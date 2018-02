Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe autostrada A2, intre Bucuresti si Cernavoda, pe ambele sensuri de mers, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea, dar si pe DN 3, intre Ostrov si Murfatlar, a informat, luni seara, Compania Nationala de Administrare…

- Pe parcursul zilei de miine, 27 februarie, in Republica Moldova se va afla intr-o vizita oficiala prim-ministrul Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, noteaza Noi.md. Astfel, pe parcursul zilei, circulația pe unele strazi centrale ale capitalei va fi limitata temporar, și anume in perimetrul strazilor:…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193,...

- Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, a anuntat luni directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.…

- CFR Calatori a anuntat ca in contextul temperaturilor foarte scazute și a avetizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice condițiilor de iarna, la nivelul sucursalelor București, Galați, Brașov, Constanța și Craiova s-au instituit Comandamente de Iarna. ...

- Dupa ce ANM a emis un cod portocaliu de ger pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, edilul capitalei, Gabriela Firea, a decis suspendarea cursurilor in zilele de luni și marți, in toate gradinițele și școlile din București. Conform edilului, situația nu este grava, dar e…

- Viscolul anuntat de meteorologi pentru luni si marti a determinat autoritatile sa suspende cursurile in doua judete si in Bucuresti. Si o universitate din Suceava a anuntat ca nu-si va deschide portile din cauza unor probleme cu incalzirea, in conditiile in care nordul tarii este deja afectat de ger.

- O avertizare cod portocaliu de viscol va intra in vigoare luni pentru Bucuresti si judetele din sudul si estul tarii, pana marti dupa-amiaza urmand ca vantul sa aiba intensificari cu rafale de 55-65 de kilometri pe ora, care vor viscoli zapada. Meteorologii au emis si un nou cod galben de ninsori, intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, in urmatoarele zile, in Bucuresti, temperaturile vor scadea pana la -15 grade pe timpul zilei si pana la -20 de grade noaptea, urmand ca de marti dupa-amiaza sa ramana in vigoare codul portocaliu de ger. "Temperaturi vor fi…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Ryanair iși inchide baza de la Timișoara, motivand ca aceasta nu se justifica economic. Prin urmare, dispar cateva zboruri, care in perioada de cand au fost lansate, nu au avut un grad de ocupare mai mare de 70%. Exista și o veste buna: comapnia lowcost va continua sa efectueze zboruri spre București.

- Ryanair va inchide baza de la Timișoara, a anunțat compania intr-un comunicat de presa transmis, joi. Potrivit acestora doar doua curse vor mai ateriza pe aeroportul din vestul țarii, restul fiind anulate incepand cu data de 25 martie din cauza rezultatelor comerciale slabe. Compania aeriana low-cost…

- Circulatia rutiera este restrictionata vineri, in București, pe str. Luterana, intre str. Stirbei Voda si str. General Berthelot, din cauza unei avarii la reteaua de apa, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Circulatia rutiera a fost reluata, miercuri la amiaza, atat pe autostrada A1, cat si pe DN 6 si DN 17, pe care s-au produs trei accidente rutiere, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti circulatia…

- In intervalul 11 februarie, ora 06 ndash; 12 februarie, ora 04, in sudul si in estul Munteniei, precum si in cea mai mare parte a Dobrogei vor fi precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate cantitativ 10hellip;15 l mp . Se va depune strat de zapada, local mai consistent indeosebi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri.

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- In noaptea de miercuri spre joi se vor inregistra minus 23 de grade in estul Transilvaniei, asta dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri temperaturile au ajuns la minus 21 de grade in Radauti. De asemenea, in Bucuresti se vor inregistra minus 10 grade in noaptea de miercuri spre joi. …

- Circulatia pe majoritatea drumurilor nationale si a autostrazilor din Romania are loc in conditii de iarna, drumarii actionand in ultimele ore, la nivel national, cu 773 de autoutilaje, pentru a asigura desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta. De asemenea, acestia au raspandit…

- In perioada in care Alexandru Ioan Cuza a realizat Mica Unire, Dobrogea facea parte din imperiul Otoman. Cu toate acestea, in ciuda marilor si grelelor probleme cu care se confrunta, domnul Alexandru Ioan Cuza se apleaca si asupra Dobrogei, care intra in sfera sa de ocrotire. Cuza insusi traverseaza,…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile viscol , CNAIR recomanda conducatorilor auto care se deplaseaza pe relatia Bucuresti Constanta, sa foloseasca urmatorul traseu: DN21 intersectia Drajna A2 Bucuresti. "Recomandarea ramane in vigoare pana la imbunatatirea conditiilor de vizibilitate pe DN 3" au…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, luni, in intervalul 5.30 – 13.00 s-a intervenit cu 1.177 de autoutilaje si s-au raspandit 5.881 tone material antiderapant. La aceasta ora se circula in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor nationale si autostrazilor…

- Regiunile Munteniei si Dobrogei se vor afla de sambata dupa-amiaza pana duminica dimineata sub incidenta unei informari meteorologice de ploi, lapovita, ninsoare si vant moderat, iar din a doua parte a zilei de duminica aria precipitatiilor va fi in extindere ...

