora 17.00 – 18.02.2018, ora 12.00, s-a acționat cu 845 de autoutilaje și s-au raspandit 2927 tone material antiderapant, se arata intr-un comunicat emis duminica de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). “Menționam ...

- Membrii Asociației Pro Infrastructura au publicat un material video realizat vineri 16 februarie 2018, pentru a demonstra ca Autostrada A10 intre nodurile Turda și Aiud este pregatita pentru a primi traficul rutier. Potrivit Asociației, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere tergiverseaza…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA CNAIR a incheiat un acord cadru pe o perioada de doi ani cu societatea Ikarus Trans SRL. Valoarea contractului este de 579.432 lei fara TVA .Denumirea contractului, potrivit licitatiapublica.ro : acord Cadru 2 ani Anvelope pentru autoutilaje…

- Inspectia in vederea receptiei pe lotul 4 al autostrazii Sebes - Turda ar putea fi facuta abia in martie, pentru ca acolo nu s-au terminat lucrarile, insa, chiar daca acest tronson va fi receptionat, nu se va putea deschide circulatia in zona pana cand nu va fi finalizat si lotul 3, pentru ca lotul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca au fost depuse patru oferte pentru proiectarea si executia centurii orasului Bacau, proiect estimat la 773,65 milioane lei (166,22), fara TVA. Centura Bacau reprezinta unul dintre cele mai importante proiecte pentru…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) demareaza astazi, 29 ianuarie, lucrarile de montare a parapetului de beton pentru separarea fluxurilor de trafic, pe zona mediana a Drumului Național 3. Potrivit CNAIR, azi, încep lucrarile de montare a parapetului de beton…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) vrea eliminarea punctelor periculoase de pe drumurile din Romania prin implementarea unor masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera prin semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reziliat contractul privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures - Ditrau din Autostrada A8, sustine Asociatia Pro Infrastructura, in timp ce reprezentantii CNAIR spun ca acest contract a incetat…

- Circulatia pe majoritatea drumurilor nationale si a autostrazilor din Romania are loc in conditii de iarna, drumarii actionand in ultimele ore, la nivel national, cu 773 de autoutilaje, pentru a asigura desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta. De asemenea, acestia au raspandit…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, luni, in intervalul 5.30 – 13.00 s-a intervenit cu 1.177 de autoutilaje si s-au raspandit 5.881 tone material antiderapant. La aceasta ora se circula in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor nationale si autostrazilor…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a informat…

- Circulatia rutiera este deschisa pentru toate categoriile de autovehicule pe drumurile nationale din Tulcea si Constanta, dupa ce au fost ridicate restrictiile de tonaj, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Rugam participantii la trafic sa adapteze viteza…

- Drumarii au actionat cu sute de autoutilaje si peste 3.400 de tone materiale antiderapante in zonele aflate sub incidenta Codului portocaliu de ninsori si viscol emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule se inchide pe DN 22, intre Tulcea si Isaccea, din cauza viscolului puternic si a lipsei de vizibilitate in trafic, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18.01.2018, incepand cu ora…

- Circulatia rutiera pe DN 22A intre Cataloi si Harsova a fost inchisa joi dimineata, pentru toate categoriile de vehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18 ianuarie…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca, joi dimineața, ora 5.30, din cauza fenomenelor meteorologice sunt inchise circulației doua sectoare de drumuri naționale. Este vorba despre: DN 67C, intre Novaci și Ranca, județul Gorj inchis din cauza viscolului și DN 11C…

- Circulatia pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazile aflate sub incidenta Codului portocaliu se desfasoara joi dimineata in conditii de iarna, iar drumarii au actionat in cursul noptii cu 1.436 de autoutilaje si au raspandit 9.182 tone material antiderapant, a anuntat, joi, Compania Nationala…

- Circulatia rutiera pe DN 67C, intre localitatile Novaci si Ranca, a fost inchisa miercuri seara, incepand cu ora 20:45, din cauza viscolului puternic, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit unui comunicat al companiei, circulatia a fost…

- CNAIR actualizeaza prețurile la rovinieta. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca prețurile la rovinieta, in timp, vor crește pentru anumite tipuri de autovehicule de pana la trei ori. In alte cazuri, prețul ramane neschimbat. Pentru vehiculele de transport de marfa cu…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta intr-un comunicat ca, in perioada 14 – 15 ianuarie, a actionat pe toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale cu 545 utilaje si circa 2.483 de tone de material antiderapant pentru ...

- Lucratorii de la drumuri au actionat, in perioada 12 ianuarie, ora 17:00 - 13 ianuarie, ora 12:00, la nivel national, cu 715 utilaje si 6.635,8 tone material antiderapant, pentru asigurarea traficului rutier in conditii de siguranta, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este gata sa plateasca pana la 369,57 milioane lei (80 milioane euro), fara TVA, pentru intretinerea drumurilor administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti, inclusiv cele care traverseaza judetul Buzau,…

- Ordinul de incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti" a fost emis vineri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, informeaza Ministerul Transporturilor (MT). Potrivit unui comunicat al MT,…

- Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, intre Decea si nodul rutier de la Turda, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi, 4 ianuarie, mai multe imagini de pe acest tronson.

- Penibil! Medie de 41 de metri de asfalt pe zi, turnati in 2017 pe autostraziile romanesti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat vineri ca mai multe proiecte pentru fluidizarea traficului din Bucuresti vor fi finantate din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 – 2020.Citeste si: Tudose RUPE TACEREA: Ce spune premierul despre…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca va impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, anunta NEWS.RO. Citeste si: Se cere INTERVENTIA presedintelui…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri sunt aproape finalizati, dar inca nu pot fi dati in folosinta, a anuntat duminica, intr-n comunicat, CNAIR…

- Contractul de proiectare si executie a variantei de ocolire a judetului Bacau, in lungime de aproape 31 de kilometri, a fost publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), termenul limita de transmitere a ofertelor fiind 12 februarie 2018, a anuntat Compania Nationala de Administrare a…

- Cu toate ca Lotul 3 al autostrazii Sebeș - Turda e finalizat, CNAIR nu se grabește sa îl recepționeze. Ștefan Ionița, directorul CNAIR, a declarat la Cluj ca s-a schimbat modalitatea de recepție și sa acest lucru nu se face pâna când nu este totul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat un contract pentru supervizarea lucrarilor pe lotul 2 al autostrazii Bucuresti-Brasov, parte din A3, contract cu o valoare estimata de pana la 11,44 milioane lei (2,5 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, marți, contractul de proiectare și execuție pentru varianta de ocolire a orașului Comarnic, in valoare de peste 17 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Contractul a fost încheiat…