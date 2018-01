Stiri pe aceeasi tema

- Rovinietele pentru vehiculele de transport marfa de peste 3,5 tone, valabile pentru o zi, vor creste la 12 euro, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Transporturilor, informeaza AGERPRES . “Asa cum reiese din alin. (2) al art. 10 a al Directivei 1999/62/CE de aplicare…

- Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nationale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea…

- Companiile romanești se numara printre cele care isi folosesc in vanzari website-urile proprii peste media țarilor Uniunii Europene, cu toate ca folosesc prea putin metodele e-commerce si pietele electronice. Circa 94% dintre companiile romanesti (care au site) primesc ordine și vand cu ajutorul acestuia…

- Potrivit unui comunicat de presa al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru anul 2018 nivelul tarifelor de trecere a Podului Giurgiu-Ruse, exprimat in euro ramane neschimbat, iar nivelul tarifelor exprimat in lei și USD este actualizat la cursul de 4,5993 lei și 1,1806…

- Horia Nasra a declarat, miercuri, corespondentului Mediafax ca modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal. ”Nu sustin acest proiect de lege. Modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal. In ceea ce priveste…

- In luna cadourilor, milioane de romani se inghesuie in magazine sa cumpere daruri pe care sa le puna sub brad pentru cei mici. Insa, parinții trebuie sa fie atenți la ceea ce achiziționeaza pentru copiii lor, intrucat unele obiecte pot fi periculoase. Saptamanal, in sistemul de alerta rapida RAPEX pentru…

- China a prezentat intentiile sale de a infiinta o piata nationala de carbon, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera. Sistemul de acordare a permiselor de emisii este, dupa toate aparentele, mult mai mare decit piata de carbon a Uniunii Europene, in prezent cea mai mare din lume. Comisia nationala…

- Parlamentarii din Comisia speciala pentru legile Justitiei au agreat, miercuri, un amendament la Codul de procedura Penala care prevede ca autoritatile publice nu se pot referi la persoanele suspectate sau acuzate ca si cum ar fi fost condamnate definitiv. „Inainte de pronuntarea unei hotarari de condamnare…

- Comisia pentru legile Justitiei a inceput, marti, la ora transmiterii acestei stiri, dezbaterile privind propunerile de modificare a Codurilor penale in legatura cu transpunerea Directivei referitoare la prezumtia de nevinovatie, la lucrari participand si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei reia, marti, dezbaterile asupra modificarilor aduse Codurilor penale in vederea transpunerii Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European referitoare la prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor…

- Modificarile aduse legislatiei penale, in contextul transpunerii Directivei UE privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie, nu sunt propuse doar de parlamentarii de la putere, ci si de cei din opozitie, a afirmat, luni, procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu. "Nu sunt…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul Justitiei a amanat, luni, din nou dezbaterile la modificarile Codurilor Penale in vederea transpunerii Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, la propunerea presedintelui comisiei Florin Iordache. Florin Iordache a precizat ca dezbaterile se vor…

- In dimineata acestei prime zile a saptamanii, Comisia speciala pentru legile Justitiei a intrat in sedinta, la Parlament. Concret, urmeaza ca reprezentantii forului condus de catre social-democratul Florin Iordache sa discute amendamentele la Codul Penal si de Procedura Penala, in vederea aplicarii…

- Joi, comisia a amanat pentru luni dezbaterea si votarea acestor modificari. Inca de la inceputul sedintei de joi a comisiei speciale, PNL si USR au solicitat suspendarea acesteia si au acuzat PSD-ALDE ca, prin modificarile propuse Codurilor penale, se depaseste cu mult cadrul Directivei.…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache urmeaza sa dezbata astazi modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces, transmite News.ro . Joi, comisia a amanat…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a elaborat doua modele contractuale standardizate pentru contractele de lucrari (executie, respectiv proiectare si executie) aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, informeaza ministerul printr-un…