- Fenomene extreme vor lovi sudul Romaniei in urmatoarele ore. De sambata dupa-amiaza, 20 ianuarie, ora 15.00, si pana duminica, 21 ianuarie, ora 06.00, sunt prognozate ploi, lapovita si ninsoare si vant moderat. Meteorologii au emis o alerta de vreme rea pentru Muntenia si Dobrogea, intensificari ale…

- Florica Bagdasar (foto: www.adevarul.ro) Saul Bellow a scris romanul „December’s Dean” in 1982 (tradus in romanește – „Iarna a Decanului” – in 2005) si descrie lugubra sa vizita intr-un Bucuresti inghetat, in iarna dupa devastatorul cutremur din 1977. Alexandra, sotia laureatului Nobel, venise sa vegheze…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule se inchide pe DN 22, intre Tulcea si Isaccea, din cauza viscolului puternic si a lipsei de vizibilitate in trafic, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18.01.2018, incepand cu ora…

- Dobrogea revenita la Tara in 1878. Nu se ridica nici pe departe la nivelul Romaniei, nici din punct de vedere economic. Era impetuos necesara in special realizarea unei infrastructuri care sa lege, in fapt, acest teritoriu de Tara si sa contribuie, la randul ei, la dezvoltarea unei economii in adevaratul…

- Circulatia se desfasoara in Bucuresti in conditii de iarna, pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate. Este de asteptat aglomeratie in trafic in aceasta dimineata, mai ales ca e prima zi de scoala…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, anunta centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- ”Pentru unele zone din țara vor fi doar niște fulgi de zapada, o ninsoare slaba. Despre precipitații mixte și, ulterior, despre ninsoare, vom vorbi in zona litoralului și-n zona de sud-vest a țarii, respectiv in zona Olteniei, unde, incepand din cursul nopții ce urmeaza, pe parcursul zilei de maine,…

- 2017, anul relansarii proiectelor de autostrazi: Doar 15 km au fost gata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala…

- Vremea va fi in general inchisa si vor cadea precipitatii in cea mai mare parte a tarii, incepand de marti, exceptand Dobrogea, unde se vor semnala pe spatii restranse. Va ploua inclusiv la Bucuresti.

- TRADIȚII CRACIUN 2017. Nașterea Domnului Iisus Hristos este sarbatorita in zilele de 25, 26 și 27 decembrie, seara de 24 decembrie fiind cunoscuta și sub denumirea de Ajunul Craciunului. TRADIȚII CRACIUN 2017. Colindul este cea mai larg raspandita traditie de Craciun, alaturi de impodobirea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca va impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, anunta NEWS.RO. Citeste si: Se cere INTERVENTIA presedintelui…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o actiune care nu a mai fost vazuta pana acum…

- Meteorologii au transmis o informare de ninsori în zonele de munte, precipitații mixte în sud și est și intensificari ale vântului în est și sud-est, valabila deastazi de la ora 13.00, pâna luni la ora 15.00. Racirea vremii va continua, iar minimele vor deveni negative…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, pe mai multe artere rutiere, intre care Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, avertizeaza Centrul Infotrafic. Sase judete sunt sub avertizare cod galben de ceata emisa de meteorologi.

- Un accident a avut loc astazi, in zona Politehnica din București, pe linia de tramvai. Potrivit martorilor, șoferul autoturismului circula cu viteza și a vrut sa depașeasca pe linia de tramvai, șoferul nereușind sa franeze la timp. Doua echipaje de poliție și unul de ambulanța s-au deplasat…

- O masina de valori s-a rasturnat in curtea unei case. Trei raniti Trei persoane au fost ranite, luni, in urma unui accident rutier petrecut in judetul Cluj, in care a fost implicata o masina de transport valori. Un autoturism condus de un barbat din Fundatura, s-a pus în miscare de pe marginea…

- Cateva mii de persoane protesteaza, duminica seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, oamenii fiind nemultumiti de modificarile aduse legilor justitiei in comisia parlamentara. Traficul in zona a fost restrictionat, zona fiind asigurata de jandarmi calare. Oamenii au pancarte cu mesaje precum „Nu ne…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism, traficul pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Pitesti – Bucuresti este oprit la ...

- VIDEO LIVE: Parada militara de la Arcul de Triumf UPDATE: VIDEO LIVE - Parada militara de la Arcul de Triumf În toata tara au loc numeroase evenimente si ceremonii militare si religioase, organizate pentru a celebra Marea Unire de la Alba Iulia, de la care se împlinesc,…

- La solicitarea Ministerului Apararii Nationale, de Ziua Nationala a Romaniei, Brigada Rutiera a Capitalei a dispus astazi restrictionarea traficului rutier in zona Arcului de Triumf unde are loc parada militara. Politia Rutiera are cateva sfaturi pentru soferi si recomanda patru rute ocolitoare.

- Proprietarul cladirii in care a functionat Primaria municipiului Galati a cerut municipalitatii galatene sa-si ia ”Lupoiaca” din parculetul de langa cladirea din str. Domneasca, nr. 38, deoarece parcul se va inchide. Monumentul este o copie realizata de sculptorul Gheorghe Terescenco, in 1992, dupa…