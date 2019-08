Stiri pe aceeasi tema

- Suma totala platita in iunie 2019 de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) s-a ridicat la 45.592.691 lei, iar valoarea medie a fost de 263,24 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, potrivit Agerpres.In iunie…

- Premierul Viorica Dancila s-a aratat dezamagita de reducerea numarului de kilometri de autostrada construiți in 2019, de la 100, la 61, și a declarat, vineri, la Bistrița, ca ministrul Transporturilor trebuie sa justifice acest lucru.Intrebata, vineri, intr-o conferința de presa, la Bistrița,…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat faptul ca CNAIR a dezinformat atunci cand a anuntat ca va fi deschisa integral circulatia pe autostrada Sibiu-Nadlac si ca vor fi realizati 180 de kilometri de autostrada, in acest an.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat ca a transmis spre publicare in cadrul platformei de achizitii publice, SICAP, anuntul de participare aferent constructiei tunelurilor pentru ursi de pe autostrada Lugoj – Deva, evaluat la 296 de milioane de

- Trei parlamentari ALDE au depus la Senat un proiect de lege pentru reglementarea modului în care sunt preluate ariile naturale protejate, care necesita custodia Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). Inițiativa legislativa vine dupa o decizie a CCR, scrie Mediafax.Proiectul…

- "Domnul director Neaga este în evaluare, ati vazut ca ieri am fost pe autostrazi, o sa ma duc si saptamâna viitoare si în acest weekend pe tronsoane de autostrazi unde se lucreaza, dupa care voi veni cu propriile mele concluzii vivazi de kilometrii care vor fi deschisi, dar…

- Fata de celelalte ministere, Ministerul Mediului nu are atat de multe institutii aflate in subordonare, sub autoritate sau in coordonare. Totusi, in acestea gasim cateva persoane care au legaturi cu judetele Constanta sau Tulcea. Ca subordonate, la Ministerul Mediului regasim Agentia Nationala pentru…