- DIICOT si-a exprimat joi "surprinderea si ingrijorarea" cu privire la modificarile aduse Codurilor penale in Comisia speciala parlamentara, sustinand ca procesul de transpunere a Directivei UE este facut fara transparenta si fara consultarea unor experimentati practicieni ai dreptului din domeniul…

- Procurorii de la Parchetul instanței supreme atrag atenția ca amendamentele propuse in vederea transpunerii Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovație și a dreptului de a fi prezent la proces…

- Deputatul PSD Florin Iordache a anuntat joi dimineata, la inceputul sedintei comisiei speciale parlamentare pentru legile din sfera justitiei, in care ar fi trebuit dezbatute modificarile propuse la un proiect de transpunere a Directivei privind prezumtia de nevinovatie, ca a convocat sedinta doar pentru…

- Comisia de modificare a legilor justiției merge mai departe, iar in ședința de astazi se va lua in discuție implementarea Directivei UE 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 09.03.2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovație.Citește și: LOVITURA…

- Articolul 7 din Legea Educației din Ucraina - care privește dreptul persoanelor aparținând minoritaților naționale de a învața în limba lor materna - trebuie modificat în conformitate cu opinia Comisiei de la Veneția, care a dat

- Proiectul de OUG prevede modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, astfel incat sa fie reincriminata penal fapta angajatorior de a nu plati contribuțiile sociale ale angajaților: ”Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 ani nereținerea…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției a decis joi ca Secția de investigare a unor infracțiuni din Justiție, care ar urma sa fie inființata in cadrul Parchetului General, va fi condusa de un procuror șef de secție și va funcționa cu un maxim de 20 de posturi, dintre care 8 procurori.…

- Cu toate ca dreptul la educatie trebuie asigurat in mod gratuit, in acord cu prevederile Constitutiei si ale legislatiei UE, in practica lucrurile nu stau chiar asa. „O familie aloca 39 de lei lunar la fiecare 100 de lei cheltuiti din banii publici”, potrivit organizatiei „Salvati Copiii“. Aceasta,…

- Liberalul Catalin Predoiu considera ca deputații au adoptat o modificare legislativa care inlatura orice posibilitate a Agentiei Nationale pentru Integritate de a pune in discutie incompatibilitati, interdictii ale parlamentarilor in perioada 2007 - 2013, prevederile aprobate incalcand obligatiile…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- UNJR: Raspunderea materiala a magistratilor trebuie corelata cu cea penala si disciplinara Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor si Asociatiei Magistratilor, Dana Girbovan, sustine ca propunerea adoptata de Comisia parlamentara legata de raspunderea magistratilor va usura procesul prin…

- Modificarile propuse de Comisia parlamentara speciala vor avea „un impact negativ grav asupra independentei justitiei“ si vor trece activitatile procurorilor „sub control politic“, atrage atentia procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, intr-un interviu acordat…

- Șefa DNA Laura Codruța Kovesi a declarat ca modificarile propuse de Comisia parlamentara speciala vor avea &"un impact negativ grav asupra independentei justitiei" si vor trece activitatile procurorilor "sub control politic".

- Prim-ministrul britanic Theresa May le va adresa un avertisment liderilor Uniunii Europene, la summitul de vineri de la Bruxelles, in legatura cu 'state ostile precum Rusia' și va promite ca Marea Britanie iși va menține angajamentul fața de securitatea europeana

- Atac dur din partea procurorului general al Romaniei la adresa amendamentelor aduse la legile justitiei in Comisia speciala condusa de Florin Iordache. Augustin Lazar spune ca modificarile propuse ataca bunul simt juridic.

