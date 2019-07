Politia Romana: Peste 600 de permise de conducere, retinute intr-o singura zi

Ieri, 17 iulie, in misiunile si actiunile desfasurate in sistem integrat cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, politistii au constatat 815 infractiuni, 91 de persoane fiind surprinse in flagrant delict. In timpul celor 239 de… [citeste mai departe]