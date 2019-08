Stiri pe aceeasi tema

- Emiterea rovinietelor si a peajelor prin intermediul serviciului de mesagerie scurta (SMS) in reteaua Orange Romania ar putea fi intrerupta in noaptea de vineri spre sambata pentru lucrari de mentenanta in retea, a anuntat, vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Citește…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va pune in functiune, vineri, un nou punct fix de control al valabilitatii rovinietei, situat in zona punctului de trecere a frontierei Valea lui Mihai, informeaza CNAIR. Prin intermediul acestui punct de control vor…

- Cateva sute de reprezentanti ai sindicatului drumarilor "Elie Radu", care reuneste angajati din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), au protestat miercuri, timp de trei ore, in fata sediului Ministerului Transporturilor, reclamand situatia salariala a angajatilor,…

- Sindicatul Drumarilor "Elie Radu", care reuneste angajati din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), organizeaza marti un miting de protest in fata sediului Ministerului Transporturilor, reclamand situatia salariala a angajatilor, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.Citește…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) arata ca s-a urgentat proiectul drumului expres Craiova - Pitesti, fiind scurtata perioada de proiectare, dar si cea de executie. "In acest moment, presiunile asupra constructorilor sunt inutile, deoarece suntem in faza in care…

- Circulatia rutiera pe podul de la kilometrul 36 al Autostrazii Bucuresti - Pitesti (A1) a fost deschisa partial, a anuntat, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat transmis, joi, AGERPRES. Astfel, pe Autostrada A1, pe sensul de mers…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat vineri Acordurile-Cadru pentru lucrarile de intretinere a partii carosabile ale A2, pe sectorul Bucuresti - Fundulea, conform unui comunicat al companiei. Lucrarile sunt impartite in doua loturi. Lotul 1 - km (12+000 - km…