- Cinci drumuri nationale erau inchise traficului vineri la ora 18:00 iar pe alte sapte se circula cu restrictii de tonaj, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Niciun sector de drum national sau autostrada nu este inchis, vineri dimineata, cand Capitala si 14 judete sunt sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, insa in judetul Harghita a fost instituita o restrictie de tonaj pe DN 13A, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca joi si vineri este posibil ca serviciul de emitere a rovinietei si pentru tariful de trecere a podului Fetesti-Cernavoda sa functioneze cu dificultate din cauza unor lucrari la sistemul informatic.

- Primarul de Scheia, Vasile Andriciuc, a declarat ca a solicitat in repetate rinduri, insa fara succes, Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere sa preia drumul comunal 74, care face legatura intre „europeanul” 85 si DN 17. Respectiva porțiune de drum este considerata de șoferi ca…

- Circulatia rutiera pe Autostrada A2, oprita duminica dupa-amiaza intre Bucuresti si Fetesti din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, a fost redeschisa de la ora 23.00, potrivit news.ro.Conform Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), incepand cu ora 23.00…

- Circulatia rutiera pe DN 28A intre localitatile Targu Frumos si Pascani, din judetul Iasi, a fost redeschisa duminica, incepand cu ora 08:00, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Din cauza ninsorii abundente si a viscolului…

- Daniel Olteanu Deputatul liberal Daniel Olteanu acuza din nou, in Parlament, politica de sfidare a guvernului la adresa Moldovei, regiune depopulata și vitregita de alocari pentru mari proiecte de infrastructura. Olteanu arata ca dovada atitudinii iresponsabile fața de aceasta zona se regasește inclusiv…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru in Consiliul de Administratie al CNAIR. Asociatia Pro Infrastructura spune ca perioada in care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Lucratorii de la drumuri si autostrazi au actionat, in cursul zilei de joi, pana la ora actuala, cu 475 de autoutilaje si au raspandit 855,6 tone material antiderapant, se arata intr-un comunicat de presa al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmis AGERPRES.…

- Autostrada Soarelui si mai multe sectoare de drum national sunt in continuare inchise, marti dupa-amiaza, pe alte sosele fiind instituite restrictii de tonaj, au anuntat reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Intre orele )5.00 si 13.00, s-a actionat cu…

- Circulatia rutiera pe DN 5 intre Adunatii Copaceni si Giurgiu a fost redeschisa, incepand cu ora 11:50, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. CNAIR mentioneaza ca circulatia se va desfasura in coloana, dirijata…

- Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Astfel,…

- Nu sunt sectoare de drum national sau de autostrazi inchise circulatiei din cauza conditiilor meteorologice, luni dimineata, dar se circula in conditii de iarna, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In perioada 25 februarie, ora 17:00 - 26…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a platit ilegal experți externi in securitate și sanatatea muncii de 2.200 euro pe luna, deși contractul in cadrul caruia aceștia au fost platiți nu includea astfel de servicii.Paguba totala se cifreaza la 26.000…

- La nivel național, in perioada 17.02.2018, ora 17.00 – 18.02.2018, ora 12.00, s-a acționat cu 845 de autoutilaje și s-au raspandit 2927 tone material antiderapant, se arata intr-un comunicat emis duminica de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). “Menționam ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu a facut receptia lucrarilor pe Autostrada A10, intre nodurile Turda si Aiud, desi, sustine Asociatia Pro Infrastructura, autostrada este pregatita pentru a primi traficul rutier. “Insa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Lucian Șova, trimis ministru al Transporturilor in noul Cabinet, s-a facut remarcat acum doua zile printr-un raspuns hilar referitor la autostrazi. Intrebat despre momentul de finalizare a lucrarilor la centura Bucureștiului acesta a spus ca se va circula „cand va fi gata”, iar despre ce…

- Inspectia in vederea receptiei pe lotul 4 al autostrazii Sebes - Turda ar putea fi facuta abia in martie, pentru ca acolo nu s-au terminat lucrarile, insa, chiar daca acest tronson va fi receptionat, nu se va putea deschide circulatia in zona pana cand nu va fi finalizat si lotul 3, pentru ca lotul…

- Drumarii au actionat cu peste 1.500 de utilaje si au raspandit peste 5.300 de tone de material antiderapant, la nivel national, in perioada 10-12 februarie 2018, se arata intr-un comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) remis luni AGERPRES. "Facem…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a postat joi, 1 februarie, noi imagini cu lucrarile executate pe autostrada Sebeș-Turda, lotul 4. Așa dupa cum se poate observa in fotografii, se executa lucrari pentru realizarea șanțurilor, se monteaza parapeți și se amenajeaza…

- Circulatia pe majoritatea drumurilor nationale si a autostrazilor din Romania are loc in conditii de iarna, drumarii actionand in ultimele ore, la nivel national, cu 773 de autoutilaje, pentru a asigura desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta. De asemenea, acestia au raspandit…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat luni intr-un comunicat ca lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui…