- Romania se afla printre statele Uniunii Europene cu cele mai mici preturi la alimente si bauturi, spun toate statisticile și studiile comparative despre țara noastra. Preturile din Romania sunt, conform Eurostat, undeva la 45% sub media UE, dar mai mari decat in Bulgaria unde sunt cu 53% sub media UE.…

- Modificarile aduse de SC. TEGA S.A programului de colectare și transport al deșeurilor menajere și selective, a atras unele nemulțumiri din partea cetațenilor. In cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc vineri, reprezentanții societații au prezentat lamuriri cu privire la modificarile introduse…

- "Le spun companiilor multinaționale ca Romania este o țara cu un climat fiscal foarte bun pentru a investi, ca Romania este țara care ofera o fiscalitate dintre cele mai reduse din Europa și le spun, totodata, companiilor multinaționale care nu achita impozit pe profit in Romania și care incearca…

- Comisia pentru administrație din Senat a acordat, marți, cu majoritate de voturi, raport de respingere inițiativei legislative prin care se propune ca ziua de 15 martie sa fie consacrata ca sarbatoare a comunitații maghiare din România iar angajații maghiari sa

- O comisie numita prin ordin de ministru, condusa de secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Dragoș Titea, s-a mutat la TAROM de marți și iși va desfașura activitatea zi de zi acolo, luand masuri concrete de reorganizare pe paliere mai mici sau mai mari de activitați și de eficientizare,…

- Primarul Craiovei spune ca formatia din Liga 1 poate sa joace meciul cu Slavia Praga pe Arena Nationala sau pe Stadionul Municipal din Drobeta-Turnu Severin. "Este o data pe care clubul a avansat-o. Este dorinta lor, dar sa nu uitam ca au mai avansat si alte date. Si 24 octombrie, 29 octombrie.…

- Guvernul a decis la inceputul acestui an ca piata muncii din tara noastra are nevoie de numai 5.500 de noi lucratori din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European. De altfel, numarul lucratorilor din spatiul extracomunitar, nou-admisi pe piata muncii din Romania, a fost acelasi de cel putin…

- Parlamentul European dat astazi unda verde inceperii negocierilor cu Consiliul European pe Directiva pentru Detașarea Lucratorilor, un dosar extrem de important pentru Uniunea Europeana și cu implicații semnificative pentru forța de munca din Romania. Vorbind din perspectiva impactului asupra…

- Corespondența de la Tudor Martalogu: Comisia pentru ocuparea forței de munca a Parlamentului European (EMPL) poate incepe negocierile cu statele membre ale Uniunii Europene in legatura cu revizuirea directivei privind detașarea lucratorilor, dupa ce plenul PE nu a avut obiecții fața de decizia EMPL…

- "Un subiect interesant (al proiectului de buget al UE pentru 2018) sunt fondurile de preaderare pentru Turcia - Consiliul, statele membre propun o taiere cu 20 de milioane a acestor fonduri iar Parlamentul European, sub conducerea mea, propune o taiere cu 50 de milioane de euro a fondurilor de preaderare…

- Plafonul de inregistrare in scopuri de TVA va fi majorat la 300000 lei de la 1 ianuarie 2018, fața de 220000 lei in prezent. Derogarea a fost acceptata de Consiliul Europei și a fost publicata in Jurnalul Oficial al UE din 14 octombrie 2017. Expertul contabil Mirela Lupu spune ca decizia Uniunii Europene…

- „Joi va fi prezenta la comisie doamna Elena Udrea si ramane ca, saptamana viitoare, dintre cei pe care i-am anuntat in prima etapa, sa-l invitam pe domnul Traian Basescu, sa stabilim cu dansul. Mi-a confirmat ca va veni la comisie", a declarat Claudiu Manda. Fostul angajat al SRI Daniel Dragomir a declarat,…

- Planul de acțiune prezentat de Bruxelles prevede 18,5 milioane de euro disponibili din 2017 pentru 'proiecte transnaționale de imbunatațire a protecției spațiilor publice' și 100 milioane de euro in 2018 pentru a ajuta 'orașele care investesc in soluții de securitate'. In iulie 2016, un terorist…