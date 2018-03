CNAIR: Toate drumurile nationale sunt deschise circulatiei

Stiri pe aceeasi tema

- Niciun sector de drum national sau autostrada nu era inchis sambata dimineata din cauza conditiilor meteorologice din ultima perioada, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Cinci drumuri nationale erau inchise traficului vineri la ora 18:00 iar pe alte sapte se circula cu restrictii de tonaj, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca joi si vineri este posibil ca serviciul de emitere a rovinietei pentru tariful de trecere a podului Fetesti-Cernavoda sa functioneze cu dificultate din cauza unor lucrari la sistemul informatic.

- Circulatia rutiera pe Autostrada A2, oprita duminica dupa-amiaza intre Bucuresti si Fetesti din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, a fost redeschisa de la ora 23.00, potrivit news.ro.Conform Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), incepand cu ora 23.00…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este a fost deschisa duminica, incepand cu ora 16:30, pe DN 21, intre Slobozia si Drajna, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Masura inchiderii acestui sector a fost luata din cauza…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este inchisa duminica, incepand cu ora 15:00, pe urmatoarele sectoare de drumuri nationale: DN 21 (Braila - Drajna), DN 21A (Baraganu - Tandarei), DN 2B (Braila - Galati) si DN 22B (Vizireni - Sendreni), din cauza fenomenului meteo de ploaie…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Bucuresti si Drajna, este inchisa duminica, incepand cu ora 15:00, pe ambele sensuri, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care genereaza aparitia spontana a poleiului, informeaza Compania Nationala de Administrare a…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Fundulea si Drajna, este inchisa duminica, incepand cu ora 13:15, pe ambele sensuri, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care genereaza aparitia spontana a poleiului, informeaza Compania Nationala de Administrare a…

- Autostrada Sebeș-Turda: CNAIR incepe expropierea proprietatilor situate pe raza localitații Sebeș. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj, in calitate de expropriator in numele Statului Roman, anunta declansarea procedurilor…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru in Consiliul de Administratie al CNAIR. Asociatia Pro Infrastructura spune ca perioada in care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Lucratorii de la drumuri si autostrazi au actionat, in cursul zilei de joi, pana la ora actuala, cu 475 de autoutilaje si au raspandit 855,6 tone material antiderapant, se arata intr-un comunicat de presa al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmis AGERPRES.…

- In timp ce toata suflarea Barladului se aștepta ca, in cateva zile, sa afle numele constructorilor care vor proiecta și executa varianta ocolitoare a orașului, conducerea CNAIR a amanat cu doua luni data limita de evaluare a celor cinci oferte depuse. Pe 2 august anul trecut, Compania Naționala de…

- Autostrada Soarelui si mai multe sectoare de drum national sunt in continuare inchise, marti dupa-amiaza, pe alte sosele fiind instituite restrictii de tonaj, au anuntat reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Intre orele )5.00 si 13.00, s-a actionat cu…

- Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Astfel,…

- Conducatorii auto romani care au planificate curse spre si prin Bulgaria trebuie sa se informeze in prealabil de starea drumurilor din zonele tranzitate, autoritatile bulgare emitand avertizarile de cod rosu si portocaliu in perioada 26-27 februarie, informeaza luni Compania Nationale de Administrare…

- Nu sunt sectoare de drum national sau de autostrazi inchise circulatiei din cauza conditiilor meteorologice, luni dimineata, dar se circula in conditii de iarna, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Nu sunt sectoare de drum national sau de autostrazi inchise circulatiei din cauza conditiilor meteorologice, luni dimineata, dar se circula in conditii de iarna, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In perioada 25 februarie, ora 17:00 - 26…

- Asociația Pro Infrastructura a dat in judecata, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dupa ce institutia a refuzat sa comunice documentul prin care s-a reziliat contractul cu asocierea Salini-Impregilo. Potrivit unui anunt al ONG-ului, CNAIR a argumentat refuzul de a prezenta…

- La nivel național, in perioada 17.02.2018, ora 17.00 – 18.02.2018, ora 12.00, s-a acționat cu 845 de autoutilaje și s-au raspandit 2927 tone material antiderapant, se arata intr-un comunicat emis duminica de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). “Menționam ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA CNAIR a incheiat un acord cadru pe o perioada de doi ani cu societatea Ikarus Trans SRL. Valoarea contractului este de 579.432 lei fara TVA .Denumirea contractului, potrivit licitatiapublica.ro : acord Cadru 2 ani Anvelope pentru autoutilaje…

- Inspectia in vederea receptiei pe lotul 4 al autostrazii Sebes - Turda ar putea fi facuta abia in martie, pentru ca acolo nu s-au terminat lucrarile, insa, chiar daca acest tronson va fi receptionat, nu se va putea deschide circulatia in zona pana cand nu va fi finalizat si lotul 3, pentru ca lotul…

- Drumarii au actionat cu peste 1.500 de utilaje si au raspandit peste 5.300 de tone de material antiderapant, la nivel national, in perioada 10-12 februarie 2018, se arata intr-un comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) remis luni AGERPRES. "Facem…

- Circulatia pe majoritatea drumurilor nationale si a autostrazilor din Romania are loc in conditii de iarna, drumarii actionand in ultimele ore, la nivel national, cu 773 de autoutilaje, pentru a asigura desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta. De asemenea, acestia au raspandit…