- Directiile Regionale ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere sunt mobilizate si intervin pentru a asigura traficul rutier in conditii de siguranta, in special pe sectoarele afectate cel mai grav de fenomenele meteorologice. SDN Calarasi a actionat cu 21 autoutilaje si s-au…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, vineri, cu 473 de autoutilaje si aproape 2.080 tone de material antiderapant, clorura de calciu si solutie ecologica pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise…

- Drumarii au actionat cu sute de autoutilaje si peste 3.400 de tone materiale antiderapante in zonele aflate sub incidenta Codului portocaliu de ninsori si viscol emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule se inchide pe DN 22, intre Tulcea si Isaccea, din cauza viscolului puternic si a lipsei de vizibilitate in trafic, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18.01.2018, incepand cu ora…

- Circulatia pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazile aflate sub incidenta Codului portocaliu se desfasoara joi dimineata in conditii de iarna, iar drumarii au actionat in cursul noptii cu 1.436 de autoutilaje si au raspandit 9.182 tone material antiderapant, a anuntat, joi, Compania Nationala…

- Comisia constituita in cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru a inspecta, in vederea recepționarii, lucrarile efectuate de antreprenor la construcția lotului 4 al autostrazii Sebeș – Turda, a constatat o serie de neconformitați ceea ce a dus la suspendarea procesului…

- Autostrada Sebeș - Turda, lotul 4, este terminata, dar CNAIR susține ca sunt probleme, așa ca înca se fac teste. Compania a postat pe pagina de Facebook o serie de fotografii de pe noul tronson de autostrada, finalizat, dar care are nevoie de ”retușuri”.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca actualizeaza tarifele la rovinieta, astfel ca in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, intre care si autoturisme, raman nemodificate, in unele cazuri pretul rovinietei creste de pana la trei ori. Pentru…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit, vineri, mandatul directorului general interimar, Stefan Ionita, au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Mandatul acestuia urma sa expire pe 13 ianuarie 2018. Stefan Ionita a fost numit…

- O portiune de 12 kilometri din autostrada Sebes-Turda trebuia deschisa ieri, insa inspectorii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au constatat ca lucrarile nu sunt conforme și au luat decizia amanarii, din nou, a deschiderii. Lotul 3 are o lungime de 12,5 kilometri…

- Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a face verificari, cu o zi inainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al institutiei, Stefan Ionita, au precizat, pentru News.ro,…

- Reteta folosita la asfaltare face soseaua periculos de alunecoasa. Firma de constructii nu a facut comentarii, dar autoritatile promit ca se vor face reparatii. Lotul 3 are o lungime de 12,5 kilometri lungime si trebuia inaugurat, la fel ca de altfel intreaga autostrada Sebes-Turda, inca din 2016. Inca…

- CNAIR a amanat receptia lotului 3 al Autostrazii Sebes-Turda, care are 12,5 kilometri si se intinde de la Aiud la Decea, o noua inspectie urmand sa fie facuta peste 90 de zile, timp in care constructorul trebuie sa remedieze problemele legate de aderenta, planeitate si grosime a asfaltului, scrie Mediafax.…

- Receptia lotului 3 al autostrazii Sebes - Turda a fost amanata pentru 90 de zile, din cauza unor neconformitati constate de o comisie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),...

- Purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu, a spus, marți, ca podul care va traversa Somesul Mic, in continuarea A3, spre Campia Turzii, va fi dat in functiune in toamna. „Acolo, deocamdata, suntem in discutie cu Hidroelectrica. Urmeaza…

- Mai multe neconformitati au fost constatate, marti, pe lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda, care are 12,5 kilometri si se intinde de la Aiud la Decea, in urma unei inspectii facute pentru receptionarea tronsonului, iar elementele pentru siguranta rutiera nu sunt intrunite, scrie MEDIAFAX. Citeste…

- Dupa demolarea unei porțiuni din autostrada Oraștie-Sibiu, oficialii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu inaugureaza alte șosele la patru benzi fara a verifica cu strictețe modul privind respectarea siguranței rutiere și proiectul de construire a drumului și structurilor.

- In dimineata zilei de 9 ianuarie, mai multi angajati ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost surprinsi folosind o masina de serviciu in interes personal, pentru a cara usi, dupa ce cu o zi inainte au fost vazuti carand moloz.

- In dimineata zilei de 9 ianuarie, mai multi angajati ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost surprinsi folosind o masina de serviciu in interes personal, pentru a cara usi, dupa ce cu o zi inainte au fost vazuti carand moloz. Institutia sustine ca angajatii vor…

- In 2018 Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vizeaza darea in folosința a 157 de kilometri și nu se va face rabat de la respectarea calitații. Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Șerbanescu, a spus, marți, presei, la inspecția tehnica a lotului 3 de la Autostrada Sebeș-Turda,…

- O echipa a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este prezenta marti, 9 ianuarie, pe Autostrada Sebes-Turda, pentru efectuarea receptiei oficiale a tronsonului de 12,5 kilometri dintre Aiud si Decea.

- Violeta Stoica Sfarșitul anului 2017 a adus pentru Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) o noua problema: trebuie reevaluata una dintre ofertele respinse ca inacceptabile in urma deschiderii dosarelor depuse de cele noua asocieri de firme interesate de incheierea unui…

- Stefan Ionita, Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7 kilometri…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a afirmat, joi, ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7…