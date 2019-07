Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor si Compania de Drumuri risca sa nu poata inaugura, in acest an, nici macar un sfert din cei 180 de kilometri de autostrada promisi. De fapt, la inceputul lui 2019, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu,…

- Desi mai multi ministri PSD l-au inaugurat cu fast, inainte de alegerile europarlamentare, santierul Drumului Expres Craiova-Pitesti s-ar putea deschide, de fapt, abia peste cateva luni, in cel mai bun caz. Momentan, se fac doar pregatiri. Drumul Expres Craiova-Pitesti mai este cunoscut si…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si reprezentantii Politiei Rutiere au decis luarea unor masuri in vederea fluidizarii traficului in zona Agentiei de Incasare Fetesti, avand in vedere ca in minivacanta de Rusalii, in zona, se pot inregistra ambuteiaje din cauza numarului…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat vineri contractele pentru lucrarile de intreținere a sectorului București-Fundulea de pe Autostrada Soarelui (A2). Este vorba despre un tronson de 24 de kilometri, realizat din dale de beton. Lucrarile sunt impartite in doua loturi.…

- Fața de anul precedent, veniturile totale ale CNAIR din acest an vor crește cu 58,36%, iar cheltuielile totale cu 63,59%, la finele anului 2019 fiind programat un profit in valoare de 6,349 milioane lei.Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Nationale de Administrare a…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, au verificat, sambata, stadiul lucrarilor la obiectivele de investitii gestionate de Ministerul Transporturilor in judetul Caras-Severin. Unul dintre obiectivele…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin DRDP Cluj, aloca 1.135.824 de lei (fara TVA) pentru lucrari de proiectare și execuție in vederea stoparii efectelor calamitaților, repararea DN 1R și a podețului de la km 77, situat pe raza localitații Albac. DN 1R asigura o…