Asocierea Collini Lavori S.p.A - Tecnic Consulting Engineering Romania SRL a instituit, pana pe 24 iunie 2019, restrictii de circulatie pe drumul de acces din vama pana la intrarea pe Podul de la Giurgiu, in vederea remedierii degradarilor identificate in perioada de garantie, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).



"In vederea realizarii lucrarilor de remediere a degradarilor identificate in perioada de garantie pentru obiectivul "Podul de la Giurgiu, peste Dunare, pe DN5 km 64+884" - inclusiv drumul de acces de la iesirea din vama pana la…