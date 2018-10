Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Prahova cauta o minora de 15 de ani, din Ploiești, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Minora se numește ROMAN RAMONA și are 15 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din Ploiești și nu a mai revenit, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie Prahova.…

- Trei persoane au murit și cinci au fost ranite, duminica, intr-un accident petrecut pe DN2, in judetul Vrancea, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. In urma cu numai o saptamana, tot pe DN2 din județul Vrancea, patru persoane, intre care un copil, au murit și alte doua au fost ranite grav.Citește…

- Trei persoane au murit și doua au fost ranite, duminica dimineața, intr-un accident petrecut in judetul Cluj, dupa ce un șofer a patruns pe contrasens, intr-o curba, lovind o alta mașina, potrivit Mediafax. Potrivit Politiei Cluj, circulatia rutiera este total intrerupta la aceasta ora pe…

- Este unul dintre puținii bancheri pe care criza din 2008-2010 nu i-a dat deoparte. Sunt banci care au schimbat 5-6 garnituri de președinți executivi- nu și Raiffeisen Bank, pe care Steven van Groningen o conduce din 2002. Recunoaște, intr-o discuție cu reporterul HotNews.ro, ca atunci cand a auzit…

- Astazi, 6 august, in jurul orei 12.30, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova a primit o sesizare cu privire la dispariția doamnei Schiler Elena, din Ploiesti, in varsta de 89 de ani. La data de 4 august, aceasta s-ar fi urcat intr-un tren de persoane in Gara de Vest, cu destinația Cluj -Napoca,…

- Un barbat de 55 de ani a murit și alte trei au fost ranite grav, luni, dupa ce mașina in care se aflau a intrat, intr-un copac, pe raza localitații Piatra, comuna Chiuza, din județul Bistrița-Nasaud. Șoferul nu avea permis de conducere, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit managerului…

- F. T. A scazut numarul infractiunilor stradale… Un trend descendent s-a cunoscut si in ceea ce priveste furturile sau spargerile din locuinte… Totodata, cifrele referitoare la autoturismele sparte sau furate au fost descrescatoare… Cam acestea sunt capitolele de referinta vizavi de contraventiile si…

- Un barbat in varsta de 51 de ani si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, printre care si o fata de 15 ani, au fost ranite, fiind transportate la UPU Deva, in urma unui accident rutier care a avut loc in localitatea Pestis din judetul Hunedoara, informeaza news.ro.Potrivit reprezentantilor…