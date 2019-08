Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi ingreunat, in perioada 27-29 august 2019, in punctul de trecere al frontierei romano-bulgare Calafat-Vidin, din cauza lucrarilor de instalare a unor sisteme de monitorizare a traficului pe sensul de intrare in Romania. Aceste lucrari implica devierea traficului greu de pe breteaua…

- Circulatia pe Podul Prieteniei prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse se desfasoara astazi, alternativ, pe cate un sens de circulatie, intre orele 10.00-14.00, potrivit unui comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Vor fi executate masuratori…

- Marti, 30.07.2019, se vor executa lucrari la partea carosabila in punctul de frontiera Giurgiu - Ruse Reamintim conducatorilor auto ca maine, 30.07.2019, in jurul orei 11:00, incep lucrari de remediere a partii carosabile in vama Giurgiu - Ruse, pe sensul Ruse - Giurgiu. Lucrarile vor incepe marti,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca marti, in jurul orei 11:00, incep lucrari de remediere a partii carosabile in vama Giurgiu - Ruse, pe sensul Ruse - Giurgiu. Conform unui comunicat remis AGERPRES, lucrarile vor dura aproximativ 12 ore, dar, pentru…

- Sindicatul Drumarilor "Elie Radu", care reuneste angajati din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), organizeaza in 16 iulie un miting de protest in fata sediului Ministerului Transporturilor. Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de faptul că…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a cerut Departamentului pentru dezvoltarea, promovarea și monitorizarea proiectelor de investiții in infrastructura o analiza referitoare la stadiul mai multor proiecte de investiții in infrastructura de transport. Astfel, premierul a solicitat explicații cu privire la…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere solicita atentie din partea conducatorilor auto care circula pe autostrada A1 si pe DN68 A in zilele urmatoare. Administratorul drumului anunta ca un transport agabaritic urmeaza sa traverseze judetul. Transportul intra in tara pe la Punctul…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a castigat anul trecut, in 8 luni, 179.134 lei (38.000 euro), aproape 22.400 lei (4.740 euro) lunar, potrivit declaratiei de avere desecretizate, publicate pe site-ul companiei.Desecretizarea…