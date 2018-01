Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IGPR, sunt inchise opt drumuri nationale din judetul Tulcea, respesctiv DN 22D Macin - Mircea Voda, DN22D Ciucurova - 2 Cantoane, DN22D Horia - Izvorul Cerbului, DN22A Harsova (Constanta) - Ciucurova (Tulcea), DN22 Isaccea - Somova, DN22 Smardan - limita jud. Constanta, DN22E Garvan - I.C.…

- Iarna grea a pus stapanire pe jumatate din țara! De noaptea trecuta, de cand au intrat in vigoare avertizarile de vreme rea emise de meteorologi, a nins cu putere, iar vantul a viscolit zapada depusa. Patru drumuri nationale si 15 drumuri judetele sunt in continuare inchise din cauza vremii, anunța Compania…

- Drumarii au actionat cu sute de autoutilaje si peste 3.400 de tone materiale antiderapante in zonele aflate sub incidenta Codului portocaliu de ninsori si viscol emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- Pe toate drumurile judetene si pe sase segmente de drumuri nationale din Constanta au fost instituite, joi, incepand cu ora 11,00, restrictii de circulatie din cauza viscolului, opt scoli si-au suspendat cursurile, iar zeci de localitati sunt fara electricitate, conform autoritatilor locale.…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule se inchide pe DN 22, intre Tulcea si Isaccea, din cauza viscolului puternic si a lipsei de vizibilitate in trafic, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18.01.2018, incepand cu ora…

- Doua drumuri judetene din Vaslui sunt blocate joi din cauza ninsorii abundente si a viscolului puternic, drumarii actionand cu mai multe utilaje, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului, Eduard...

- Circulatia rutiera pe DN 22A intre Cataloi si Harsova a fost inchisa joi dimineata, pentru toate categoriile de vehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18 ianuarie…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), informeaza ca pe șoselele din Romania se circula in condiții de iarna, unele tronsoane fiind inchise. Astfel, s-a inchis circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22A intre Cataloi și Harșova, km 0+000 – km…

- Mai multe TIR-uri nu au mai putut inainta, miercuri seara, pe DN 1, in zona Posada, si pe DN 1A, in zona Maneciu, din cauza zapezii de pe drum. Trei drumuri judetene din judetul Caras-Severin au fost inchise, iar trei localitati au ramas fara curent electric, miercuri seara, din cauza ninsorii si a…

- Doua sectoare de drumuri nationale - DN 67C, intre Novaci si Ranca, judetul Gor,j si DN 11C intre Targu Secuiesc si Bixad - sunt inchise la aceasta ora si mai multe drumuri nationale sunt acoperite cu zapada, anunta CNAIR, care precizeaza ca unele drumuri au fost blocate de sutocamioane neechipate…

- Drumul National 67 C Novaci - Ranca a fost inchis, miercuri seara, din cauza viscolului puternic, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutier (CNAIR). Si DN 7 este inchis la ora transmiterii acestei stiri, la kilometrul 218, din cauza poleiului.Potrivit datelor furnizate…

- Circulatia rutiera pe DN 67C, intre localitatile Novaci si Ranca, a fost inchisa miercuri seara, incepand cu ora 20:45, din cauza viscolului puternic, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit unui comunicat al companiei, circulatia a fost…

- Receptia Lotului 3 al autostrazii Sebes-Turda, care ar fi trebuit finalizata in 2016, a fost suspendata din cauza unor neconformitati constatate de catre comisia de specialitate, iar autoritatile au stabilit impreuna cu antreprenorul un termen de remediere a problemelor de 90 de zile, a anuntat Compania…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca in perioada 14.01.2018, ora 17:00 ndash; 15.01.2018, ora 05:30, la nivel national, lucratorii de la drumuri au actionat cu 545 utilaje si 2482,5 tone material antiderapant, conform CNAIR. "Mentionam ca drumarii au actionat si…

- Lucratorii de la drumuri au actionat, in perioada 12 ianuarie, ora 17:00 - 13 ianuarie, ora 12:00, la nivel national, cu 715 utilaje si 6.635,8 tone material antiderapant, pentru asigurarea traficului rutier in conditii de siguranta, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, incepand de duminica, de la ora 16.00. Luni si marti, restrictiile sunt valabile in intervalul 6.00 - 22.00Restrictiile…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instituie restrictii de circulatie pentru autovehiculele comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA cumpara zece autoturisme Break pentru DRDP Constanta, in valoare estimata fara TVA de 570.000 de lei.Autoturismele trebuie sa fie fabricate in anul 2017. Societatile interesate de acest contract pot depune ofertele de participare pana pe…

- Ministerul Transporturilor va putea inaugura și autostrazile nefinalizate, pentru a bifa mai repede realizari. În prima parte a anului, regulamentul privind receptia constructiilor a fost modificat pentru a nu mai fi inaugurate autostrazi care nu sunt finalizate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungând la 748. Alti 21 de kilometri sunt aproape finalizati, dar înca nu pot fi dati în folosinta, a anuntat duminica, într-un…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a reabilitat anul acesta sute de kilometri de drum national, a consolidat poduri consolidate, a deblocat zeci de proiecte si a dat in folosinta 15,4 kilometri de autostrada, informeaza CNAIR printr-un comunicat.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos anul acesta la licitatie proiecte de circa 4 miliarde de euro, valoare fara precedent in ultimii 27 de ani, informeaza, vineri compania. Printre cele mai importante proiecte de infrastructura lansate anul acesta in SEAP este…

