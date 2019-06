Compania Naționala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere anunța vineri, cu privire la podul a carui balustrada s-a prabușit in Buzau, ca acesta a fost construit in 1970 și nu a fost niciodata in administrarea CNAIR, ci este in administrarea primariei Buzau, scrie Mediafax.

"In legatura cu evenimentul care a avut loc astazi, 21.06.2019, la Podul Marghiloman, județul Buzau, ale carui elemente s-au desprins, precizam ca acesta se afla in administrarea Primariei Buzau.

Podul era construit in anul 1970 și nu s-a aflat niciodata in administrarea CNAIR", transmite CNAIR.

Balustrada…