- La aceasta ora nu este niciun sector de drum național sau autostrada inchis ori cu circulația ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, toate Direcțiile Regionale…

- Directiile Regionale ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere sunt mobilizate si intervin pentru a asigura traficul rutier in conditii de siguranta, in special pe sectoarele afectate cel mai grav de fenomenele meteorologice. SDN Calarasi a actionat cu 21 autoutilaje si s-au…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, vineri, cu 473 de autoutilaje si aproape 2.080 tone de material antiderapant, clorura de calciu si solutie ecologica pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule se inchide pe DN 22, intre Tulcea si Isaccea, din cauza viscolului puternic si a lipsei de vizibilitate in trafic, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18.01.2018, incepand cu ora…

- Circulatia pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazile aflate sub incidenta Codului portocaliu se desfasoara joi dimineata in conditii de iarna, iar drumarii au actionat in cursul noptii cu 1.436 de autoutilaje si au raspandit 9.182 tone material antiderapant, a anuntat, joi, Compania Nationala…

- Comisia constituita in cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru a inspecta, in vederea recepționarii, lucrarile efectuate de antreprenor la construcția lotului 4 al autostrazii Sebeș – Turda, a constatat o serie de neconformitați ceea ce a dus la suspendarea procesului…

- Procesul de receptie in cazul Lotului 3 al autostrazii Sebes - Turda a fost suspendat din cauza existentei unor neconformitati constatate de catre comisia de specialitate, iar autoritatile au stabilit impreuna cu antreprenorul un termen de remediere a problemelor de 90 de zile, a anuntat Compania…

- Autostrada Sebeș - Turda, lotul 4, este terminata, dar CNAIR susține ca sunt probleme, așa ca înca se fac teste. Compania a postat pe pagina de Facebook o serie de fotografii de pe noul tronson de autostrada, finalizat, dar care are nevoie de ”retușuri”.…

- Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit mandatul directorului general Stefan Ionita, au precizat, pentru News.ro, surse din domeniul transporturilor.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII In 13 ianuarie 2017, Stefan…

- Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit mandatul directorului general Stefan Ionita, au precizat, pentru News.ro, surse din domeniul transporturilor. Decizia de a-i prelungi mandatul lui Stefan Ionita a venit dupa ce niciunul dintre…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit, vineri, mandatul directorului general interimar, Stefan Ionita, au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Mandatul acestuia urma sa expire pe 13 ianuarie 2018. Stefan Ionita a fost numit…

- O portiune de 12 kilometri din autostrada Sebes-Turda trebuia deschisa ieri, insa inspectorii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au constatat ca lucrarile nu sunt conforme și au luat decizia amanarii, din nou, a deschiderii. Lotul 3 are o lungime de 12,5 kilometri…

- Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a face verificari, cu o zi inainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al institutiei, Stefan Ionita, au precizat, pentru News.ro,…

- CNAIR a amanat receptia lotului 3 al Autostrazii Sebes-Turda, care are 12,5 kilometri si se intinde de la Aiud la Decea, o noua inspectie urmand sa fie facuta peste 90 de zile, timp in care constructorul trebuie sa remedieze problemele legate de aderenta, planeitate si grosime a asfaltului, scrie Mediafax.…

- Receptia lotului 3 al autostrazii Sebes - Turda a fost amanata pentru 90 de zile, din cauza unor neconformitati constate de o comisie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),...

- Dupa demolarea unei porțiuni din autostrada Oraștie-Sibiu, oficialii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu inaugureaza alte șosele la patru benzi fara a verifica cu strictețe modul privind respectarea siguranței rutiere și proiectul de construire a drumului și structurilor.

- Lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda, tronson de aproximativ 12 kilometri care leaga municipiul Aiud si Decea, va fi deschis cel mai probabil pana in martie dupa ce o comisie de inspectie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a descoperit anumite neconformitati si ca nu sunt…

- In dimineata zilei de 9 ianuarie, mai multi angajati ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost surprinsi folosind o masina de serviciu in interes personal, pentru a cara usi, dupa ce cu o zi inainte au fost vazuti carand moloz.

- In dimineata zilei de 9 ianuarie, mai multi angajati ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost surprinsi folosind o masina de serviciu in interes personal, pentru a cara usi, dupa ce cu o zi inainte au fost vazuti carand moloz. Institutia sustine ca angajatii vor…

- In 2018 Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vizeaza darea in folosința a 157 de kilometri și nu se va face rabat de la respectarea calitații. Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Șerbanescu, a spus, marți, presei, la inspecția tehnica a lotului 3 de la Autostrada Sebeș-Turda,…

- O echipa de specialisti din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere se va deplasa la Cluj si împreuna cu angajatii DRDP Cluj va inspecta stadiul celor 12,44 km de autostrada. “În aceasta dimineața este stabilita recepția pentru cei 12,45 km ai…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va realiza marti, 9 ianuarie, receptia finala la lotul 3 al Autostrazii Sebes - Turda. Ulterior, daca nu vor fi identificate noi neconformitati, se va putea deschide circulatia.

- Stefan Ionita, Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7 kilometri…