- Potrivit unui comunicat de presa al Primariei Cluj-Napoca, luni, 11 decembrie 2017, în Sala de Sticla se va semna protocolul de colaborare între Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și localitatile Cluj-Napoca, Gilau, Florești și Apahida “în…

- Lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda este gata, iar receptia ar fi trebuit sa fi avut loc înca de saptamâna trecuta, spun reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura (API). Compia de Drumuri nu confirma însa informatia si spune ca autostrada va fi deschisa abia când…

- Romania nu va deschide nici macar un kilometru de autostrada in acest an, desi Ministerul Transporturilor anuntase ca vor fi inaugurati 15 noi kilometri. Doua loturi de autostrada sunt finalizate aproape 100%, insa ele nu au autorizatii de constructie valide. Este vorba despre loturile 3 si…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) introduce, incepand de joi, restricții de circulație pe Autostrada A2 și pe doua drumuri naționale din Constanța și Argeș, pentru mașinile grele.

- Pregatiri de iarna: statii meteo instalate pe principalele drumuri din DobrogeaCompania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instalat marti, 21 noiembrie, 7 statii meteo pe principalele drumuri din judetele Constanta si Tulcea. Prin intermediul acestora, CNAIR va monitoriza starea carosabilului…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere am montat in premiera in Romania, parapet pe cablu pe axul unui drum național. Parapetul a fost montat pe DN2, in zona localitații Afumați pe o lungime de 2 km și este experimental, fiind monitorizat, soluția urmand a fi extinsa și pe alte…

- Contractul de achizitie a zece autoturisme Break pentru DRDP Constanta este scos la licitatie de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA. Valoarea estimata a contractului este de 570.000 lei fara TVA. Societatile interesate de acest contract pot depune ofertele de participare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA cumpara combustibil pentru DRDP Constanta, in valoare de 200.000 de lei. In acest sens, va fi organizata o procedura publica pentru atribuirea contractului "Combustibil tip M 40 de tone DRDP Constanta. Societatile interesate de acest contract…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a atribuit recent un contract de inchiriere 17 autoutilitare transport mixt. Potrivit licitatiapublica.ro, locul principal de prestare este DRDP Constanta. Criteriul de atribuire a contractului l a reprezentat pretul cel mai scazut. A fost…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca, in perioada 31 octombrie – 3 noiembrie, in intervalul orar 01.00 – 02.00, este posibil ca emiterea rovinietelor si a peajelor sa fie ingreunata sau intrerupta ca urmare a unor lucrari de mentenanta la sistemul informatic.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca a inceput, luni, lucrarile de reparatii pe segmentul de 70 de metri, cu crapaturi si fisuri, din autostrada A1, sensul Sibiu – Sebes. Vezi si Noi CRAPATURI și DENIVELARI pe AUTOSTRADA Sebeș-Sibiu, pe un segment de drum…

- Iarna a adus deja probleme in mai multe zone din țara. Zapada depusa pe șosele da mari batai de cap șoferilor. In Harghita, un drum național a fost deja inchis, iar in judetul Maramures, abia se circula. Mai multe masini au ramas inzapezite, iar alti zeci de soferi au facut cale intoarsa pentru ca nu…

- Avertizarile meteorologice de vreme severa au intrat in vigoare duminica dimineata la ora 10.00 si vor fi valabile pana luni noapte, interval in care va fi vant puternic, iar vremea se va raci in toata tara, in timp ce in vestul, centrul si nordul tarii vor fi ploi pe arii extinse. De asemenea, va ninge…

- Drumul National 7 C – Transfagarasan se inchide de azi, cu trei zile inainte de termen, deoarece circulatia rutiera este impracticabila, au transmis reprezentantii Politiei Sibiu, dupa discutii cu cei din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Transfagarașanul se va inchide incepand…

- Drumul National 7 C – Transfagarasan se inchide de sambata, cu trei zile inainte de termen, deoarece circulatia rutiera este impracticabila, au transmis reprezentantii Politiei Sibiu, dupa discutii cu cei din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

- Pe sensul Sibiu-Sebes al autostrazii Sibiu-Orastie au aparut fisuri, crapaturi si denivelari ale carosabilului pe o lungime de 70 de metri, fiind impusa restrictie de viteza de 60 de kilometri la ora, pe un segment de drum de 200 de metri, unde traficul a fost deviat pe banda 2, anunta Compania Nationala…

- Omul de afaceri Dorin Umbrarescu revine in forta in domeniul constructiilor de sosele, dupa ce in urma cu doi ani isi anunta retragerea, dezamagit ca pe aceasta piata nu mai este loc pentru firmele romanesti. Tehnostrade, firma detinuta de Umbrarescu, a depus oferta la licitatia pentru lucrari suplimentare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin DRDP Constanta, vrea sa repare si sa monteze panouri parazapezi. In acest sens, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin DRDP Constanta, va organiza o procedura publica pentru atribuirea contractului "Materiale…

- Veste buna pentru Autostrada Sebeș-Turda: CNAIR deconteaza facturi pentru lucrarile lotului 2, intrerupte din cauza lispei de motorina Constructorul lotului 2 de autostrada Sebes Turda primeste inca aproximativ 2,6 milioane euro de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Mai…